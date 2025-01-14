https://ukraina.ru/20250114/1060257068.html

Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?

Перенаселение Земле не грозит. А вымирание? - 14.01.2025 Украина.ру

Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?

Конспирологи продолжают рассуждать на темы того, что пропаганда гомосексуализма, наркомании и т.п. – реализация хитрого плана тайного правительства, описанного в докладе Римского клуба "Пределы роста" ещё в 1972 году. Никакого тайного правительства, разумеется, нет, а рассуждения Римского клуба немногого стоит – население Земли начало сокращаться

2025-01-14T16:12

2025-01-14T16:12

2025-01-14T16:12

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Согласно последнему докладу ООН о численности населения мира, оно достигнет пика в середине 2080-х годов, увеличившись с 8,2 миллиарда человек в 2024 году до примерно 10,3 миллиарда, а затем вернется к уровню в 10,2 миллиарда к концу века.Причина это состоит не в исчерпанности ресурсов и не в войнах, а в факторах сугубо демографических – число детей в мире перестало расти. Больше всего детей в возрасте до пяти лет было в 2017 году, наибольшее число детей до 15 лет – в 2021 году, пик численности людей в возрасте до 25 лет пришёлся на прошлый год.Существование механизмов саморегулирования не является секретом ни для кого, кроме экспертов Римского клуба. Природа регулирует численность популяций животных, экономика регулирует производство… И то и другое делается стихийно и крайне жестоко, но делается же.То же касается и регулирования численности человеческой популяции. Тут работают механизмы не биологические, а социальные. Увы, современная наука с законами развития социума находится в сложных отношениях. Тем более, что система динамическая и установленные "на ощупь" закономерности довольно быстро перестают удовлетворять потребности прогнозистов.Сейчас в России идёт дискуссия между сторонниками социально-экономической и социо-культурной точек зрения."Экономисты" полагают, что низкий уровень рождаемости связан с низким уровнем жизни и если обеспечить молодёжь высоким уровнем доходов и жильём, то…Нет, на частном уровне – в конкретной семье, отсутствие постоянного жилья может быть причиной отказа от ребёнка (на самом деле нет – если пара настроена на ребёнка, арендная квартира её не остановит). Однако на уровне больших чисел это не работает.В этом легко убедиться – самый высокий уровень рождаемости в бедных странах, в то время как в самых богатых он, наоборот, самый низкий.Так что же, правы те, кто считает, что всё дело в том, что построено "общество потребления"?Нет, они тем более не правы. Массовое поведение определяется именно экономическими обстоятельствами.Просто сто лет назад уровень потребления определялся количеством детей в семье, которые сначала были рабочей силой, а потом обеспечивали жизнь престарелых родителей. Их должно было быть действительно много – просто чтобы компенсировать фактор запредельной детской смертности.Сейчас ребёнок требует от родителей "инвестиций", которые впоследствии возвращаются неочевидным образом – посредством государственной пенсионной системы. Так что наиболее высокий уровень жизни имеют люди, не имеющие детей. Ну а если нет детей, то и традиционная семья в общем-то не нужна.Так что механизмы "общества потребления" работают, что называется, в обе стороны – и на высокую, и на низкую рождаемость.Наблюдая за высокой рождаемостью среди мигрантов, некоторые светлые умы сделали вывод, что таким образом можно решить проблему сокращения населения Европы. Расчёт оказался неправильным.С одной стороной, мигранты совершенно не хотят интегрироваться в европейское общество. Парадоксальным образом рост населения вообще привёл к сокращению экономически активного населения в частности – мало того, что число коренных европейцев сокращается, так ещё и приходится выделять человеческие ресурсы для обслуживания мигрантов…С другой стороны, привычка к обильному деторождению сохраняется только до тех пор, пока за детей платит кто-то. Как только семья мигрантов интегрируется до такой степени, что начинает жить на зарплату, а не на социальное пособие, то мотивация к рождению большого числа детей немедленно исчезает…Вообще, самый высокий прирост населения наблюдается на ранних этапах урбанизации, когда у вчерашних крестьян ещё осталось характерное для сравнительно неразвитого села отношение к деторождению, но медицинское обслуживание было уже городское и уровень детской смертности гораздо ниже. Но это явление временное – города втягивают в себя рабочую силу и характерные для села культурные нормы уже не воспроизводятся.Разумеется, есть небольшие общины, которые сохраняют очень высокий уровень рождаемости. Как правило, они имеют религиозный характер – амиши в США, харедим (ортодоксальные иудеи) в Израиле и т.п. Но это очень специфические группы, которые отказываются от значительной части достижений современного общества и не участвуют в массовом производстве.Впрочем, мнение о том, что будущее человечества – сознательная деградаций до уровня века примерно XVI, тоже существует и даже может быть реализована стихийным образом – если обычные общества вымрут, а останутся только амиши и харедим…Так или иначе, современная социология и демография не знает пока, как сохранить высокий уровень научно-технического развития и обеспечить пристойный уровень рождаемости.Более того, они не знают и как, например, снизить уровень рождаемости – тот же рост гомосексуализма, как показывает опыт античности, например, является особенностью определённых этапов культурного развития. Следствием, а не причиной определённых процессов.Есть подозрение, что то и другое умеют стихийные механизмы развития общества. Но морали у них нет и пощады они не знают. И, самое главное, мы не знаем даже как они работают.

https://ukraina.ru/20230108/1042424093.html

https://ukraina.ru/20240821/1056958160.html

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мнения, демография, рождаемость, мигранты, миграция, россия, европа, сша, оон, статистика