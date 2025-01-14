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ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS

ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS - 14.01.2025 Украина.ру

ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS

Противовоздушная оборона России сбила запущенные с украинской территории крылатые ракеты производства Британии и США. Об этом 14 января сообщает Минобороны РФ.

2025-01-14T14:58

2025-01-14T14:58

2025-01-14T15:31

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"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", - сказано в сводке российского министерства.Там также отмечено, что в ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения были сбиты расчетами ПВО, жертв и пострадавших нет.Помимо этого, еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow были сбиты над акваторией Черного моря, добавили в Минобороны России."Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - заверили в российском министерстве.Согласно сводке от 14 января, всего с начала проведения специальной военной операции потери Украины в технике возросли. В частности, уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40395 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники.Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января

https://ukraina.ru/20250114/1060252649.html

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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, всу, atacms, storm shadow , ракеты, дальнобойные ракеты, пво, брянская область, сво