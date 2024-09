https://ukraina.ru/20240927/1057739505.html

Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине

Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине - 27.09.2024 Украина.ру

Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине

Президент США Джо Байден размышляет, давать ли Украине "добро" на удары вглубь России, а его предшественник на президентском посту Дональд Трамп твёрдо намерен добиться мира

Президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Владимира Зеленского в украинском конфликте, сообщила газета Politico со ссылкой на источники."Президент и его ближайшие помощники несколько сомневаются в "плане победы" Зеленского — по словам двух человек, знакомых с внутренними разговорами. Они в частном порядке подвергают сомнению его решение начать наступление на Россию, которое отвлекло войска от линии фронта в Донецке, и беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта", — говорится в публикации.Также издание сообщило, что Белый дом по-прежнему не уверен в том, стоит ли разрешать Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами, несмотря на заявления Пентагона о том, что стратегически это решение не сыграет существенной роли.Ранее издание The New York Times сообщило, что американская разведка считает: в случае предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего действия для ударов по территории РФ, Россия может ответить более агрессивными действиями, и достаться может и США с союзниками."В оценке разведки, о которой ранее не сообщалось, <…> преуменьшается влияние от применения дальнобойных ракет на ход конфликта, поскольку Украина обладает ограниченным количеством этого оружия и неясно, сколько еще западные союзники смогут предоставить, если вообще смогут",— отмечено в публикации.По информации авторов издания, аналитики также опасаются такого решения из-за невозможности просчитать его последствия, учитывая, что ближайшие советники президента США считают, что ответ России будет "смертоносным"."Такое положение вещей может частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение и почему он был вынужден ответить нет на просьбу Зеленского", — указали авторы статьи.Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы разведки и внутренние дискуссии, сказали, что остается непонятным, что Байден в итоге решит сделать.Позднее британское издание The Times сообщило, что Украина не получила разрешение на удары вглубь территории России. При этом Зеленский во время встречи с Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис лично просил снять ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по России."Ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено", - сообщило издание.Вместо этого Харрис, стоя рядом с Зеленским, начала говорить про своего политического соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа.При этом издание The New York Times сообщило, что Зеленский выбрал неудачное время для своего визита в конгресс в четверг, поскольку за день до этого американский парламент завершил свою работу, уйдя на каникулы в связи с продолжающей кампанией перед выборами президента.Кроме того, по данным New York Times, ни лидеры демократического и республиканского большинства в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, ни лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис не сделали много, чтобы повысить значимость визита Зеленского.Украинские же СМИ уверены, что именно выборы в США помешали Зеленскому получить разрешение на удары дальнобойными ракетами."По нашему мнению причина в выборах в США. Такое разрешение, кроме реального риска эскалации, было бы на руку Трампу - он сделал риск Третьей мировой одной из своих главных предвыборных фишек", - писал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил, что Байден и вовсе отказался обсуждать план Зеленского, который в т. ч. содержал положение о дальнобойном оружии."Наш источник в украинской делегации рассказал, что Байден отказался даже обсуждать план победы Зеленского. США считают его не актуальным, а набор драфтов/пожеланий Офиса президента не реалистичным, нам рекомендовали публично озвучить цели дальнейшей войны, которые устроят Запад", - писали авторы канала.В 16:45 по Москве и Киеву в США началась встреча Зеленского с Трампом."У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим [выборах], то очень быстро все уладим. Очень быстро. Я действительно думаю, что мы ее решим", - заявил Трамп на открытой части встречи.Этим он поставил Зеленского в тупик."Я надеюсь, что у нас будут отношения лучше", - ответил тот.Кроме того, на открытой части Трамп заявил, что готов работать с обеими странами для окончания конфликта."Мы (республиканцы - Ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами ("parties" - Ред.), чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться", - подчеркнул Трамп.Кроме того, он заявил, что найдёт "хорошее" решение конфликта в случае победы на выборах ещё до инаугурации."Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - указал Трамп.Также кандидат в президенты США указал, что Зеленский "проходит через невероятные испытания"."Мы обсудим это и посмотрим, к чему сможем прийти", – указал Трамп.Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца. До этого журнал Time сообщал, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре. Сам же Трамп на митингах называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Об обогащении Зеленского — в статье Павла Котова "Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем".

