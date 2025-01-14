https://ukraina.ru/20250114/1060255844.html

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания - 14.01.2025 Украина.ру

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания

Крещенские купания отменены в столице ДНР. Об этом 14 января сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.

2025-01-14T15:17

2025-01-14T15:17

2025-01-14T15:17

новости

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин

энергетика

отопительный сезон

отопление

инфраструктура

социальная инфраструктура

крещение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060154766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d8c6f64407217f7c81266d1f8750728a.jpg

Безопасность жителей столицы Донецкой Народной Республики возобладала над древней традицией. Мэр Донецка пояснил обстоятельства в своём телеграм-канале.Кулемзин проинформировал также о восстановлении работы на отдельных участках общественного транспорта и других коммунальных служб, возобновлении работы местной котельной.По информации донецкого градоначальника, в Калининском районе города без отопления остаются 97 жилых дома, четыре детских сада, пять объектов социальной сферы и ещё семь других объектов.Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на13.30 14 января

донецк

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, энергетика, отопительный сезон, отопление, инфраструктура, социальная инфраструктура, крещение, сво