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Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО

Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО - 03.12.2024 Украина.ру

Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам России. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2024-12-03T12:38

2024-12-03T12:38

2024-12-03T12:45

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Накануне МИД Украины опубликовало документ с недвусмысленно выраженной позицией о членстве постсоветской республики в НАТО. Членство в этом военно-политическом блоке рассматривается Киевом как единственная реальная гарантия безопасности для Украины."Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, - сказал Песков. - Безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны".По его словам, Москва проводит свою внешнюю политику на таком основополагающем правиле международных отношений.Ранее в новостях: Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня Также на эту тему: На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер

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