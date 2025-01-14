https://ukraina.ru/20250114/1033079687.html

Владимир Семичастный: 101 год самому молодому председателю КГБ

Владимир Семичастный: 101 год самому молодому председателю КГБ - 14.01.2025 Украина.ру

Владимир Семичастный: 101 год самому молодому председателю КГБ

15 января 1924 года появился на свет Владимир Семичастный – один из самых молодых государственных деятелей СССР, в 37 лет ставший главой КГБ и принявший непосредственное участие в смещении Хрущёва, благодаря которому его карьера и состоялась

2025-01-14T16:08

2025-01-14T16:08

2025-01-14T16:09

история

кгб

хрущев

леонид брежнев

история

ссср

украина

москва

иосиф сталин

комсомол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/62/1026366252_0:382:1586:1274_1920x0_80_0_0_245107ca6ad3c52b4af45eb7bccc6073.jpg

Семичастный родился в селе Григорьевка Павлоградского округа Екатеринославской губернии в семье мельника. Его родители перебрались в Новороссию на заработки из Тульской губернии и, собственно говоря, Семичастный считал себя русским, однако по умолчанию получил в паспортной графе украинскую национальность, благодаря чему и состоялся его головокружительный взлет."В моем паспорте в графе "национальность" записано: "украинец". Паспортист, выдавший мне документ, рассудил, видимо, так: раз парень родился и живет на Украине, учился в украинской школе, говорит, пишет и читает по-украински, следовательно, он – украинец".В стремительной карьере Семичастного сыграли ключевую роль три обстоятельства: война, слабое здоровье и правильная запись в паспорте.В старших классах он был школьным секретарем комсомольской ячейки, хотел стать авиационным инженером.Но одновременно с окончанием школы началась война. Семичастный оказался негоден к службе в армии из-за порока сердца и в итоге уехал в эвакуацию в Кузбасс, где учился в Кемеровском институте и продолжал заниматься комсомольской работой. 17-летний Семичастный стал сразу же секретарём Кемеровского райкома комсомола.После начала освобождения УССР местный комсомол пришлось восстанавливать практически с нуля. По всему СССР комсомольских работников украинской национальности разыскивали, включали в списки и отправляли на руководящую работу на родину.Семичастный вернулся на Донбасс уже секретарём райкома, а вскоре после окончания войны он стал секретарем Сталинского обкома. В 1946 году в рамках ставки на энтузиазм молодежи молодых работников стали активно продвигать в республиках. Семичастный был назначен сразу главой украинского комсомола.Впрочем, и на него имелся компромат, который был в состоянии прервать блестящую карьеру.Брат Семичастного — политрук в одной из воинских частей Западного фронта, в первые дни войны попал в плен и по возвращении был приговорен к 25 годам "за сотрудничество с немцами". Под новоиспеченным главкомсомольцем зашаталось кресло, но спас Хрущёв.Когда Хрущёв вернулся в Москву, он забрал его с собой, в аппарат ЦК ВЛКСМ. Там он сдружился с Александром Шелепиным. Они стали друзьями, единомышленниками, соратниками и оставались ими до последних дней Семичастный исключительно с восхищением отзывался о "железном Шурике", как его прозвали в номенклатуре.Уже во времена хрущевской оттепели Семичастный по протекции Шелепина возглавил советский комсомол. Хотя в этой должности он пробыл всего год, он навсегда вошел в историю благодаря знаменитой антипастернаковской речи, той самой, про "свинью, которая не гадит там, где ест". Сам он так вспоминал об обстоятельствах её подготовки:"Никита Сергеевич, обращаясь ко мне, спрашивает:- Завтра ты с докладом на пленуме комсомола выступаешь?- Да, я.- А не мог бы ты в докладе "выдать" Пастернаку, как надо? (…)Хрущёв вызвал стенографистку и начал диктовать. Тут были любимые им словечки: и "паршивая овца", и "свинья, которая не гадит там, где ест или спит", и пр. Типично хрущевский, нарочито грубый, бесцеремонный окрик, выпирающий из текста доклада, нарушающий общий его тон".Впоследствии Семичастного перевели в секретариат ЦК, и он даже некоторое время провел в Азербайджане вторым секретарём ЦК.В 1961 году Шелепин покинул пост председателя КГБ и рекомендовал вместо себя Семичастного. В то время престиж КГБ был на максимально низком в истории уровне, поговаривали даже о возможном роспуске комитета. У Хрущёва на КГБ были далеко идущие планы.Например, он хотел сделать организацию гражданской, сняв погоны с сотрудников. Собственно, миссией Семичастного (как и Шелепина) в КГБ было придание организации "человеческого лица". Хрущёв хотел, чтобы комитет занимался только разведкой/контрразведкой. За весь период Семичастного (а это 6 лет) число политических дел можно было сосчитать по пальцам руки.Несмотря на то, что Семичастный был обязан карьерой Хрущёву, в 1964 году он согласился выступить против него.Сам себе он объяснял этот сомнительный с моральной точки зрения поступок так: дескать, яблоко сначала цветет, потом зреет, а если его вовремя не убрать — перезревает и портится. Также и с Хрущёвым. Было время, когда он был по-настоящему великолепен, но в последние годы его явно стало заносить не туда, поэтому в интересах партии было сместить его.В мемуарах Семичастный утверждал, что Брежнев на личной встрече предлагал ему арестовать Хрущёва в поезде, когда он будет возвращаться в Москву из Ленинграда. При некоторых обстоятельствах Брежнев даже был согласен на его ликвидацию. Однако Семичастный категорически отказался, заявив, что согласится только при условии созыва Пленума и благопристойной отставки.В итоге главной задачей Семичастного была смена личной охраны Хрущёва (она подчинялась лично генсеку, а не главе КГБ) во избежание каких-либо эксцессов. Заодно надо было обеспечить лояльность аппарата КГБ и на всякий случай следить за армией, чтобы никаких перебросок частей в московский ВО.Все было разыграно как по нотам. Хрущев не стал сопротивляться, но на прощание предостерег отрекшихся от него ставленников:"Когда пленум закончился, в комнате, где обычно собирались члены Президиума ЦК, Хрущев попрощался с каждым за руку. Подойдя к Шелепину, произнес:- Поверьте, что с вами они поступят еще хуже, чем со мной.Эти его пророческие слова сбылись".Поначалу все было хорошо.Семичастному даже дали звание генерал-полковника. Но Семичастный, хоть и был уроженцем Екатеринославской губернии, принадлежал к другой группировке. Его партийная карьера с карьерой Брежнева не пересекались.Поэтому отношения с новым генсеком стали быстро охладевать.В 1967 году его отправили в отставку обвинив в том, что он не смог воспрепятствовать бегству дочери Сталина за границу. Новым главой КГБ стал Андропов.Самого Семичастного фактически сослали обратно на Украину: перевели на откровенно третьестепенный пост заместителя председателя Совета министров УССР.В Киеве Семичастный по правительственной линии курировал транспортные, спортивные и даже религиозные вопросы. Поначалу приходилось лавировать между главой партии Шелестом и главой правительства Щербицким:"Ехал я на Украину, зная, что обстановка там непростая: "хозяином" в республике был Шелест, но работать мне предстояло под началом Щербицкого, у которого были с ним довольно сложные отношения. Дело в том, что Щербицкий в душе считал: Шелест занял его место. Так, собственно, и было".Позднее Шелест угодил в опалу и полновластным хозяином республики на долгие годы стал Щербицкий. Сам Семичастный считал Щербицкого "поэрудированнее и культурнее", а Шелеста более толковым "организатором и хозяйственником".Впрочем, у Шелеста он видел больший уклон в собственно украинскую линию:"На официальных больших заседаниях — пленуме ЦК или профсоюза, если кто-то выступал на русском языке, Шелест мог из президиума на весь зал спросить:- А почему вы на русском языке говорите? Надо бы на украинском.Так происходило несколько раз, и запомнилось, расползлось по Украине. Воспринялось сразу как противопоставление украинцев русским.И сами украинцы масло в огонь подливали: они всегда на первое место ставили свою "самостийность", "незалэжнесть" и прочие националистические штучки. Это было для них главным. Они считали, что их все время кто-то обижает, объедает, обирает.Потом, когда Щербицкий стал первым секретарём, он занял определённую позицию: на каком хочешь языке, на таком и выступай. Шелест же мог сказать членам Политбюро ЦК КПСС, что-де они не знают, что такое Украина, или что-то подобное".Зато при Щербицком настолько расцвели днепропетровские, что едва ли не на все мало-мальски значимые должности стали назначаться только выходцы из этой области. В конце концов это так достало Семичастного, что он слег с инфарктом. А оправившись начал просить Москву вернуть его из Киева.В 1981 году его назначили заместителем председателя общества "Знание", где он и проработал до пенсии.Семичастный дожил до распада СССР и в 90-е годы не был стеснен цензурными рамками, поэтому рубил правду-матку в мемуарах и интервью.В целом он так и остался убеждённым коммунистом, но партийных руководителей не очень любил. Сталина он не одобрял за кровавые и жестокие репрессии. Брежнева не любил за интриганство, хотя и признавал, что уйди тот вовремя, он был бы неплохим руководителем. Андропова считал "беспринципным и бесхарактерным". Черненко "самым глупым руководителем СССР за всю историю". Горбачёва — "негодяем и предателем".В итоге получилось, что лучшим правителем СССР был Хрущёв:"Хрущёв поначалу был намерен дать больше свободы, в определенной мере допускать критику, иные взгляды, иные мнения. Сначала он искренне боролся за то, чтобы снова получили право на жизнь принципы коллективного принятия решений. Важные, по его мнению, должно было принимать коллективное руководство – Политбюро и Центральный Комитет, а не единолично он сам как высший партийный руководитель.К концу пятидесятых – началу шестидесятых годов Хрущёв сделал немало позитивного для развития сельского хозяйства. Если вспомнить, до чего довел сельское хозяйство Сталин, то понятно, почему Хрущёв как человек и политический деятель проявил себя именно в этой области. Я бы даже сказал, что из всех когда-либо возглавлявших Советское государство руководителей Хрущёв больше всего думал о селе".Однако Семичастный считал, что в последние годы Хрущёв стал тянуть одеяло на себя, фонтанировать сумасбродными идеями и в общем отрекся от себя прежнего, так что несмотря на все его плюсы, генсека надо было менять.В 90-е Семичастный охотно общался с журналистами, но тех в основном интересовали загадки и интриги смещения Хрущёва.Умер Семичастный в Москве 12 января 2001 года, всего несколько дней не дожив до своего 77-летия.

https://ukraina.ru/20181029/1021589391.html

https://ukraina.ru/20211215/1032859469.html

https://ukraina.ru/20210903/1032181498.html

https://ukraina.ru/20241013/1050081271.html

https://ukraina.ru/20231110/1050791966.html

https://ukraina.ru/20210108/1030183512.html

https://ukraina.ru/20240215/1043564774.html

https://ukraina.ru/20220903/1038392554.html

ссср

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, кгб, хрущев, леонид брежнев, ссср, украина, москва, иосиф сталин, комсомол, коммунистическая партия, история ссср, история украины