Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду - 03.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241203/1059382914.html
Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду
Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду - 03.12.2024 Украина.ру
Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду
Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе. Об этом заявил журналистам генсек организации Марк Рютте
2024-12-03T13:39
2024-12-03T13:56
новости
рютте
украина
киев
россия
дмитрий песков
нато
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055861561_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_863acccedd58f50a4e46f2ecbb591c34.jpg.webp
"Я считаю, что нам необходимо сконцентрироваться, и мы сконцентрируем свое внимания в ближайшие два дня на том, что необходимо сейчас, а именно – на обеспечение поставок на Украину военной помощи. Это критически важно для них", - сказал он.Рютте добавил, что альянс уже высказывался о приглашении и членстве Украины, "процесс сближения Украины с НАТО идет".Он также объяснил, что альянс намерен обеспечить Киеву "наиболее благоприятную позицию" на мирных переговорах. Ранее во вторник украинское издание "Европейская правда" указало, что МИД Украины обнародовал официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, где Киев отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий.В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.Подробнее о заявлении Киева - в материале Сергея Зуева Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055861561_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9588b4ff592b30332426e950b559b1ac.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рютте, украина, киев, россия, дмитрий песков, нато, мид
Новости, Рютте, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, МИД

Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду

13:39 03.12.2024 (обновлено: 13:56 03.12.2024)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе. Об этом заявил журналистам генсек организации Марк Рютте
"Я считаю, что нам необходимо сконцентрироваться, и мы сконцентрируем свое внимания в ближайшие два дня на том, что необходимо сейчас, а именно – на обеспечение поставок на Украину военной помощи. Это критически важно для них", - сказал он.
Рютте добавил, что альянс уже высказывался о приглашении и членстве Украины, "процесс сближения Украины с НАТО идет".
Он также объяснил, что альянс намерен обеспечить Киеву "наиболее благоприятную позицию" на мирных переговорах.
Ранее во вторник украинское издание "Европейская правда" указало, что МИД Украины обнародовал официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, где Киев отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
Подробнее о заявлении Киева - в материале Сергея Зуева Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря на сайте Украина.ру.
 
НовостиРюттеУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковНАТОМИД
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ
14:11Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине
13:39Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду
13:29Германия окончательно выбирает эскалацию конфликта. Чтобы не оказаться виновной в поражении на Украине
13:19О финских наёмниках на Украине, расстрельных списках и подготовке инвалидов к войне – Хейсканен
13:08Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – Песков
13:00Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря
12:53Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"
12:38Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО
12:20Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией
11:51Объявлена воздушная тревога по всей Украине
11:04Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан
10:49ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами
10:33Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка
10:19На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер
10:11Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными"
09:38"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет
09:00Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
08:08Главное за ночь 3 декабря
06:45Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск
Лента новостейМолния