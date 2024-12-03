https://ukraina.ru/20241203/1059380330.html

Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря

Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря - 03.12.2024 Украина.ру

Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря

Украина отказалась от альтернативных членству в НАТО гарантий, депутат Гончаренко* раскритиковал за это Зеленского; ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, объекты энергетики; Песков высказался о послании Шольца Путину

2024-12-03T13:00

2024-12-03T13:00

2024-12-03T13:40

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Украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ заверило, что Киев официально отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий.По данным издания, МИД Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности.Там подчеркивается, что публикация сделана "по случаю 30-летия подписания "Будапештского меморандума". Впрочем, документ обнародован за два дня до упомянутой даты, и выбор дня публикации не является случайным – украинский министр иностранных дел Андрей Сибига намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе.При этом документ подчеркивает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству."Имея за плечами горький опыт "Будапештского меморандума", мы не приемлем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - подчеркивает МИД.Как сообщает издание, пространное заявление МИД Украины, оформленное как политический позиционный документ, начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. МИД называет меморандум памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности и подчеркивает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".При этом украинский МИД обращается к США и Великобритании, подписавшим "Будапештский меморандум", Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу".Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. Согласно СМИ, Сибига попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем.Ранее агентство Рейтер сообщало, что в НАТО заявили, что на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы.А агентство Франс Пресс считает, что администрация президента США Джо Байдена не поддержит стремление Украины получить приглашение в НАТО, так как считает, что ее решение будет отменено победителем президентских выборов Дональдом Трампом.По мнению неназванного европейского дипломата, решение пригласить Киев в альянс разгневало бы Трампа и вынудило бы его действовать в противоположном направлении.В свою очередь депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* комментируя ультиматум МИД в своем телеграм-канале, возмутился, что Владимир Зеленский еще в 2023 году мог заключить мирный договор по урегулированию конфликта на Украине, однако он упустил эту возможность."Почему мы всегда не в то время и не тогда когда надо? В 2023 году перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор, не хороший, но нормальный. В 2024 году... Нет. Такие вещи делаются с позиции силы. Сейчас Зеленский довел всю страну до того, что эта позиция потеряна", - написал Гончаренко*.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами подчеркнул, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России."Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, и безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит. Первопричины, почему мы начали специальную военную операцию", - сказал Песков.Провалы ВСУВо вторник на территории Украины гремят взрывы.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев информировал, что российские военные нанесли удары по военной части ВСУ в Ровненской области на западе Украины - по предварительным данным, там находились наемники из Польши. ГСЧС региона публикует кадры пожара на территории объекта энергетики.Кроме того, удар был нанесен по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева, их, предположительно, собрались отправить на границу с Белоруссией.Еще один удар был нанесен по энергетическому объекту в Вышгороде Киевской области, зафиксировано отсутствие энергоснабжения в городе.Также россияне ударили в район артиллерийских складов у военного аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, последовала сильная детонация.Минобороны РФ перечислило, что авиация и артиллерия России поражали инфраструктуру военных аэродромов Украины, объекты энергетики, средства ПВО."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбито 40 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре - вне зоны проведения специальной военной операции.В министерстве уточнили, что во вторник российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Начальник областной военной администрации Сумской области Владимир Артюх посетовал, что более 180 населенных пунктов региона должны быть эвакуированы."Если взять все населенные пункты, то это более 180 населенных пунктов, которые должны быть эвакуированы", - сказал Артюх.По его словам, на данный момент из региона эвакуированы 40 тысяч граждан, в том числе более семи тысяч детей. Артюх отметил, что не все жители региона хотят выезжать.В мае власти Сумской области объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы.Послание ШольцаНедавно канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в РФ) опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 декабря сказал журналистам, что комментировать это "послание" вряд ли стоит."Вы знаете, здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств", - пояснил Песков.В РФ вообще скептически отнеслись к поездке канцлера в Киев. Так, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева отметила, что визит Шольца в Киев и его заявления о дальнейшей поддержке властей Киева свидетельствуют о недальновидности политического руководства Германии и некоторых других стран Европы, они демонстрируют слабость нынешнего немецкого политического курса, полностью зависящего от США."Руководители отдельных стран ЕС и в частности Германии с поразительным упорством рубят сук, на котором сидят. Все большая "помощь" Украине – это все большие трудности и разрушения собственной экономики и доверия жителей этих стран своему руководству.Можно только удивиться недальновидности и некомпетентности, неспособности отстаивать собственный суверенитет лиц, которые прорвались к руководству ЕС и отдельных стран Европы. С другой стороны, это путь в никуда, потому что помогают даже не Киеву, а друг другу в попытке бороться с Россией и лишить Россию суверенитета. Это невозможно. Эта попытка обречена на провал и это точно путь к очень серьезным, глобальным проблемам для стран, которые втягиваются в подобную политику", – сказала Алтабаева.Не исключено, отметила сенатор, что предстоящие в 2025 году выборы в Германии, а также выборы в других странах ЕС уберут с политической арены тех деятелей, которые не учат уроки истории.Накануне в кабмине ФРГ сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает в себя преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T, это часть анонсированного в октябре пакета.Тогда в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским Шольц обещал, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро.В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.При этом издание Politico пишет, что в ЕС могут скептически относиться к идее передачи большого количества оружия Украине в рамках урегулирования конфликта, так как не знают, какой курс возьмет Киев в дальнейшем.По информации издания, западные дипломаты среди прочих идей урегулирования конфликта на Украине обсуждают подобие "израильской модели", которая предполагает поддержание союзнических отношений с Киевом и предоставление ему оружия в больших объемах. Однако, отмечает Politico, хорошо вооруженная Украина может представлять опасность.Россия в свою очередь неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241203/1059375006.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, киев, олаф шольц, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, мид