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Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду

Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду - 03.12.2024 Украина.ру

Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду

Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря сосредоточатся на обсуждении помощи Украине, а не ее членстве в альянсе. Об этом заявил журналистам генсек организации Марк Рютте

2024-12-03T13:39

2024-12-03T13:39

2024-12-03T13:56

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"Я считаю, что нам необходимо сконцентрироваться, и мы сконцентрируем свое внимания в ближайшие два дня на том, что необходимо сейчас, а именно – на обеспечение поставок на Украину военной помощи. Это критически важно для них", - сказал он.Рютте добавил, что альянс уже высказывался о приглашении и членстве Украины, "процесс сближения Украины с НАТО идет".Он также объяснил, что альянс намерен обеспечить Киеву "наиболее благоприятную позицию" на мирных переговорах. Ранее во вторник украинское издание "Европейская правда" указало, что МИД Украины обнародовал официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, где Киев отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий.В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.Подробнее о заявлении Киева - в материале Сергея Зуева Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря на сайте Украина.ру.

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новости, рютте, украина, киев, россия, дмитрий песков, нато, мид