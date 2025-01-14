Перенаселение Земле не грозит. А вымирание? - 14.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250114/1060257068.html
Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?
Перенаселение Земле не грозит. А вымирание? - 14.01.2025 Украина.ру
Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?
Конспирологи продолжают рассуждать на темы того, что пропаганда гомосексуализма, наркомании и т.п. – реализация хитрого плана тайного правительства, описанного в докладе Римского клуба "Пределы роста" ещё в 1972 году. Никакого тайного правительства, разумеется, нет, а рассуждения Римского клуба немногого стоит – население Земли начало сокращаться
2025-01-14T16:12
2025-01-14T16:12
мнения
демография
рождаемость
мигранты
миграция
россия
европа
сша
оон
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256554_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_53cfc393143837f446c90bbeb26a5688.jpg
Согласно последнему докладу ООН о численности населения мира, оно достигнет пика в середине 2080-х годов, увеличившись с 8,2 миллиарда человек в 2024 году до примерно 10,3 миллиарда, а затем вернется к уровню в 10,2 миллиарда к концу века.Причина это состоит не в исчерпанности ресурсов и не в войнах, а в факторах сугубо демографических – число детей в мире перестало расти. Больше всего детей в возрасте до пяти лет было в 2017 году, наибольшее число детей до 15 лет – в 2021 году, пик численности людей в возрасте до 25 лет пришёлся на прошлый год.Существование механизмов саморегулирования не является секретом ни для кого, кроме экспертов Римского клуба. Природа регулирует численность популяций животных, экономика регулирует производство… И то и другое делается стихийно и крайне жестоко, но делается же.То же касается и регулирования численности человеческой популяции. Тут работают механизмы не биологические, а социальные. Увы, современная наука с законами развития социума находится в сложных отношениях. Тем более, что система динамическая и установленные "на ощупь" закономерности довольно быстро перестают удовлетворять потребности прогнозистов.Сейчас в России идёт дискуссия между сторонниками социально-экономической и социо-культурной точек зрения."Экономисты" полагают, что низкий уровень рождаемости связан с низким уровнем жизни и если обеспечить молодёжь высоким уровнем доходов и жильём, то…Нет, на частном уровне – в конкретной семье, отсутствие постоянного жилья может быть причиной отказа от ребёнка (на самом деле нет – если пара настроена на ребёнка, арендная квартира её не остановит). Однако на уровне больших чисел это не работает.В этом легко убедиться – самый высокий уровень рождаемости в бедных странах, в то время как в самых богатых он, наоборот, самый низкий.Так что же, правы те, кто считает, что всё дело в том, что построено "общество потребления"?Нет, они тем более не правы. Массовое поведение определяется именно экономическими обстоятельствами.Просто сто лет назад уровень потребления определялся количеством детей в семье, которые сначала были рабочей силой, а потом обеспечивали жизнь престарелых родителей. Их должно было быть действительно много – просто чтобы компенсировать фактор запредельной детской смертности.Сейчас ребёнок требует от родителей "инвестиций", которые впоследствии возвращаются неочевидным образом – посредством государственной пенсионной системы. Так что наиболее высокий уровень жизни имеют люди, не имеющие детей. Ну а если нет детей, то и традиционная семья в общем-то не нужна.Так что механизмы "общества потребления" работают, что называется, в обе стороны – и на высокую, и на низкую рождаемость.Наблюдая за высокой рождаемостью среди мигрантов, некоторые светлые умы сделали вывод, что таким образом можно решить проблему сокращения населения Европы. Расчёт оказался неправильным.С одной стороной, мигранты совершенно не хотят интегрироваться в европейское общество. Парадоксальным образом рост населения вообще привёл к сокращению экономически активного населения в частности – мало того, что число коренных европейцев сокращается, так ещё и приходится выделять человеческие ресурсы для обслуживания мигрантов…С другой стороны, привычка к обильному деторождению сохраняется только до тех пор, пока за детей платит кто-то. Как только семья мигрантов интегрируется до такой степени, что начинает жить на зарплату, а не на социальное пособие, то мотивация к рождению большого числа детей немедленно исчезает…Вообще, самый высокий прирост населения наблюдается на ранних этапах урбанизации, когда у вчерашних крестьян ещё осталось характерное для сравнительно неразвитого села отношение к деторождению, но медицинское обслуживание было уже городское и уровень детской смертности гораздо ниже. Но это явление временное – города втягивают в себя рабочую силу и характерные для села культурные нормы уже не воспроизводятся.Разумеется, есть небольшие общины, которые сохраняют очень высокий уровень рождаемости. Как правило, они имеют религиозный характер – амиши в США, харедим (ортодоксальные иудеи) в Израиле и т.п. Но это очень специфические группы, которые отказываются от значительной части достижений современного общества и не участвуют в массовом производстве.Впрочем, мнение о том, что будущее человечества – сознательная деградаций до уровня века примерно XVI, тоже существует и даже может быть реализована стихийным образом – если обычные общества вымрут, а останутся только амиши и харедим…Так или иначе, современная социология и демография не знает пока, как сохранить высокий уровень научно-технического развития и обеспечить пристойный уровень рождаемости.Более того, они не знают и как, например, снизить уровень рождаемости – тот же рост гомосексуализма, как показывает опыт античности, например, является особенностью определённых этапов культурного развития. Следствием, а не причиной определённых процессов.Есть подозрение, что то и другое умеют стихийные механизмы развития общества. Но морали у них нет и пощады они не знают. И, самое главное, мы не знаем даже как они работают.
https://ukraina.ru/20230108/1042424093.html
https://ukraina.ru/20240821/1056958160.html
https://ukraina.ru/20241009/1057988289.html
https://ukraina.ru/20220612/1034098800.html
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256554_38:0:1242:903_1920x0_80_0_0_b4e3e1c21f78ec587c7e80a7cd3d6cd9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, демография, рождаемость, мигранты, миграция, россия, европа, сша, оон, статистика
Мнения, демография, рождаемость, мигранты, миграция, Россия, Европа, США, ООН, статистика

Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?

16:12 14.01.2025
 
Динамика численности некоторых возрастных групп по данным ООН
Динамика численности некоторых возрастных групп по данным ООН
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Конспирологи продолжают рассуждать на темы того, что пропаганда гомосексуализма, наркомании и т.п. – реализация хитрого плана тайного правительства, описанного в докладе Римского клуба "Пределы роста" ещё в 1972 году. Никакого тайного правительства, разумеется, нет, а рассуждения Римского клуба немногого стоит – население Земли начало сокращаться
Согласно последнему докладу ООН о численности населения мира, оно достигнет пика в середине 2080-х годов, увеличившись с 8,2 миллиарда человек в 2024 году до примерно 10,3 миллиарда, а затем вернется к уровню в 10,2 миллиарда к концу века.
Причина это состоит не в исчерпанности ресурсов и не в войнах, а в факторах сугубо демографических – число детей в мире перестало расти. Больше всего детей в возрасте до пяти лет было в 2017 году, наибольшее число детей до 15 лет – в 2021 году, пик численности людей в возрасте до 25 лет пришёлся на прошлый год.
Существование механизмов саморегулирования не является секретом ни для кого, кроме экспертов Римского клуба. Природа регулирует численность популяций животных, экономика регулирует производство… И то и другое делается стихийно и крайне жестоко, но делается же.
То же касается и регулирования численности человеческой популяции. Тут работают механизмы не биологические, а социальные. Увы, современная наука с законами развития социума находится в сложных отношениях. Тем более, что система динамическая и установленные "на ощупь" закономерности довольно быстро перестают удовлетворять потребности прогнозистов.
Сейчас в России идёт дискуссия между сторонниками социально-экономической и социо-культурной точек зрения.
Город будущего - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января 2023, 07:01
Что нас ждет? Демография будущегоСколько нас будет жить на Земле в 2030 году? В 2050? В 2100? Где мы будем жить? И какими будем?
"Экономисты" полагают, что низкий уровень рождаемости связан с низким уровнем жизни и если обеспечить молодёжь высоким уровнем доходов и жильём, то…
Нет, на частном уровне – в конкретной семье, отсутствие постоянного жилья может быть причиной отказа от ребёнка (на самом деле нет – если пара настроена на ребёнка, арендная квартира её не остановит). Однако на уровне больших чисел это не работает.
В этом легко убедиться – самый высокий уровень рождаемости в бедных странах, в то время как в самых богатых он, наоборот, самый низкий.
Так что же, правы те, кто считает, что всё дело в том, что построено "общество потребления"?
Нет, они тем более не правы. Массовое поведение определяется именно экономическими обстоятельствами.
21 августа 2024, 05:46
Что будет с населением Украины: демография и как с ней боротьсяНа Украине подвели статистические итоги первого полугодия 2024 года, подсчитали и прослезились: рождаемость составила 87 655 человек, в то время как смертность – 250 872. Почти 2,9 умерших на одного родившегося. Причём это ведь неполные данные – в них не учитываются пропавшие без вести на фронте. В общем, ситуация действительно катастрофическая
Просто сто лет назад уровень потребления определялся количеством детей в семье, которые сначала были рабочей силой, а потом обеспечивали жизнь престарелых родителей. Их должно было быть действительно много – просто чтобы компенсировать фактор запредельной детской смертности.
Сейчас ребёнок требует от родителей "инвестиций", которые впоследствии возвращаются неочевидным образом – посредством государственной пенсионной системы. Так что наиболее высокий уровень жизни имеют люди, не имеющие детей. Ну а если нет детей, то и традиционная семья в общем-то не нужна.
Так что механизмы "общества потребления" работают, что называется, в обе стороны – и на высокую, и на низкую рождаемость.
Наблюдая за высокой рождаемостью среди мигрантов, некоторые светлые умы сделали вывод, что таким образом можно решить проблему сокращения населения Европы. Расчёт оказался неправильным.
С одной стороной, мигранты совершенно не хотят интегрироваться в европейское общество. Парадоксальным образом рост населения вообще привёл к сокращению экономически активного населения в частности – мало того, что число коренных европейцев сокращается, так ещё и приходится выделять человеческие ресурсы для обслуживания мигрантов…
Фото: соцсеть Х, афроамериканцы
9 октября 2024, 16:16
Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами "После войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию", - заявил украинскому политическому еженедельнику "Фокус" глава Киевского Международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
С другой стороны, привычка к обильному деторождению сохраняется только до тех пор, пока за детей платит кто-то. Как только семья мигрантов интегрируется до такой степени, что начинает жить на зарплату, а не на социальное пособие, то мотивация к рождению большого числа детей немедленно исчезает…
Вообще, самый высокий прирост населения наблюдается на ранних этапах урбанизации, когда у вчерашних крестьян ещё осталось характерное для сравнительно неразвитого села отношение к деторождению, но медицинское обслуживание было уже городское и уровень детской смертности гораздо ниже. Но это явление временное – города втягивают в себя рабочую силу и характерные для села культурные нормы уже не воспроизводятся.
Разумеется, есть небольшие общины, которые сохраняют очень высокий уровень рождаемости. Как правило, они имеют религиозный характер – амиши в США, харедим (ортодоксальные иудеи) в Израиле и т.п. Но это очень специфические группы, которые отказываются от значительной части достижений современного общества и не участвуют в массовом производстве.
Впрочем, мнение о том, что будущее человечества – сознательная деградаций до уровня века примерно XVI, тоже существует и даже может быть реализована стихийным образом – если обычные общества вымрут, а останутся только амиши и харедим…
Так или иначе, современная социология и демография не знает пока, как сохранить высокий уровень научно-технического развития и обеспечить пристойный уровень рождаемости.
12 июня 2022, 14:30Мир "Великого кольца"
Перенаселение планеты: опыт Земли и ТормансаСамые разные люди задают себе вопрос относительного основного направления движения в мире и в большинстве своём находят ответ – в сокращении потребления ресурсов, в том числе – путём сокращения численности населения. Доклад Римского клуба «Пределы роста» был опубликован пятьдесят лет назад, но задумывались над проблемой перенаселения и раньше
Более того, они не знают и как, например, снизить уровень рождаемости – тот же рост гомосексуализма, как показывает опыт античности, например, является особенностью определённых этапов культурного развития. Следствием, а не причиной определённых процессов.
Есть подозрение, что то и другое умеют стихийные механизмы развития общества. Но морали у них нет и пощады они не знают. И, самое главное, мы не знаем даже как они работают.
 
МнениядемографиярождаемостьмигрантымиграцияРоссияЕвропаСШАООНстатистика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих
17:23Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
16:58Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
16:23Мобилизация 18+. США поставили Зеленского на развилку
16:16Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами
16:12Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?
15:56У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм
15:54Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя
15:54Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле
15:33Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше - "Страна.ua"
15:17"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания
15:07Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий
15:04ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР
14:59Вадим Трухачев: Киев ударил по "Турецкому потоку", чтобы наказать Венгрию за нарушение военной дисциплины
14:58ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS
14:53Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова
14:45"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды
14:41Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN
14:32TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску
14:04ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января
Лента новостейМолния