Война грязного компромата началась. Команда Трампа может понести ещё одну серьёзную потерю

Несмотря на то, что действующий и избранный президенты США договорились о мирном транзите власти и даже подписали соответствующий меморандум, "доброжелатели" начали вставлять палки в колёса республиканцам, создавая проблемы для утверждения кандидатов на высокие должности в будущей администрации, которых выдвинул Дональд Трамп.

Журнал The New Yorker, ссылаясь на источники, опубликовал "Тайную историю Пита Хегсета", а по сути компромат на потенциального главу Пентагона."Ряд документов, подтверждённых рассказами бывших коллег, указывают на то, что Хегсет был вынужден уйти в отставку по решению обеих некоммерческих правозащитных организаций, которыми он руководил — Vets for Freedom ("Ветераны за свободу") и Concerned Veterans for America ("Обеспокоенные ветераны за Америку") — из-за серьёзных обвинений в финансовых махинациях, сексуальных непристойностях и личных проступках", - говорится в публикации.Бывшие сотрудники второй упомянутой НКО собрали рассказов о его непристойном поведении на целых семь страниц и в феврале 2015 года передали информацию руководству организации. В этом ранее не предававшемся огласке отчёте говорится, что Хегсет при исполнении служебных обязанностей неоднократно находился в состоянии алкогольного опьянения, вплоть до того, что его приходилось выносить с мероприятий, а во время официального тура по водопадам Кайахога (штат Огайо), напившись, ранним утром 29 мая 2015 года в баре кричал: "Убейте всех мусульман!""Его подлое поведение опозорило всю организацию. Мне лично было стыдно, и остальным тоже", - сказал о той ситуации источник The New Yorker.Одним из направлений деятельности Concerned Veterans for America была мобилизация ветеранов для голосования за кандидатов-республиканцев. Хегсет успел отличиться и там. В октябре 2014 года организация ввела запрет на алкоголь на своих мероприятиях, но уже месяц спустя Хегсет и другой менеджер отменили это правило, руководя выездной кампанией в поддержку кандидатов-республиканцев в Северной Каролине. Вечером накануне выборов Хегсет был настолько пьян, что самостоятельно добраться до номера отеля не смог."Всё это происходило публично. Все, кто это видел, были возмущены и шокированы тем, что глава команды был настолько пьян", — говорилось в отчёте.А в Луизиане тогда же, в ноябре 2014-го, когда шёл второй тур выборов в Конгресс, Хегсет повёл команду в стриптиз-клуб и напился настолько, что чуть не вышел на сцену, чтобы станцевать со стриптизёршами. Одной из коллег пришлось вмешаться, чтобы его не выгнали из заведения.В конечном итоге Хегсет под давлением покинул Concerned Veterans for America в январе 2016 года. Несмотря на то, что издание The Military Times писало, что он тихо ушёл в отставку, а решение было согласованным на фоне слухов о разладе между бывшим генеральным директором и финансовыми спонсорами группы."Однако, по словам трёх осведомлённых источников, Хегсет был вынужден уйти из организации отчасти из-за опасений по поводу его неэффективного управления и злоупотребления алкоголем на работе", - пишет The New Yorker.Его преемник Джа Пак получил от одного из информаторов электронное письмо, озаглавленное "Поздравляем с отстранением Пита Хегсета", в котором говорилось, что Хегсет злоупотреблял алкоголем и относился к средствам организации так, как будто это его личный счёт расходов: тратил на вечеринки, выпивку и на то, чтобы подцепить женщин на дороге - среди персонала отвращение к Питу было довольно сильным, большинство ветеранов не считало, что он представлял их интересы.Сам Хегсет не скрывал, что имел проблемы с алкоголем: после возвращения с военной службы он чувствовал себя потерянным, изолированным, оторванным от реальности и начал прикладываться к бутылке, пытаясь осмыслить то, что пережил. Новое чувство цели мужчине дала деятельность по защите ветеранов.Хегсет, отслуживший в армии, получивший образование в Принстонском университете, привлёк сторонников и возглавил Vets for Freedom, среди спонсоров которой было трое ныне покойных республиканских миллиардера: сооснователь крупнейшей компании по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов The Home Depot Бернард Маркус, бывший глава крупнейшей испаноязычной телекоммуникационной компании США Univision Джерри Перенчио и бизнесмен из Техаса Гарольд Симмонс."Под его руководством VFF вскоре накопила огромный долг, финансовые отчёты показывают, что к концу 2008 года она была не в состоянии платить своим кредиторам. Финансовое положение VFF стало настолько плачевным, что спонсоры вынашивали план по отчуждению контроля у Хегсета. Представители спонсоров наняли судебного бухгалтера для проверки бухгалтерских книг: результаты оказались ужасающими. В январе 2009 года Хегсет направил спонсорам письмо, в котором признал, что на тот день у организации было менее $5 000 в банке и $434 833 неоплаченных счетов, а также накопленных долгов по кредитным картам на сумму до $75 000", - пишет The New Yorker.Все эти истории, описывающие поведение Хегсета, вызывают серьёзные сомнения, насколько он подходит на роль министра обороны США.Вот что рассказал автору статьи о Хегсете один из осведомителей, участвовавших в составлении отчёта: "Я видел его пьяным так много раз. Я видел, как его утаскивали не несколько раз, а множество раз. Было бы страшно видеть его в Пентагоне. Когда те из нас, кто работал в Concerned Veterans for America, услышали, что его рассматривают на должность министра обороны, это было не "Нет", а "Чёрт возьми, нет!".В свою очередь политический комментатор Маргарет Гувер, работавшая советником Vets for Freedom в 2008-2010 годах, недоумевает, как Хегсет собирается управлять организацией с бюджетом в $857 млрд и штатом в 3 млн сотрудников, если он не смог справиться с Vets for Freedom с менее чем 10 сотрудниками и бюджетом $5-$10 млн, более того, она в конечном итоге распалась и была вынуждена объединиться с другой организацией?Ещё до выхода в свет статьи в The New Yorker потенциальное назначение Хегсета вызывало много разговоров, причём не со знаком плюс. Выдвижение Дональдом Трампом комментатора телеканала Fox News и майора запаса на пост главы Пентагона стало главным сюрпризом для всех. Один из отраслевых лоббистов тогда заявил Politico, употребив нецензурную лексику: "Да кто такой этот парень? Хегсет, вне всякого сомнения, — наименее квалифицированный назначенец на пост министра обороны в американской истории".Решать, возглавит ли всё-таки Хегсет Пентагон, предстоит Сенату.И вот что сказал в комментарии The New Yorker один из членов комитета по вооружённым силам, который будет рассматривать его кандидатуру, сенатор-демократ Ричард Блюменталь: "Как бы мы ни сочувствовали людям с хроническими проблемами с алкоголем, они не должны занимать руководящие посты в нашей структуре национальной безопасности. Это опасно. Министр обороны участвует во всех вопросах национальной безопасности и применения ядерного оружия. Он одобряет отправку войск в бой, он одобряет удары беспилотников, которые могут повлечь за собой жертвы среди гражданского населения. Вопросы жизни и смерти находятся в руках министра обороны, и доверять такого рода вопросы тому, кто может быть недееспособен по любой причине, — это риск, на который мы не можем пойти”.Блюменталь напомнил историю 35-летней давности: в 1989 году Сенат впервые отклонил кандидатуру, предложенную избранным президентом – в том случае Джорджем Бушем-старшим – на пост министра обороны из-за опасений по поводу его пьянства и распутства. Речь идёт о сенаторе-республиканце Джоне Тауэре.Однако вопросы возникают не только у политических оппонентов Трампа, но и среди его соратников, поскольку Хегсет ничего не рассказал им об истории с обвинением в изнасиловании."Серия изобличающих разоблачений привела в ярость переходную команду. "Когда мы спрашиваем "есть ли что-то ещё, о чём нам нужно знать?", это обычно хорошее время, чтобы упомянуть полицейский отчёт, — сказал советник Трампа журналу Rolling Stone. - Очевидно, он помнил, что всё это произошло, я не думаю, что он мог поверить, что это не всплывёт, как только его выдвинули", - говорится в статье The New Yorker.21 ноября журналисты в Капитолии попросили Хегсета дать разъяснения по этой истории, на что он ответил, что все обвинения сняты и он полностью оправдан. Его адвокат говорит то же самое.Бывший сотрудник Национального комитета Республиканской партии Джастин Хиггинс, работавший в администрации 45-го президента США, считает, что выбор Трампа пал на Хегсета неслучайно, хотя он, по его личному мнению, возможно, один из наименее квалифицированных кандидатов на пост министра обороны, которых когда-либо видели."Хегсет, вероятно, был выбран, потому, что он, похоже, готов говорить и делать всё, что хочет Трамп. Трамп думает, что он хорошо выглядит и звучит на телевидении. Хегсет также был ярым противником гендерного равенства в армии, заявляя, что женщины не годны для боевых действий, и называя утверждение о том, что разнообразие – есть сила, "мусором", - полагает Хиггинс.Таким образом, вероятность того, что Сенат не утвердит назначение Хегсета, достаточно велика. Если так произойдёт, это будет репутационным ударом по Трампу (а для Пентагона, возможно, наоборот, только пойдёт на пользу). Впрочем, возможность не доводить до такого исхода есть – если Хегсет возьмёт самоотвод, как оскандалившийся Мэт Гетц, несостоявшийся генеральный прокурор США. И всё равно демократы получат повод для обвинения избранного президента-республиканца в некомпетентности при формировании администрации и в частности такого критически важного ведомства, как Пентагон, в условиях сохраняющейся напряжённости на Украине и Ближнем Востоке.Читайте также: Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР

