Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде"
"Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - напомнил Патрушев.
Он подчеркнул что российская линия в отношении Украины остается неизменной.
"Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России В.В. Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с конституцией", - добавил он.
Подробнее о признании регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.