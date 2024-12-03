https://ukraina.ru/20241203/1059382347.html

Германия окончательно выбирает эскалацию конфликта. Чтобы не оказаться виновной в поражении на Украине

Германия окончательно выбирает эскалацию конфликта. Чтобы не оказаться виновной в поражении на Украине - 03.12.2024 Украина.ру

Германия окончательно выбирает эскалацию конфликта. Чтобы не оказаться виновной в поражении на Украине

Европейские лидеры считают переговоры между Россией и Украиной неизбежными, поэтому сейчас перед ними стоит задача максимально усилить киевский режим, чтобы оправдать свои многомиллиардные затраты на его содержание

2024-12-03T13:29

2024-12-03T13:29

2024-12-03T14:24

эксклюзив

украина

германия

китай

олаф шольц

анналена бербок

ес

переговоры

россия

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Визит ШольцаВ понедельник, 2 декабря, в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он не частый гость на Украине, что подчеркнул на совместной пресс-конференции Владимир Зеленский, заявив, что канцлер ФРГ посетил эту страну с двусторонним визитом впервые с момента начала боевых действий.Заявления Шольца во время визита на Украину были подчеркнуто духоподъемными и воинственными.Канцлер Германии словно испугался своего же недавнего звонка Владимиру Путину и теперь пытается убедить всех, что он ни на йоту не отступился от поддержки Украины, хотя и по-прежнему не дает согласие на передачу ей ракет Taurus.Несмотря на свое грозное "послание" Путину, Шольц на Украине выглядел максимально нелепо. Начиная с большого чемодана, о содержимом которого его выспрашивали потом журналисты (канцлер пробубнил, что там было белье и другие личные вещи), заканчивая неудачной фотографией с Зеленским.Сюда же можно отнести стыдливое молчание Шольца на пресс-конференции, когда его украинский визави отпускал оскорбительные шутки в адрес РФ, нарушая всякий этикет.Бербок в КитаеПока Зеленский водил Шольца к монументу "героев" Майдана, соратница канцлера, глава МИД ФРГ Анналена Бербок в это же время посетила Китай.Многие СМИ обратили внимание на новость издания Handelsblatt, которое сообщило, что во время переговоров Бербок с ее китайским коллегой Ван И немецких журналистов попросили покинуть зал и дали им понять, что никаких совместных брифингов по итогам беседы не планируется. Произошло это якобы после того, как немецкий министр стала поучать китайцев уму-разуму и призывать их разорвать сотрудничество с Россией.Понятно, что призывать Бербок может к чему угодно и сколько угодно, но такая однобокая трактовка ее визита в КНР будет явным упрощением.Во-первых, кроме Ван И, главу МИД Германии принимал также заведующий отделом международных связей ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао, что говорит о том, что китайская сторона не пренебрегала визитом Бербок.Во-вторых, ситуация вокруг Украины, разумеется, занимала важное место в переговорах, однако это не единственная тема, которая заботит Берлин в контексте отношений с КНР. Как пишет в своем телеграм-канале экономист, специалист по КНР Никита Митрофанов, Пекин в ходе визита Бербок в первую очередь интересовали финансовые и экономические вопросы (особенно введение ЕС компенсационных таможенных пошлин на китайские электромобили)."Бербок и Ван И проводят уже седьмой раунд в рамках китайско-германского диалога по дипломатии и стратегии безопасности. То есть отношения, несмотря на все сложности, развиваются без желания их разрывать окончательно и бесповоротно", - написал эксперт.Он обратил внимание на сообщения китайской прессы, в которых нет ничего про оскорбительное поведение Бербок. Напротив, там подчеркивается, что Германия – важный партнер для Китая, различия и разногласия существуют, но они не являются препятствием или поводом для конфронтации.Игра на внутреннюю публикуПо мнению Митрофанова, воинственные заявления министра иностранных дел Германии в ходе поездки в Китай ориентированы скорее на внутреннюю аудиторию и в КНР это понимают.Именно внутриполитическими вопросами можно объяснить риторику властей ФРГ, которые, с одной стороны, поддерживают курс на эскалацию на Украине, а с другой — отказываются отправлять туда ракеты и становиться полноценной стороной конфликта."Он (Шольц. – Ред.) хвалит стабильный поток оружия из Германии в Украину, но при этом проявляет строгую позицию, когда речь заходит об отдельных системах вооружений, таких как Taurus. Тем самым он резко отделяет себя от тех, кто призывает к увеличению помощи Киеву оружием, например, кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца", - прокомментировал Der Spiegel.В январе в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, на которых правящие социал-демократы рискуют с треском проиграть. На фоне огромных затрат на Украину в стране продолжает ухудшаться экономическая ситуация. В день визита Шольца в Киев в стране прошла 10-тысячная предупредительная забастовка рабочих концерна Volkswagen, который готовит массовые сокращения и сокращение заработной платы работникам.В этом же русле лежат последние заявления других западных лидеров, которые признают, что Киеву в ближайшем будущем не избежать переговоров с Москвой. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Украину нужно поддерживать и дальше, чтобы она получила более сильные позиции на переговорах."Поставить Украину в максимально сильное положение для переговоров, чтобы она могла обеспечить справедливый и прочный мир на своих условиях", - сказал он.Аналогичное заявление сделал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Усиливать Украину будут, по его словам, "серией дополнительных шагов". Среди них он перечислил уже выданное разрешение на удары вглубь российской территории, а также новые санкции против России.Суть такого усиления в том, чтобы Украина вела переговоры с Россией с позиции силы или хотя бы приблизительно на равных. Итоги таких переговоров можно было бы преподнести как победу. А уже затем эту "победу" европейские лидеры будут пытаться продать своему народу как достижение и оправдание вложенных в Украину средств налогоплательщиков.Заставляет их суетиться и скорый приход в Белый дом Дональда Трампа, который настроен на переговорный процесс. Другое дело, что даже более-менее приемлемые для Запада итоги переговоров по Украине вряд ли смогут подсластить европейскому обывателю безрадостное настоящее, когда вокруг себя он видит все меньше процветания и все больше бедности.Подробнее о перспективе переговорного процесса по Украине - в материале издания Украина.ру Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, германия, китай, олаф шольц, анналена бербок, ес, переговоры, россия