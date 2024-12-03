https://ukraina.ru/20241203/1059389337.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром

Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром - 03.12.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-12-03T18:08

2024-12-03T18:08

2024-12-03T18:08

спецоперация

эксклюзив

россия

курахово

геннадий алехин

вооруженные силы украины

"ахмат"

харьковская область

часов яр

белгородская область

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Несмотря на все сложности, армия России постоянно усиливает нажим на всех направлениях.В Запорожская и Херсонская области. Продолжаются позиционные бои. Несмотря на то, что линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений, возросла огневая активность на земле и в воздухе. Фиксируется активное применение разведывательных и ударных БПЛА, ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон.Южно-донецкое направление. В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха. Противник уже опасается захода наших штурмов в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города. Более того, после наших успехов в районе населенных пунктов Раздольное и Новый Комар становится ясно, что дорога снабжения из Запорожья может быть перерезана в ближайшее время.На Покровском (Красноармейском) направлении взяв под контроль Желтое, ВС РФ двигаются к Новотроицкому, а южнее ведут бои за Пушкино, Новопустынку и нацелены на Украинку, до которой осталось около километра.В Дзержинске (Торецке) ВС РФ продолжают продвижение в северной части города, южнее шахты "Торецкая". Штурмовые группы взяли часть жилмассива и продвигаются к самой этой шахте. До шахты "Центральной" остаются несколько узлов обороны.На Славянском направлении длительное время продолжаются бои за Часов Яр. Город имеет ключевое значение для всей линии обороны из-за своего географического положения — с его господствующих высот можно вести артиллерийский огонь на несколько десятков километров.Российские войска окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. Киевский режим на этом участке пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны. Удар российскими авиационными бомбами сравнял позиции ВСУ в хлам. По предварительным подсчетам, под завалами оказалось, как минимум 200 вражеских военнослужащих и иностранных наемников.В самом городе идут тяжелейшие бои за территорию огнеупорного завода и массива пятиэтажек возле него. На южном фланге подразделения ВС РФ и добровольческого спецназа "Ахмат" продолжают толкать фронт, но впереди ещё предстоит штурм и зачистка крупного лесного массива, в котором предварительно находится порядка сотни украинских военнослужащих и замаскированная техника.В целом, инициатива на нашей стороне, но о прорыве говорить рано.На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, а также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области.) С утра ВКС, РСЗО и дальнобойная артиллерия наносит огневое поражение опорным пунктам противника и складам с боеприпасами.Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ. Ранения получили два мирных жителя.Что касается Купянска, то штурмовые и десантные подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. ВСУ пытаются удерживать позиции на левом берегу, но, опасаясь попасть в окружение, оттягиваются вглубь обороны, в район крупного железнодорожного узла Купянск-Узловая. Российская армия наносит поражение живой силе и технике противника в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной.На мой взгляд, активизация наших войск районе Двуречной являются своеобразным прологом дальнейших наступательных действий вдоль правого берега Оскола в направлении поселка Садовод, а далее к Северскому Донцу в районе населенного пункта Печенеги.Кроме того, как отмечает Минобороны РФ, в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область подразделения группировки войск "Север" за минувшие сутки нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и теробороны вблизи российской границы. За сутки враг потерял около 250 военнослужащих, а также бронетехнику, в том числе и танк. Один украинский боец сдался в плен. Общие потери киевского режима на Курском направлении оцениваются в 37 355 военнослужащих.Качественные изменения привели к тому, что ВС РФ по всем параметрам превосходит ВСУ. Мы воюем более умело, наши бойцы лучше подготовлены, обучены и по-настоящему мотивированы. Наше командование научилось воевать и побеждать. Но для этого нам нужны воля, время и жесточайшая дисциплина, исключающая враньё и обман.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241202/1059366532.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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спецоперация, эксклюзив, россия, курахово, геннадий алехин, вооруженные силы украины, "ахмат", харьковская область, часов яр, белгородская область, оскол