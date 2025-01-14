Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше - "Страна.ua" - 14.01.2025 Украина.ру
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Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше - "Страна.ua"
Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше - "Страна.ua" - 14.01.2025 Украина.ру
Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше - "Страна.ua"
До конца января Берлин разместит в качестве помощи Киеву системы Patriot в польском Жешуве, который находится недалеко от украинской границы. Такое заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса , находящегося с необъявленным визитом в Киеве, опубликовало украинское издание "Страна.ua"
2025-01-14T15:33
2025-01-14T15:33
новости
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германия
борис писториус
кабмин
зрк patriot
польша
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Издание уточнило, что разместить в Польше планируют две ЗРК и 200 немецких военных в дополнение к зенитным комплексам NASAMS, четырем истребителям F-35 и норвежским военным, которые уже находятся в Жешуве.Во вторник, 14 января, министр обороны Германии Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом, "который ранее не разглашался из соображений безопасности".В декабре Писториус исключал возможность отправки своих солдат на Украину до окончания конфликта, заявляя, что "пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат". При этом министр отметил тогда, что ситуация может быть пересмотрена в случае установления прекращения огня.А вот новый пакет помощи, который в скором времени получит киевский режим от Берлина, Писториус подтверждал, несмотря на споры относительно трат на Украину в правительстве страны.В ноябре в Германии подсчитали, сколько уже отдали Украине. Кабмин страны опубликовал данные о том, что военная помощь Киеву предоставляется Берлином двумя способами: из средств Федерального правительства для укрепления безопасности и из запасов Федеральных вооруженных сил Германии."В общей сложности Федеративная Республика Германия до сих пор предоставила или обязалась на будущие годы военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро. Средства на инициативу по укреплению потенциала безопасности только в 2024 году для военной помощи Украине составляют около 7,1 млрд евро", - говорилось в в комментарии Кабмина Германии.Еще по теме: Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды.
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новости, украина, киев, германия, борис писториус, кабмин, зрк patriot, польша
Новости, Украина, Киев, Германия, Борис Писториус, Кабмин, ЗРК Patriot, Польша

Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше - "Страна.ua"

15:33 14.01.2025
 
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler Министр обороны Германии Борис Писториус на станции Перемышль в Польше перед отправлением в Киев
Министр обороны Германии Борис Писториус на станции Перемышль в Польше перед отправлением в Киев
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
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До конца января Берлин разместит в качестве помощи Киеву системы Patriot в польском Жешуве, который находится недалеко от украинской границы. Такое заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса , находящегося с необъявленным визитом в Киеве, опубликовало украинское издание "Страна.ua"
"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине. В январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что это в этом месяце там заработают оборонные системы Patriot", - такие слова Писториуса приводит "Страна".
Издание уточнило, что разместить в Польше планируют две ЗРК и 200 немецких военных в дополнение к зенитным комплексам NASAMS, четырем истребителям F-35 и норвежским военным, которые уже находятся в Жешуве.
Во вторник, 14 января, министр обороны Германии Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом, "который ранее не разглашался из соображений безопасности".
В декабре Писториус исключал возможность отправки своих солдат на Украину до окончания конфликта, заявляя, что "пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат". При этом министр отметил тогда, что ситуация может быть пересмотрена в случае установления прекращения огня.
А вот новый пакет помощи, который в скором времени получит киевский режим от Берлина, Писториус подтверждал, несмотря на споры относительно трат на Украину в правительстве страны.
В ноябре в Германии подсчитали, сколько уже отдали Украине. Кабмин страны опубликовал данные о том, что военная помощь Киеву предоставляется Берлином двумя способами: из средств Федерального правительства для укрепления безопасности и из запасов Федеральных вооруженных сил Германии.
"В общей сложности Федеративная Республика Германия до сих пор предоставила или обязалась на будущие годы военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро. Средства на инициативу по укреплению потенциала безопасности только в 2024 году для военной помощи Украине составляют около 7,1 млрд евро", - говорилось в в комментарии Кабмина Германии.
Еще по теме: Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды.
 
НовостиУкраинаКиевГерманияБорис ПисториусКабминЗРК PatriotПольша
 
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