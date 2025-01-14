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"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания
"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания - 14.01.2025 Украина.ру
"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания
Крещенские купания отменены в столице ДНР. Об этом 14 января сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.
2025-01-14T15:17
2025-01-14T15:17
2025-01-14T15:17
новости
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин
энергетика
отопительный сезон
отопление
инфраструктура
социальная инфраструктура
крещение
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Безопасность жителей столицы Донецкой Народной Республики возобладала над древней традицией. Мэр Донецка пояснил обстоятельства в своём телеграм-канале.Кулемзин проинформировал также о восстановлении работы на отдельных участках общественного транспорта и других коммунальных служб, возобновлении работы местной котельной.По информации донецкого градоначальника, в Калининском районе города без отопления остаются 97 жилых дома, четыре детских сада, пять объектов социальной сферы и ещё семь других объектов.Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на13.30 14 января
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, энергетика, отопительный сезон, отопление, инфраструктура, социальная инфраструктура, крещение, сво
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, энергетика, отопительный сезон, отопление, инфраструктура, социальная инфраструктура, Крещение, СВО
"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания
Крещенские купания отменены в столице ДНР. Об этом 14 января сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.