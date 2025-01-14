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Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий

Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий - 14.01.2025 Украина.ру

Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий

Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде"

2025-01-14T15:07

2025-01-14T15:07

2025-01-14T15:07

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"Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - напомнил Патрушев.Он подчеркнул что российская линия в отношении Украины остается неизменной.Подробнее о признании регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, николай патрушев