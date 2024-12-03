https://ukraina.ru/20241203/1059390211.html
Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось
Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось - 03.12.2024 Украина.ру
Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие в Южной Корее, и их возможную связь с российско-украинским конфликтом.
2024-12-03T19:29
2024-12-03T19:29
2024-12-03T21:19
интервью
южная корея
сша
китай
дональд трамп
джо байден
беспорядки
украина
международные отношения
санкции
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Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель объявил 3 декабря о введении военного положения в стране, обвинив оппозицию в "антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа", пишет агентство Ренхап.— Павел Викторович, чем вызвано обострение ситуации в Южной Корее? — Не надо думать, что это как-то завязано на украинский конфликт или связано с тем, что в Курской области вдруг появились северо-корейские войска. Ничего подобного.Это не внешнеполитический вопрос, а внутриполитическая тема. Речь идет о взаимоотношениях Юн Сок Еля с оппозицией. Лидер Южной Корее был готов ввести военное положение в первый раз еще в 2022 году, но не сделал.Сейчас он его водит, потому что оппозиция объявила 10 импичментов только за последние полгода представителям высшего политического руководства Южной Кореи, поддерживающим президента. Безусловно, президент в контексте как бы обоснования своего импичмента пользовался в том числе и внешнеполитической ситуацией. Но это вовсе не главное.— А все-таки российский фактор и победа в США Трампа как-то влияют на происходящее в Южной Корее?— Да, отчасти. Как я упомянул выше, сегодня внутриполитическая обстановка в Южной Корее в том числе зависит от внешнеполитической. И она, конечно, завязана и на усиление конфронтации с Россией и на победу Трампа на выборах в США. Потому что его приход к власти в Америке означает для Южной Корее проблемы, так как Дональд Трамп обещает усиление санкций в отношении Китая. Но тут уже и без того всего хватает. Джо Байден подписал новые санкции против Китая по проводникам и автомобилям. Они напрямую будут касаться Южной Кореи. Соответственно, это будет означать резкое ухудшение экономической конъюнктуры для нее, а, может быть, вызовет и падение экономического роста страны, который сейчас находится в целом на неплохом уровне — порядка 2,3%. То есть он на одном из самых высоких уровней из всех стран Запада (США, Южная Корея).Если США сейчас это все против Китая введут, вполне возможна и деградация экономики, и падение ВВП. И это все, конечно, не очень-то радует.Более подробно о расстановке сил на мировой карте в интервью Танки из Южной Кореи против "костыля" из КНДР: Норин о разгроме ВСУ ещё на исходных позициях.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, южная корея, сша, китай, дональд трамп, джо байден, беспорядки, украина, международные отношения, санкции, украина.ру, вооруженные силы украины
Интервью, Южная Корея, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Беспорядки, Украина, международные отношения, санкции, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось
19:29 03.12.2024 (обновлено: 21:19 03.12.2024)
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие в Южной Корее, и их возможную связь с российско-украинским конфликтом.
Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель объявил 3 декабря о введении военного положения в стране, обвинив оппозицию в "антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа", пишет агентство Ренхап.
— Павел Викторович, чем вызвано обострение ситуации в Южной Корее?
— Не надо думать, что это как-то завязано на украинский конфликт или связано с тем, что в Курской области
вдруг появились северо-корейские войска. Ничего подобного.
Это не внешнеполитический вопрос, а внутриполитическая тема. Речь идет о взаимоотношениях Юн Сок Еля с оппозицией. Лидер Южной Корее был готов ввести военное положение в первый раз еще в 2022 году, но не сделал.
Сейчас он его водит, потому что оппозиция объявила 10 импичментов только за последние полгода представителям высшего политического руководства Южной Кореи, поддерживающим президента.
Безусловно, президент в контексте как бы обоснования своего импичмента пользовался в том числе и внешнеполитической ситуацией. Но это вовсе не главное.
— А все-таки российский фактор и победа в США Трампа как-то влияют на происходящее в Южной Корее?
— Да, отчасти. Как я упомянул выше, сегодня внутриполитическая обстановка в Южной Корее в том числе зависит от внешнеполитической. И она, конечно, завязана и на усиление конфронтации с Россией
и на победу Трампа на выборах в США. Потому что его приход к власти в Америке
означает для Южной Корее проблемы, так как Дональд Трамп обещает усиление санкций в отношении Китая
.
Но тут уже и без того всего хватает. Джо Байден
подписал новые санкции против Китая по проводникам и автомобилям. Они напрямую будут касаться Южной Кореи.
Соответственно, это будет означать резкое ухудшение экономической конъюнктуры для нее, а, может быть, вызовет и падение экономического роста страны, который сейчас находится в целом на неплохом уровне — порядка 2,3%. То есть он на одном из самых высоких уровней из всех стран Запада
(США, Южная Корея).
Если США сейчас это все против Китая введут, вполне возможна и деградация экономики, и падение ВВП. И это все, конечно, не очень-то радует.