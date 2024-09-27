Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине - 27.09.2024 Украина.ру
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Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине
Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине - 27.09.2024 Украина.ру
Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине
Президент США Джо Байден размышляет, давать ли Украине "добро" на удары вглубь России, а его предшественник на президентском посту Дональд Трамп твёрдо намерен добиться мира
2024-09-27T18:30
2024-09-27T18:30
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
пентагон
россия
украина
сша
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Президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Владимира Зеленского в украинском конфликте, сообщила газета Politico со ссылкой на источники."Президент и его ближайшие помощники несколько сомневаются в "плане победы" Зеленского — по словам двух человек, знакомых с внутренними разговорами. Они в частном порядке подвергают сомнению его решение начать наступление на Россию, которое отвлекло войска от линии фронта в Донецке, и беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта", — говорится в публикации.Также издание сообщило, что Белый дом по-прежнему не уверен в том, стоит ли разрешать Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами, несмотря на заявления Пентагона о том, что стратегически это решение не сыграет существенной роли.Ранее издание The New York Times сообщило, что американская разведка считает: в случае предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего действия для ударов по территории РФ, Россия может ответить более агрессивными действиями, и достаться может и США с союзниками."В оценке разведки, о которой ранее не сообщалось, &lt;…&gt; преуменьшается влияние от применения дальнобойных ракет на ход конфликта, поскольку Украина обладает ограниченным количеством этого оружия и неясно, сколько еще западные союзники смогут предоставить, если вообще смогут",— отмечено в публикации.По информации авторов издания, аналитики также опасаются такого решения из-за невозможности просчитать его последствия, учитывая, что ближайшие советники президента США считают, что ответ России будет "смертоносным"."Такое положение вещей может частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение и почему он был вынужден ответить нет на просьбу Зеленского", — указали авторы статьи.Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы разведки и внутренние дискуссии, сказали, что остается непонятным, что Байден в итоге решит сделать.Позднее британское издание The Times сообщило, что Украина не получила разрешение на удары вглубь территории России. При этом Зеленский во время встречи с Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис лично просил снять ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по России."Ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено", - сообщило издание.Вместо этого Харрис, стоя рядом с Зеленским, начала говорить про своего политического соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа.При этом издание The New York Times сообщило, что Зеленский выбрал неудачное время для своего визита в конгресс в четверг, поскольку за день до этого американский парламент завершил свою работу, уйдя на каникулы в связи с продолжающей кампанией перед выборами президента.Кроме того, по данным New York Times, ни лидеры демократического и республиканского большинства в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, ни лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис не сделали много, чтобы повысить значимость визита Зеленского.Украинские же СМИ уверены, что именно выборы в США помешали Зеленскому получить разрешение на удары дальнобойными ракетами."По нашему мнению причина в выборах в США. Такое разрешение, кроме реального риска эскалации, было бы на руку Трампу - он сделал риск Третьей мировой одной из своих главных предвыборных фишек", - писал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил, что Байден и вовсе отказался обсуждать план Зеленского, который в т. ч. содержал положение о дальнобойном оружии."Наш источник в украинской делегации рассказал, что Байден отказался даже обсуждать план победы Зеленского. США считают его не актуальным, а набор драфтов/пожеланий Офиса президента не реалистичным, нам рекомендовали публично озвучить цели дальнейшей войны, которые устроят Запад", - писали авторы канала.В 16:45 по Москве и Киеву в США началась встреча Зеленского с Трампом."У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим [выборах], то очень быстро все уладим. Очень быстро. Я действительно думаю, что мы ее решим", - заявил Трамп на открытой части встречи.Этим он поставил Зеленского в тупик."Я надеюсь, что у нас будут отношения лучше", - ответил тот.Кроме того, на открытой части Трамп заявил, что готов работать с обеими странами для окончания конфликта."Мы (республиканцы - Ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами ("parties" - Ред.), чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться", - подчеркнул Трамп.Кроме того, он заявил, что найдёт "хорошее" решение конфликта в случае победы на выборах ещё до инаугурации."Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - указал Трамп.Также кандидат в президенты США указал, что Зеленский "проходит через невероятные испытания"."Мы обсудим это и посмотрим, к чему сможем прийти", – указал Трамп.Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца. До этого журнал Time сообщал, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре. Сам же Трамп на митингах называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Об обогащении Зеленского — в статье Павла Котова "Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем".
https://ukraina.ru/20240927/1057727629.html
https://ukraina.ru/20240927/1057722079.html
https://ukraina.ru/20240926/1057713841.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
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1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, пентагон, россия, украина, сша
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Пентагон, Россия, Украина, США

Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине

18:30 27.09.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейЗеленский и Трамп
Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Джо Байден размышляет, давать ли Украине "добро" на удары вглубь России, а его предшественник на президентском посту Дональд Трамп твёрдо намерен добиться мира
Президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Владимира Зеленского в украинском конфликте, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
"Президент и его ближайшие помощники несколько сомневаются в "плане победы" Зеленского — по словам двух человек, знакомых с внутренними разговорами. Они в частном порядке подвергают сомнению его решение начать наступление на Россию, которое отвлекло войска от линии фронта в Донецке, и беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта", — говорится в публикации.
Также издание сообщило, что Белый дом по-прежнему не уверен в том, стоит ли разрешать Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами, несмотря на заявления Пентагона о том, что стратегически это решение не сыграет существенной роли.
Ранее издание The New York Times сообщило, что американская разведка считает: в случае предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего действия для ударов по территории РФ, Россия может ответить более агрессивными действиями, и достаться может и США с союзниками.
"В оценке разведки, о которой ранее не сообщалось, <…> преуменьшается влияние от применения дальнобойных ракет на ход конфликта, поскольку Украина обладает ограниченным количеством этого оружия и неясно, сколько еще западные союзники смогут предоставить, если вообще смогут",— отмечено в публикации.
По информации авторов издания, аналитики также опасаются такого решения из-за невозможности просчитать его последствия, учитывая, что ближайшие советники президента США считают, что ответ России будет "смертоносным".
- РИА Новости, 1920, 27.09.2024
13:01
Разведка США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 сентябряАмериканская разведка предупредила о жёстком ответе России, но британцы настаивают на ударах вглубь РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"Такое положение вещей может частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение и почему он был вынужден ответить нет на просьбу Зеленского", — указали авторы статьи.
Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы разведки и внутренние дискуссии, сказали, что остается непонятным, что Байден в итоге решит сделать.
Позднее британское издание The Times сообщило, что Украина не получила разрешение на удары вглубь территории России. При этом Зеленский во время встречи с Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис лично просил снять ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по России.
"Ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено", - сообщило издание.
Вместо этого Харрис, стоя рядом с Зеленским, начала говорить про своего политического соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа.
При этом издание The New York Times сообщило, что Зеленский выбрал неудачное время для своего визита в конгресс в четверг, поскольку за день до этого американский парламент завершил свою работу, уйдя на каникулы в связи с продолжающей кампанией перед выборами президента.
Кроме того, по данным New York Times, ни лидеры демократического и республиканского большинства в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, ни лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис не сделали много, чтобы повысить значимость визита Зеленского.
Украинские же СМИ уверены, что именно выборы в США помешали Зеленскому получить разрешение на удары дальнобойными ракетами.
Встреча Зеленского с Байденом - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
09:20
Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентябряВладимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и готовится к встрече с Дональдом Трампом
"По нашему мнению причина в выборах в США. Такое разрешение, кроме реального риска эскалации, было бы на руку Трампу - он сделал риск Третьей мировой одной из своих главных предвыборных фишек", - писал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил, что Байден и вовсе отказался обсуждать план Зеленского, который в т. ч. содержал положение о дальнобойном оружии.
"Наш источник в украинской делегации рассказал, что Байден отказался даже обсуждать план победы Зеленского. США считают его не актуальным, а набор драфтов/пожеланий Офиса президента не реалистичным, нам рекомендовали публично озвучить цели дальнейшей войны, которые устроят Запад", - писали авторы канала.
В 16:45 по Москве и Киеву в США началась встреча Зеленского с Трампом.
"У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим [выборах], то очень быстро все уладим. Очень быстро. Я действительно думаю, что мы ее решим", - заявил Трамп на открытой части встречи.
Этим он поставил Зеленского в тупик.
"Я надеюсь, что у нас будут отношения лучше", - ответил тот.
Кроме того, на открытой части Трамп заявил, что готов работать с обеими странами для окончания конфликта.
"Мы (республиканцы - Ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами ("parties" - Ред.), чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться", - подчеркнул Трамп.
Вчера, 18:20
Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на УкраинеРяд СМИ сообщил об уничтожении нескольких самолётов F-16 в результате удара ВС РФ по военной инфраструктуре Украины. США выделили Украине новые бомбы: дорогие, но без превосходства в воздухе такие же, как направленные ВСУ ранее
Кроме того, он заявил, что найдёт "хорошее" решение конфликта в случае победы на выборах ещё до инаугурации.
"Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - указал Трамп.
Также кандидат в президенты США указал, что Зеленский "проходит через невероятные испытания".
"Мы обсудим это и посмотрим, к чему сможем прийти", – указал Трамп.
Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца. До этого журнал Time сообщал, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре. Сам же Трамп на митингах называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Об обогащении Зеленского — в статье Павла Котова "Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем".
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на Украине
17:39Трамп, говоря об урегулировании на Украине, процитировал Лаврова
17:38США обижаются, Кобахидзе упрямится, оппозиция готовится. За месяц до выборов в Грузии
17:30Трамп пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине
17:27Демократы использовали Зеленского для агитации. Его спас Трамп, но тоже не просто так
17:20Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам
16:54Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем
16:43Блеф или усталость: Вашингтон охладевает к Киеву?
16:38Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ
16:17Мой социальный комсомольский лифт. 33 года назад самораспустился ВЛКСМ
16:17Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)
15:48При Байдене Украина получила 66 пакетов военной помощи - Newsweek
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13:43Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times
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