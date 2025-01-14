Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий - 14.01.2025 Украина.ру
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Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий
Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий - 14.01.2025 Украина.ру
Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий
Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде"
2025-01-14T15:07
2025-01-14T15:07
новости
россия
киев
украина
николай патрушев
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"Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - напомнил Патрушев.Он подчеркнул что российская линия в отношении Украины остается неизменной.Подробнее о признании регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, николай патрушев
Новости, Россия, Киев, Украина, Николай Патрушев

Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий

15:07 14.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде"
"Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - напомнил Патрушев.
Он подчеркнул что российская линия в отношении Украины остается неизменной.
"Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России В.В. Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с конституцией", - добавил он.
Подробнее о признании регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
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