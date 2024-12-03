https://ukraina.ru/20241203/1059390211.html

Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось

Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось - 03.12.2024 Украина.ру

Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие в Южной Корее, и их возможную связь с российско-украинским конфликтом.

2024-12-03T19:29

2024-12-03T19:29

2024-12-03T21:19

интервью

южная корея

сша

китай

дональд трамп

джо байден

беспорядки

украина

международные отношения

санкции

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Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель объявил 3 декабря о введении военного положения в стране, обвинив оппозицию в "антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа", пишет агентство Ренхап.— Павел Викторович, чем вызвано обострение ситуации в Южной Корее? — Не надо думать, что это как-то завязано на украинский конфликт или связано с тем, что в Курской области вдруг появились северо-корейские войска. Ничего подобного.Это не внешнеполитический вопрос, а внутриполитическая тема. Речь идет о взаимоотношениях Юн Сок Еля с оппозицией. Лидер Южной Корее был готов ввести военное положение в первый раз еще в 2022 году, но не сделал.Сейчас он его водит, потому что оппозиция объявила 10 импичментов только за последние полгода представителям высшего политического руководства Южной Кореи, поддерживающим президента. Безусловно, президент в контексте как бы обоснования своего импичмента пользовался в том числе и внешнеполитической ситуацией. Но это вовсе не главное.— А все-таки российский фактор и победа в США Трампа как-то влияют на происходящее в Южной Корее?— Да, отчасти. Как я упомянул выше, сегодня внутриполитическая обстановка в Южной Корее в том числе зависит от внешнеполитической. И она, конечно, завязана и на усиление конфронтации с Россией и на победу Трампа на выборах в США. Потому что его приход к власти в Америке означает для Южной Корее проблемы, так как Дональд Трамп обещает усиление санкций в отношении Китая. Но тут уже и без того всего хватает. Джо Байден подписал новые санкции против Китая по проводникам и автомобилям. Они напрямую будут касаться Южной Кореи. Соответственно, это будет означать резкое ухудшение экономической конъюнктуры для нее, а, может быть, вызовет и падение экономического роста страны, который сейчас находится в целом на неплохом уровне — порядка 2,3%. То есть он на одном из самых высоких уровней из всех стран Запада (США, Южная Корея).Если США сейчас это все против Китая введут, вполне возможна и деградация экономики, и падение ВВП. И это все, конечно, не очень-то радует.Более подробно о расстановке сил на мировой карте в интервью Танки из Южной Кореи против "костыля" из КНДР: Норин о разгроме ВСУ ещё на исходных позициях.

южная корея

сша

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, южная корея, сша, китай, дональд трамп, джо байден, беспорядки, украина, международные отношения, санкции, украина.ру, вооруженные силы украины