Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром - 03.12.2024 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром
Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром - 03.12.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-12-03T18:08
2024-12-03T18:08
спецоперация
эксклюзив
россия
курахово
геннадий алехин
вооруженные силы украины
"ахмат"
харьковская область
часов яр
белгородская область
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Несмотря на все сложности, армия России постоянно усиливает нажим на всех направлениях.В Запорожская и Херсонская области. Продолжаются позиционные бои. Несмотря на то, что линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений, возросла огневая активность на земле и в воздухе. Фиксируется активное применение разведывательных и ударных БПЛА, ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон.Южно-донецкое направление. В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха. Противник уже опасается захода наших штурмов в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города. Более того, после наших успехов в районе населенных пунктов Раздольное и Новый Комар становится ясно, что дорога снабжения из Запорожья может быть перерезана в ближайшее время.На Покровском (Красноармейском) направлении взяв под контроль Желтое, ВС РФ двигаются к Новотроицкому, а южнее ведут бои за Пушкино, Новопустынку и нацелены на Украинку, до которой осталось около километра.В Дзержинске (Торецке) ВС РФ продолжают продвижение в северной части города, южнее шахты "Торецкая". Штурмовые группы взяли часть жилмассива и продвигаются к самой этой шахте. До шахты "Центральной" остаются несколько узлов обороны.На Славянском направлении длительное время продолжаются бои за Часов Яр. Город имеет ключевое значение для всей линии обороны из-за своего географического положения — с его господствующих высот можно вести артиллерийский огонь на несколько десятков километров.Российские войска окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. Киевский режим на этом участке пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны. Удар российскими авиационными бомбами сравнял позиции ВСУ в хлам. По предварительным подсчетам, под завалами оказалось, как минимум 200 вражеских военнослужащих и иностранных наемников.В самом городе идут тяжелейшие бои за территорию огнеупорного завода и массива пятиэтажек возле него. На южном фланге подразделения ВС РФ и добровольческого спецназа "Ахмат" продолжают толкать фронт, но впереди ещё предстоит штурм и зачистка крупного лесного массива, в котором предварительно находится порядка сотни украинских военнослужащих и замаскированная техника.В целом, инициатива на нашей стороне, но о прорыве говорить рано.На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, а также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области.) С утра ВКС, РСЗО и дальнобойная артиллерия наносит огневое поражение опорным пунктам противника и складам с боеприпасами.Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ. Ранения получили два мирных жителя.Что касается Купянска, то штурмовые и десантные подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. ВСУ пытаются удерживать позиции на левом берегу, но, опасаясь попасть в окружение, оттягиваются вглубь обороны, в район крупного железнодорожного узла Купянск-Узловая. Российская армия наносит поражение живой силе и технике противника в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной.На мой взгляд, активизация наших войск районе Двуречной являются своеобразным прологом дальнейших наступательных действий вдоль правого берега Оскола в направлении поселка Садовод, а далее к Северскому Донцу в районе населенного пункта Печенеги.Кроме того, как отмечает Минобороны РФ, в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область подразделения группировки войск "Север" за минувшие сутки нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и теробороны вблизи российской границы. За сутки враг потерял около 250 военнослужащих, а также бронетехнику, в том числе и танк. Один украинский боец сдался в плен. Общие потери киевского режима на Курском направлении оцениваются в 37 355 военнослужащих.Качественные изменения привели к тому, что ВС РФ по всем параметрам превосходит ВСУ. Мы воюем более умело, наши бойцы лучше подготовлены, обучены и по-настоящему мотивированы. Наше командование научилось воевать и побеждать. Но для этого нам нужны воля, время и жесточайшая дисциплина, исключающая враньё и обман.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20241202/1059366532.html
россия
курахово
харьковская область
часов яр
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спецоперация, эксклюзив, россия, курахово, геннадий алехин, вооруженные силы украины, "ахмат", харьковская область, часов яр, белгородская область, оскол
Спецоперация, Эксклюзив, Россия, Курахово, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", Харьковская область, Часов Яр, Белгородская область, Оскол

Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром

18:08 03.12.2024
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Несмотря на все сложности, армия России постоянно усиливает нажим на всех направлениях.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В Запорожская и Херсонская области. Продолжаются позиционные бои. Несмотря на то, что линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений, возросла огневая активность на земле и в воздухе. Фиксируется активное применение разведывательных и ударных БПЛА, ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон.
Южно-донецкое направление. В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха. Противник уже опасается захода наших штурмов в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города. Более того, после наших успехов в районе населенных пунктов Раздольное и Новый Комар становится ясно, что дорога снабжения из Запорожья может быть перерезана в ближайшее время.
На Покровском (Красноармейском) направлении взяв под контроль Желтое, ВС РФ двигаются к Новотроицкому, а южнее ведут бои за Пушкино, Новопустынку и нацелены на Украинку, до которой осталось около километра.
В Дзержинске (Торецке) ВС РФ продолжают продвижение в северной части города, южнее шахты "Торецкая". Штурмовые группы взяли часть жилмассива и продвигаются к самой этой шахте. До шахты "Центральной" остаются несколько узлов обороны.
На Славянском направлении длительное время продолжаются бои за Часов Яр. Город имеет ключевое значение для всей линии обороны из-за своего географического положения — с его господствующих высот можно вести артиллерийский огонь на несколько десятков километров.
Российские войска окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. Киевский режим на этом участке пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны. Удар российскими авиационными бомбами сравнял позиции ВСУ в хлам. По предварительным подсчетам, под завалами оказалось, как минимум 200 вражеских военнослужащих и иностранных наемников.
В самом городе идут тяжелейшие бои за территорию огнеупорного завода и массива пятиэтажек возле него. На южном фланге подразделения ВС РФ и добровольческого спецназа "Ахмат" продолжают толкать фронт, но впереди ещё предстоит штурм и зачистка крупного лесного массива, в котором предварительно находится порядка сотни украинских военнослужащих и замаскированная техника.
В целом, инициатива на нашей стороне, но о прорыве говорить рано.
На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, а также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области.) С утра ВКС, РСЗО и дальнобойная артиллерия наносит огневое поражение опорным пунктам противника и складам с боеприпасами.
Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ. Ранения получили два мирных жителя.
Что касается Купянска, то штурмовые и десантные подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. ВСУ пытаются удерживать позиции на левом берегу, но, опасаясь попасть в окружение, оттягиваются вглубь обороны, в район крупного железнодорожного узла Купянск-Узловая. Российская армия наносит поражение живой силе и технике противника в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной.
На мой взгляд, активизация наших войск районе Двуречной являются своеобразным прологом дальнейших наступательных действий вдоль правого берега Оскола в направлении поселка Садовод, а далее к Северскому Донцу в районе населенного пункта Печенеги.
Кроме того, как отмечает Минобороны РФ, в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область подразделения группировки войск "Север" за минувшие сутки нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и теробороны вблизи российской границы. За сутки враг потерял около 250 военнослужащих, а также бронетехнику, в том числе и танк. Один украинский боец сдался в плен. Общие потери киевского режима на Курском направлении оцениваются в 37 355 военнослужащих.
Качественные изменения привели к тому, что ВС РФ по всем параметрам превосходит ВСУ. Мы воюем более умело, наши бойцы лучше подготовлены, обучены и по-настоящему мотивированы. Наше командование научилось воевать и побеждать. Но для этого нам нужны воля, время и жесточайшая дисциплина, исключающая враньё и обман.
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Мощанский карта - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Вчера, 19:44
Полковник Илья Мощанский: Россия вырвет "язык", который мешает ей прорваться в Днепропетровскую областьЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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