ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS - 14.01.2025 Украина.ру
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ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS
ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS - 14.01.2025 Украина.ру
ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS
Противовоздушная оборона России сбила запущенные с украинской территории крылатые ракеты производства Британии и США. Об этом 14 января сообщает Минобороны РФ.
2025-01-14T14:58
2025-01-14T15:31
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storm shadow
ракеты
дальнобойные ракеты
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"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", - сказано в сводке российского министерства.Там также отмечено, что в ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения были сбиты расчетами ПВО, жертв и пострадавших нет.Помимо этого, еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow были сбиты над акваторией Черного моря, добавили в Минобороны России."Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - заверили в российском министерстве.Согласно сводке от 14 января, всего с начала проведения специальной военной операции потери Украины в технике возросли. В частности, уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40395 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники.Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января
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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, всу, atacms, storm shadow , ракеты, дальнобойные ракеты, пво, брянская область, сво
Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ATACMS, Storm Shadow , ракеты, дальнобойные ракеты, ПВО, Брянская область, СВО

ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS

14:58 14.01.2025 (обновлено: 15:31 14.01.2025)
 
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Боевое дежурство расчета БУК-М2 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Противовоздушная оборона России сбила запущенные с украинской территории крылатые ракеты производства Британии и США. Об этом 14 января сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", - сказано в сводке российского министерства.
Там также отмечено, что в ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения были сбиты расчетами ПВО, жертв и пострадавших нет.
Помимо этого, еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow были сбиты над акваторией Черного моря, добавили в Минобороны России.
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14:53
Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция ЛавроваМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 14 января, провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в прошедшем году
"Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - заверили в российском министерстве.
Согласно сводке от 14 января, всего с начала проведения специальной военной операции потери Украины в технике возросли. В частности, уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40395 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники.
Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВСУATACMSStorm Shadowракетыдальнобойные ракетыПВОБрянская областьСВО
 
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