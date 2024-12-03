https://ukraina.ru/20241203/1059386161.html

Арчил Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне

Арчил Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне - 03.12.2024 Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне

В Грузии есть пассивное большинство, которое голосовало за правящую партию. Но если радикальная оппозция захватит власть, это пассивное большинство разозлится, что может привести к гражданской войне, считает грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе

2024-12-03T17:05

2024-12-03T17:05

2024-12-03T17:05

интервью

грузия

тбилиси

запад

саломе зурабишвили

обсе

мид

ес

радикалы

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана. Он подчеркнул, что организаторы акций протеста, в том числе НПО, не смогут уйти от ответственности.- Арчил, почему Кобахидзе настроен так оптимистично?- Кобахидзе с своей оценке исходит из двух вещей.Во-первых, вчера глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар направил письмо в грузинский МИД, в котором признал результаты прошедших парламентских выборов и выразил готовность сотрудничать с новым правительством.Во-вторых, Конституционный суд даже не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов. Причем в этих жалобах речь шла даже не о том, что голосование было якобы сфальсифицировано. Всем понятно, что это – сказка. Оппозиция утверждала, что на этих выборах якобы была нарушена тайна голосования, но Конституционный суд подтвердил, что это не так.Таким образом, и с точки зрения грузинского законодательства, и с точки зрения ОБСЕ, легитимность прошедших выборов вообще никто не ставит под вопрос.Теперь насчет митингов.Видео, которые вы смотрите в соцсетях – это хорошая картинка, но реальность чуть-чуть другая. Да, днем есть люди, которые где-то собираются по 50 человек и митингуют, но это – все. В основном толпа собирается с 8 часов вечера до 4 часов утра. Это не массовые протесты. Это – от 5 до 10 тысяч человек максимум. Из них непосредственно экстремистской деятельностью занимаются 200-300 человек. Если бы эти 200-300 человек не устраивали провокации, митинги были бы абсолютно мирными и никто бы не говорил про Евромайдан.Кобахидзе понимает, что руководство МВД, армии и МИДа никуда бежать не собираются. Поэтому он делает такие уверенные заявления. Власть четко контролирует ситуацию.- А все эти митинги и драки происходят по ночам, чтобы картинка для СМИ была ярче?- Давайте я еще раз поясню, что на самом деле происходит. Протестная волна после выборов умерла. Никто не смог доказать, что выборы были сфальсифицированы. Потом Кобахидзе сделал заявление, которое переврали так, будто бы Грузия уходит под Россию. Это же смешно. Он фактически сказал следующее: "Мы не будем просить Евросоюз начать с нами переговоры о вступлении в ЕС. Если Евросоюз захочет нас принять, пусть сам это сделает".Это подстегнуло часть людей, в том числе аполитичных, выйти на митинг. Но с первых дней протестов было видно эти 100-300 человек с пиротехникой, которых целенаправленно готовили для провокаций. Причем эти провокации они пытаются устроить на одной и той же улице в одном и том же месте. В других частях центра вообще ничего не происходит.Да и в целом за последнее время даже с точки зрения агрессии все стало гораздо спокойнее.Потом Зурабишвили прямо призвала полицию и косвенно призвала армию выступить против государства и правительства. А потом она вообще призвала школьников выйти на митинги. К сожалению, я точно знаю, что в школе, где учатся мои дети, определенные лица активно пытались вывести ребят на какие-то протесты.При этом Патриархия Грузинской православной церкви и многие обычные люди заявили, что это неприемлемо. Духовенство даже поиздевалось над Зурабишвили, сказав, что в следующий раз она будет поднимать на протесты детские садики. Максимум, что им удалось собрать, так это 10-20 студентов.Еще раз. В Грузии есть мирные акции протеста. Но оппозиции одних митингов недостаточно. Оно использует подготовленное радикальное меньшинство, которое пытается спровоцировать массовую драку, в которой бы кто-то пострадал. Им нужно показать, что в стране напряженность, чтобы спровоцировать дополнительные беспорядки.Все эти поджоги и использование водометов происходит с 8 часов вечера до 4 часов ночи. Одни и те же люди дерутся в одном и том же месте. Да, сейчас на проспекте Руставели могут быть 50 человек, которые могут свистеть и кричать. Это не проблема. В Грузии есть культура митингов. А те люди, которые продают картинку для СМИ и соцсетей, приходят поздно вечером.Да и посмотрите на сами видео. Напротив парламента стоит толпа, а группа людей, не дожидаясь политических призывов, пытается атаковать здание парламента, зная, что это – беззаконие и что они могут получить ответ.Кстати, сейчас они поменяли тактику. Пару дней назад эти 100-300 человек ждали 12 часов ночи, а потом начинали драку. А сейчас они приходят в 8 вечера и сразу начинают драку. Причем спецназ уже их не ждет. Как только они начинают нападки, они моментально начинают их разгонять. И они все время пытаются что-то поджечь, чтобы опубликовать видео в соцсетях.К сожалению, в Грузии полно небольших информационных ресурсов, которые сидят на грантах с Запада. Я как раз собираю материал для книги и точно знаю все эти организации. Эти люди если не прямо пропагандируют насилие, то одобряют его. Мол, грузинский народ восстал. Это не грузинский народ. Это маленькая, но очень агрессивная часть грузинского народа. Грузинский народ не будет призывать школьников участвовать в беспорядках. Очень хорошо, что Патриархия и большинство резко высказались против этого.- И все-таки, грузинские власти будут паковать это агрессивное меньшинство, готовое драться?- Это агрессивное меньшинство питается от определенных ресурсов, но эти ресурсы рано или поздно закончатся. На каждом митинге их задерживают. Рано или поздно у них люди иссякнут. А найти тысячи людей, которые по своей воле готовы заниматься экстремизмом, невозможно в принципе. Максимум, что они могут найти – тысячу человек на всю страну.Повторюсь, эти провокаторы могут или физически закончиться, или потерять форму, или уйти из-за отсутствия финансовой поддержки. В конце концов, пиротехника у них тоже может закончиться. Без ресурсов воевать невозможно. А мирно стоять они могут сколько угодно. В Грузии фактически сформировалась модель, когда люди в случае чего сразу же бегут к премьер-министру, как будто он в жизни решает.Проблема в том, что эти провокаторы пытаются натравить не только мирных протестующих на спецназ, но и спецназ на мирных протестующих, чтобы вызвать массовую потасовку.Я вообще считаю, что сравнивать нынешние события в Тбилиси с Евромайданом некорректно. Майдан не привел к гражданской войне в Киеве. Он привел к тому, что институты на Украине развалились и власть захватили. А в Грузии речь может идти о настоящей гражданской войне. Дело в том, что в стране есть пассивное большинство, которое голосовало за "Грузинскую мечту". Но если это пассивное большинство разозлится и увидит, что их детьми пытаются манипулировать, боюсь представить, что может произойти.- Если протесты утихнут, как на это отреагирует Запад?- То, что происходит сейчас в Грузии – это не вопрос демократии. Даже по данным Атлантического совета, Грузия входит в ТОП-3 самых прозрачных и демократических стран. То есть это вопрос идеологии и геополитики, когда некоторые страны Европы хотят латентно, не вступая в прямое столкновение, принудить "Грузинскую мечту" (раньше она им нравилась, теперь не нравилась), уйти, чтобы на их место пришли сторонники радикальных взглядов на европейское будущее.Поэтому грузинские послы в основном делают заявления только на "Твиттере" (грузины там не сидят) и дают комментарии западным СМИ, чтобы иметь возможность побороться за внешнюю аудиторию. И в основном они высказываются очень осторожно. При этом Госдеп США после долгого молчания выразил сожаление, что "Грузия решила приостановить процесс вступления в Евросоюз" (так это Евросоюз приостановил процесс, а не Грузия).Так что все зависит от того, сможет ли Зурабишвили и оппозиция с помощью массовой пиар-кампании вывести в Тбилиси сотни тысяч людей (в регионах за всю историю Грузии революция ни разу не делалась), чтобы парализовать столицу.Пока им удалось парализовать лишь 200 метров центра города. Да и то вечером. Потому что большинство тбилисцев их не поддерживают. Если они не могут парализовать город, им нужно подраться. И западные послы следят, будут ли эти драки масштабными и приведут ли они к массовым жертвам.Поэтому спецназ сейчас действует очень деликатно. Если раньше они очень долго позволяли митингующим нападать на полицию, то теперь они моментально окружают нападавших. Да, во второй день митинга их действия были полукарательными (с этим будут разбираться). Но в остальные дни все было тактично.Например, вчера всех мирных митингующих отодвинули в сторону церкви, а полиция их просто охраняла. А тех, кто кидался в драку, отодвинули и сразу же разогнали. И общее количество задержаний резко уменьшилось с более 100 до менее 50. То есть число радикалов будет сокращаться.Повторюсь, никаких параллелей с Евромайданом проводить нельзя. В Киеве был насильственный захват зданий. Если оппозиция решит захватить здания, она должна быть уверена, что в им не прилетит ответ. А у государства больше ресурсов во всем: и в людях, и в оружии.- То есть сейчас "Грузинская мечта" будет делать ставку на то, что никаких массовых протестов в стране нет, чтобы не дать Западу повод для каких-то санкций?- Безусловно. "Грузинская мечта" прямо говорит о том, что отдельные политические деятели используют мирные митинги для дестабилизации обстановки в стране. Она также указывает, что отдельные экстремисты нападают на здание парламента. Но никакой дестабилизации в Тбилиси пока нет. Если вы рано утром пройдетесь по проспекту Руставели, вы только увидите, что на здании парламента написаны плохие слова.Также об этой теме - в интервью Игоря Гвритишвили: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен

https://ukraina.ru/20201110/1029563024.html

грузия

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, грузия, тбилиси, запад, саломе зурабишвили, обсе, мид, ес, радикалы, украина, майдан, евромайдан, протесты