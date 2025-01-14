Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?
Динамика численности некоторых возрастных групп по данным ООН
Конспирологи продолжают рассуждать на темы того, что пропаганда гомосексуализма, наркомании и т.п. – реализация хитрого плана тайного правительства, описанного в докладе Римского клуба "Пределы роста" ещё в 1972 году. Никакого тайного правительства, разумеется, нет, а рассуждения Римского клуба немногого стоит – население Земли начало сокращаться
Согласно последнему докладу ООН о численности населения мира, оно достигнет пика в середине 2080-х годов, увеличившись с 8,2 миллиарда человек в 2024 году до примерно 10,3 миллиарда, а затем вернется к уровню в 10,2 миллиарда к концу века.
Причина это состоит не в исчерпанности ресурсов и не в войнах, а в факторах сугубо демографических – число детей в мире перестало расти. Больше всего детей в возрасте до пяти лет было в 2017 году, наибольшее число детей до 15 лет – в 2021 году, пик численности людей в возрасте до 25 лет пришёлся на прошлый год.
Существование механизмов саморегулирования не является секретом ни для кого, кроме экспертов Римского клуба. Природа регулирует численность популяций животных, экономика регулирует производство… И то и другое делается стихийно и крайне жестоко, но делается же.
То же касается и регулирования численности человеческой популяции. Тут работают механизмы не биологические, а социальные. Увы, современная наука с законами развития социума находится в сложных отношениях. Тем более, что система динамическая и установленные "на ощупь" закономерности довольно быстро перестают удовлетворять потребности прогнозистов.
Сейчас в России идёт дискуссия между сторонниками социально-экономической и социо-культурной точек зрения.
"Экономисты" полагают, что низкий уровень рождаемости связан с низким уровнем жизни и если обеспечить молодёжь высоким уровнем доходов и жильём, то…
Нет, на частном уровне – в конкретной семье, отсутствие постоянного жилья может быть причиной отказа от ребёнка (на самом деле нет – если пара настроена на ребёнка, арендная квартира её не остановит). Однако на уровне больших чисел это не работает.
В этом легко убедиться – самый высокий уровень рождаемости в бедных странах, в то время как в самых богатых он, наоборот, самый низкий.
Так что же, правы те, кто считает, что всё дело в том, что построено "общество потребления"?
Нет, они тем более не правы. Массовое поведение определяется именно экономическими обстоятельствами.
21 августа 2024, 05:46Что будет с населением Украины: демография и как с ней боротьсяНа Украине подвели статистические итоги первого полугодия 2024 года, подсчитали и прослезились: рождаемость составила 87 655 человек, в то время как смертность – 250 872. Почти 2,9 умерших на одного родившегося. Причём это ведь неполные данные – в них не учитываются пропавшие без вести на фронте. В общем, ситуация действительно катастрофическая
Просто сто лет назад уровень потребления определялся количеством детей в семье, которые сначала были рабочей силой, а потом обеспечивали жизнь престарелых родителей. Их должно было быть действительно много – просто чтобы компенсировать фактор запредельной детской смертности.
Сейчас ребёнок требует от родителей "инвестиций", которые впоследствии возвращаются неочевидным образом – посредством государственной пенсионной системы. Так что наиболее высокий уровень жизни имеют люди, не имеющие детей. Ну а если нет детей, то и традиционная семья в общем-то не нужна.
Так что механизмы "общества потребления" работают, что называется, в обе стороны – и на высокую, и на низкую рождаемость.
Наблюдая за высокой рождаемостью среди мигрантов, некоторые светлые умы сделали вывод, что таким образом можно решить проблему сокращения населения Европы. Расчёт оказался неправильным.
С одной стороной, мигранты совершенно не хотят интегрироваться в европейское общество. Парадоксальным образом рост населения вообще привёл к сокращению экономически активного населения в частности – мало того, что число коренных европейцев сокращается, так ещё и приходится выделять человеческие ресурсы для обслуживания мигрантов…
9 октября 2024, 16:16Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами "После войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию", - заявил украинскому политическому еженедельнику "Фокус" глава Киевского Международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
С другой стороны, привычка к обильному деторождению сохраняется только до тех пор, пока за детей платит кто-то. Как только семья мигрантов интегрируется до такой степени, что начинает жить на зарплату, а не на социальное пособие, то мотивация к рождению большого числа детей немедленно исчезает…
Вообще, самый высокий прирост населения наблюдается на ранних этапах урбанизации, когда у вчерашних крестьян ещё осталось характерное для сравнительно неразвитого села отношение к деторождению, но медицинское обслуживание было уже городское и уровень детской смертности гораздо ниже. Но это явление временное – города втягивают в себя рабочую силу и характерные для села культурные нормы уже не воспроизводятся.
Разумеется, есть небольшие общины, которые сохраняют очень высокий уровень рождаемости. Как правило, они имеют религиозный характер – амиши в США, харедим (ортодоксальные иудеи) в Израиле и т.п. Но это очень специфические группы, которые отказываются от значительной части достижений современного общества и не участвуют в массовом производстве.
Впрочем, мнение о том, что будущее человечества – сознательная деградаций до уровня века примерно XVI, тоже существует и даже может быть реализована стихийным образом – если обычные общества вымрут, а останутся только амиши и харедим…
Так или иначе, современная социология и демография не знает пока, как сохранить высокий уровень научно-технического развития и обеспечить пристойный уровень рождаемости.
12 июня 2022, 14:30Мир "Великого кольца"Перенаселение планеты: опыт Земли и ТормансаСамые разные люди задают себе вопрос относительного основного направления движения в мире и в большинстве своём находят ответ – в сокращении потребления ресурсов, в том числе – путём сокращения численности населения. Доклад Римского клуба «Пределы роста» был опубликован пятьдесят лет назад, но задумывались над проблемой перенаселения и раньше
Более того, они не знают и как, например, снизить уровень рождаемости – тот же рост гомосексуализма, как показывает опыт античности, например, является особенностью определённых этапов культурного развития. Следствием, а не причиной определённых процессов.
Есть подозрение, что то и другое умеют стихийные механизмы развития общества. Но морали у них нет и пощады они не знают. И, самое главное, мы не знаем даже как они работают.