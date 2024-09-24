https://ukraina.ru/20240924/1057635138.html

Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане

Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане - 24.09.2024 Украина.ру

Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане

США поставили Израилю массу оружия, но мы видим, как оппозиция выступает против Нетаньяху, и ситуация далеко не такая стабильная, как этого бы хотелось людям, которые там проживают. Расширить зону эскалации нетрудно, а выйти из этого почти невозможно. Подобного рода конфликты обычно затягиваются, о чем свидетельствует опыт Первой мировой войны.

2024-09-24T06:30

2024-09-24T06:30

2024-09-24T06:30

интервью

израиль

сша

иран

биньямин нетаньяху

эрдоган

брикс

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.- Каринэ Александровна, следует ли ждать Третьей ливанской войны на Ближнем Востоке?- В таких турбулентных условиях внутривидовая борьба обостряется. Сейчас очень интересно анализировать непроявленные в СМИ конфликты и конкуренцию, которая существует между западными центрами. Я имею в виду Вашингтон и Лондон.Совсем списывать со счетов Париж, Рим и Берлин я бы тоже не стала. Если рассматривать ситуацию с Ливаном, то Израиль уже перестал играть ту роль для США, которую играл до 2009 года в плане нефтяных ресурсов.Тем не менее в связи с открытием газовых месторождений в восточном Средиземноморье Израиль борется за то, чтобы быть главным выгодоприобретателем. Это месторождения "Левиафан", "Тамар".Месторождения у Ливанского шельфа оцениваются в 700 млрд кубометров. Разрабатывает его консорциум из трех компаний, в который входит российский НОВАТЭК. Ей принадлежат 20% акций. Еще 20% у итальянской "Эни", 40% - у французской "Тоталь". Эти компании выдавливаются из региона, потому что возникла угроза серьезных боевых действиях, а их легко будет начать, но трудно остановить.Если до этого аналитики разных компаний предполагали снижение цен на нефть до 60%, то сегодня мы видим рост фьючерсов на 4%. И эта тенденция продолжится, потому что все ожидают вступление Ирана в эту схватку, так как возникнут риски для нефтеналивных танкеров, которые будут проходить вблизи зон боевых действий.Израиль собирается начать наземную операцию. Я не военный эксперт, но судя по всему, его интересует Долина Бекаа, но там армейские части могут попасть в мешок, так что сухопутная операция будет сложной.Война уже началась. Израиль совершил акт государственного террора. Но поскольку в нынешних турбулентных обстоятельствах международное право сдано в архив, тио остановки конфликта не ожидается.В этих обстоятельствах никто не выиграет, кроме внерегиональных игроков. В этом конфликте замешаны интересы самых разных центров: Катар, Саудовская Аравия, Турция. И Лига арабских государств, и страны из организации исламской конференции (ОИК) это террариум единомышленников. Внутри этих объединений, созданных для взаимной поддержки, идет внутривидовая борьба.- Вступит ли Иран в военный конфликт?- Здесь есть множество непроявленных моментов, связанных с непрямыми переговорами, которые Тегеран проводит с Вашингтоном. И американцам в преддверии собственных выборов вся эта ситуация не на руку ни одному из кандидатов. Но отступиться они не могут, так как транснациональные силы используют США в качестве кулака и ресурса.США поставили Израилю массу оружия, но мы видим, как оппозиция выступает против Нетаньяху, и ситуация далеко не такая стабильная, как этого бы хотелось людям, которые там проживают. Расширить зону эскалации нетрудно, а выйти из этого почти невозможно. Подобного рода конфликты обычно затягиваются, о чем свидетельствует опыт Первой мировой войны.Есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. И эти обстоятельства могут привести самых разных черных лебедей в адрес планировщика, включая стихийные бедствия, в том числе землетрясения. Напомню, что зона, где идут боевые действия – это серьезная сейсмическая зона.Иранцы заявляют, что напрямую не собираются воевать с Израилем. Они собираются осуществить возмездие за смерть Исмаила Хании. Иранцы хотели бы точечно отвечать и не втягиваться в конфликт.Из непроявленных составляющих: контакты между иранской и американской стороной приводят к тому, что многочисленные и богатые иранские активы за рубежом американцы тихо размораживают.И иранцы следуют договорённости с администрацией США не эскалировать конфликты на Ближнем Востоке.У них нет и необходимости масштабно отвечать, для этого у них есть иранские прокси.- Существует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана. К чему он обязывает?- Это соглашение не подписано. Предполагается, что его подписание состоится на саммите БРИКС. Сегодня Россия заинтересована в развитии коммуникаций и на Южном Кавказе, и с Турцией. Правда, давление администрации США на Эрдогана привело к тому, что почти все турецкие банки отказались от расчетов с российскими банками. Так что пространство для взаимодействия сужается и схлопывается.Кроме того, Эрдоган сделал странное заявление на фоне стремления Турции в БРИКС о том, что Анкара поворачивается лицом к Западу.- Интересная ситуация складывается и в связи с тем, что Иран блокирует индийские суда с оружием, которые идут в Израиль.- Более того Иран сделал грозное предупреждение индийскому руководству о том, что если это будет продолжаться, Иран заморозит соглашение с Индией о долгосрочном использовании порта Чахбехар. А вблизи этого пота будет вскоре открыт космодром. Так что это серьезное предупреждение и индийская сторона его услышит.О визите Владимира Зеленского в США "План победы": что привёз Байдену Зеленский

https://ukraina.ru/20240922/1057606375.html

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Александр Порунов

интервью, израиль, сша, иран, биньямин нетаньяху, эрдоган, брикс, украина.ру