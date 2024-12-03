Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО - 03.12.2024 Украина.ру
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Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО - 03.12.2024 Украина.ру
Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам России. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2024-12-03T12:38
2024-12-03T12:45
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Накануне МИД Украины опубликовало документ с недвусмысленно выраженной позицией о членстве постсоветской республики в НАТО. Членство в этом военно-политическом блоке рассматривается Киевом как единственная реальная гарантия безопасности для Украины."Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, - сказал Песков. - Безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны".По его словам, Москва проводит свою внешнюю политику на таком основополагающем правиле международных отношений.Ранее в новостях: Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня Также на эту тему: На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер
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новости, украина, россия, кремль, дмитрий песков, нато, украина-нато, сво, международные отношения, международная политика, международное право, национальная безопасность, национальные интересы
Новости, Украина, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, НАТО, Украина-НАТО, СВО, международные отношения, Международная политика, международное право, национальная безопасность, национальные интересы

Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТО

12:38 03.12.2024 (обновлено: 12:45 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам России. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне МИД Украины опубликовало документ с недвусмысленно выраженной позицией о членстве постсоветской республики в НАТО. Членство в этом военно-политическом блоке рассматривается Киевом как единственная реальная гарантия безопасности для Украины.
"Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, - сказал Песков. - Безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны".
По его словам, Москва проводит свою внешнюю политику на таком основополагающем правиле международных отношений.

"Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием, - пояснил Песков. - Это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит – тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию".

Ранее в новостях: Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня
Также на эту тему: На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер
 
НовостиУкраинаРоссияКремльДмитрий ПесковНАТОУкраина-НАТОСВОмеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное правонациональная безопасностьнациональные интересы
 
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