Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя - 14.01.2025 Украина.ру
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Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя
Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя - 14.01.2025 Украина.ру
Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя
Итоговое выступление пока еще пребывающего в своем кресле президента США Джо Байдена показало, что не такой уж он и демонстративный "дед Деменций", верный друг Паркинсона с Альцгеймером. И что перманентное его дуркование на телекамеры вполне может быть средством защиты от ответственности за содеянное на посту.
2025-01-14T15:54
2025-01-14T15:54
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
украина
джо байден
нато
переговоры
брикс
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Мол, вы же видите, что я – немножечко тю-тю, следовательно, какой с меня спрос, мне бы к санитарам и срочно.И это дело для него нужное. Ведь практически никто не сомневается, что если нового президента США Дональда Трампа не подправят и не остановят, то приходит он в Белый дом не только по второму разу "осушать вашингтонское болото" или мстить за прежние оскорбления, унижения и преследования, но и зачищать от недругов площадку на будущее. Потому что те, кто придут после Трампа, однозначно отмстят его многочисленной семье.Однако по большому счету Байден уже сумел сделать самое главное – он практически обеспечил преемственность своей политики администрацией Трампа, что бы сам он или его борзые, активные и шустрые трамписты ни пытались опровергать, обещая большие перемены. Причем в главное вопросе – в использовании Украины как основного американского инструмента в переделывании мира под себя, по своим лекалам.Байден, как известно, сказал главное: "Одной из задач было сплотить мир, чтобы защитить Украину". И понес привычную пургу про то, что делал он это исключительно для защиты демократии. Но ничто не смогло скрыть главного – все США делали при помощи Украины для себя, а не для несчастной "демократии на Днепре".Вот главное, что, по мнению большинства обозревателей, отметил Байден:— в мире наступила новая эра острой конкуренции, и США в ней побеждают;— во время своего президентства Байден усилил Америку во всех сферах — заключил больше союзов, чем когда-либо за всю историю страны;— США сегодня наиболее подготовлены, потому что все созданные или прирученные ими союзы, в том числе НАТО, выглядят сильнее, чем когда-либо;— сделано главное: США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины, которая осталась все еще "свободной независимой страна с потенциалом к светлому будущему", а сам Байден, по его словам, "единственный, кто стоял в центре Киева, а не он". "Он" – это как вы, наверное, догадались, президент России Владимир Путин, которого Байден выбрал себе в соперники и с которым бодался не на жизнь, а насмерть и, как он сам считает, однозначно победил."Мы заложили основы, благодаря которым у следующей администрации США будет возможность обеспечить украинскому народу светлое будущее", – вот квинтэссенция всего сказанного Байденом навстречу администрации Трампа.И Трамп спорить с этим не может. Перво-наперво потому, что это его администрация уже отказалась от главного обещания на эту тему – закончить войну в Украина за 24 часа. Теперь на это отведено, как минимум, 100 дней.Второй момент – и это главное! – именно Украина, как инструмент таранного типа в руках Байдена может остаться таковой и для Трампа, который будет переделывать прежний монополярный мир с однозначной гегемонией США в новый. Но в такой же, может, чуть-чуть видоизмененный, но все равно с однозначным доминированием США.Именно этому подчинены две смысловые или, если хотите, только словесные эрзац-революции, которые уже приписывают Трампу в сфере международной политики.Во-первых, Трамп уже как бы признал право России на защиту своей нацбезопасности в вопросе вступления Украины в НАТО. Трамп так и сказал, что Россия имеет право бояться такого шага Украины, ибо это приблизит войска Альянса к российским границам. И потому новый президент США как раз готов отказаться от требования Запада о вступлении Украины в НАТО. Чтобы, мол, не дразнить Россию лишний раз.Во-вторых, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что его шеф, дескать, готов будут со временем признать Крым российским. Потому что так стало де-факто. И потому, что ни у Украины, ни у запада нет ни сил, ни возможностей отвоевать Крым у России в пользу Киева.Революционные эти фразы однозначно потому, что до этого Запад и слышать не хотел о сказанном, ибо это как бы подрывало его право распоряжаться миром по своему усмотрению. А теперь Трамп публично признал такое право и за Россией.Однако еще больше в этих фразах эрзаца, искусственности и полуфейковой нарочитости. Потому что Трамп, говоря эти слова, работал в своих интересах и в интересах своей будущей внешней политики. Он фактически легализовал право США на любые территориальные приобретения в первую очередь, в своих интересах. И прикрывал их разрешением действовать так же другим. Мол, можно и России, можно и США. А сам Трамп, как известно, уже сейчас хочет прирастить США Канадой и Гренландией, а также вернуть ей в собственность панамский канал, находящийся на территории Панамы.Кроме того, это фактически дан старт территориальным распрям по всему миру. Теперь Израиль (кстати, вернейший союзник США) может претендовать на Голанские высоты и другие сейчас захваченные новые территории в Сирии или на землях, как бы отведенных для Палестинского государства. Турция – на Северный Кипр. Аргентина – на Фолклендские (Мальвинские) острова.Вполне могут с новой силой вспыхнуть и десятки других территориальных споров не только в Африке, Азии или Латинской Америке, но и во вполне благополучной Европе, где есть Балканы, тоже почиканные Западом по своему великодержавному усмотрению, с Косово и проблемами Боснии и Герцеговины, где чмырят сербов, а те сопротивляются.Есть многострадальные Эльзас и Лотарингия, есть финские территории, переданные СССР и наоборот – советские в Финляндию. Есть, в конце концов, "погибшие" СССР, Чехословакия и ГДР, территориальный раздерибан которых с народом согласовывался плохо или вообще никак. А как кромсали Польшу, Венгрию, Румынию, Прибалтику, так даже вспоминать страшно.Трамп, повторюсь, практически своими руками похоронил прежний монополярный мир, который в 1991 году пришел на смену миру биполярному, оформленному прежней Ялтинско-Потсдамской системой международных отношений, которая была закреплена договорами и соглашениями Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.А вместе с этим миром окончательно похоронена и система так называемого международного права, которая как бы и поддерживала на плаву биполярный мир, формализуя и сдерживая соперничество США и СССР (капитализма с социализмом), и потом прикрывала американоцентричный монополярный мир западного господства.Запад сознательно, целенаправленно и системно шел к этому. И пришел фактически в четыре этапа, плавно переходящий друг в друга за последние 80 лет.На первом (до 1991 года) и Запад, и мир социализма поддерживали иллюзию международного права, чтобы сдерживать взаимную экспансию. Максимально формально мир на двоих был закреплен в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкский заключительный акт), который и фиксировал нерушимость границ, а также святость и неприкосновенность так называемой территориальной целостности.На втором этапе – после развала СССР и Федеративной Югославии, вливания ГДР в ФРГ и распада Чехословакии – Запад старательно заменял международное право некими международными правилами, которые как бы определяли новое мироустройство, отменяя прежние каноны. Правила были им же. Западом, и изобретенные. Для своего же удобства, оправдания и обоснования собственных шагов.На третьем этапе – ближе к нашим временам, когда вновь заговорили о мире многополярном, – Запад с подачи США поставил международные правила на службу демократии и общечеловеческим ценностям, которые стали как бы критериями правильности, извините за невольную тавтологию, правил. Делалось все очень просто: все, что служило демократии западного образца, признавалось правильным и правомочным, истиной в последней инстанции. А что противоречило западным ценностям, провозглашалось геополитической ересью и подлежало остракизму и осуждению.Трамп сегодня хочет работать на четвертом заключительном этапе, когда сброшены все маски и покрывала. И когда уже не нужны никакие эрзац-демократически ширмы для объяснения и обоснования чего-либо, а наступает право сильного. Трамп сейчас, выдвигая территориальные претензии тем же Канаде, Дании (в вопросе Гренландии) и Панаме (проблема канала), уже не говорит ни о какой демократии или ценностях. Он мотивирует все просто – это нужно США для их безопасности. Или еще проще: мне нужно, я и беру. Или возьму.Это, согласитесь, совсем другая система отношений, которая приходит на смену старым представлениям о мироустройстве и принципах его построения и функционированияНа самом же деле это и есть та пресловутая хаотизация, в которой США, как в мутной воде, будут ловить свои золотые рыбки геополитического профита, предлагая себя в роли то ли антикризисного менеджера, то ли полицейского, устанавливающего порядок. И США в этом новом мире не нужны будут ни ООН, ни ОБСЕ, ни даже НАТО, прикрывающая институционально-функциональное убожество союзнических возможностей Евросоюза.Именно этот подход Байден и передал Трампу в "наследство". И именно это Байден и имел в виду, когда в итоговой речи заявил, что под его руководством США совершили прорыв чуть ли не везде по всем направлениям. Если Трамп продолжит давление и доведет начатое до конца – то есть до победы США, без торжества нового многополярного мира, который отстаивают, например, Россия и ее союзники по БРИКС, то так оно и будет. И США действительно не важно, кто у них президент – Байден или Трамп. Главное – чтобы дело делалось.При этом никого в США не испугало даже признание Байдена в том, что оказание американцами поддержки Киеву создавало риск ядерного противостояния с Россией. Трамп не может не оценить, что США Байдена изначально ставили своей целью при помощи Украины поднять весь мир и объединить его против России.Теперь Трамп будет этим заниматься. И то, что он хочет как бы срочно встретиться с Путиным, чтобы поговорить о мире, не должно никого вводить в заблуждение. Для Трампа пока, кроме России, есть еще и Китай с Северной Кореей и Ираном. И нет уверенности, что США потянут войну на три фронта, которую ему может гарантировать проклевывающийся многополярный мир. Трамп – прагматик-бизнесмен, как бы умеющий и считать деньги, и просчитывать возможности.А какой Трамп актер, покажет только вера окружающих в то, что он как бы искренне сегодня говорит…О том, чего ждет от Трампа российское руководство - в статье Павла Котова "Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина, джо байден, нато, переговоры, брикс, мир, многополярный мир, оон, обсе, мнения
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Джо Байден, НАТО, переговоры, БРИКС, мир, многополярный мир, ООН, ОБСЕ, Мнения

Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя

15:54 14.01.2025
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Итоговое выступление пока еще пребывающего в своем кресле президента США Джо Байдена показало, что не такой уж он и демонстративный "дед Деменций", верный друг Паркинсона с Альцгеймером. И что перманентное его дуркование на телекамеры вполне может быть средством защиты от ответственности за содеянное на посту.
Мол, вы же видите, что я – немножечко тю-тю, следовательно, какой с меня спрос, мне бы к санитарам и срочно.
И это дело для него нужное. Ведь практически никто не сомневается, что если нового президента США Дональда Трампа не подправят и не остановят, то приходит он в Белый дом не только по второму разу "осушать вашингтонское болото" или мстить за прежние оскорбления, унижения и преследования, но и зачищать от недругов площадку на будущее. Потому что те, кто придут после Трампа, однозначно отмстят его многочисленной семье.
Однако по большому счету Байден уже сумел сделать самое главное – он практически обеспечил преемственность своей политики администрацией Трампа, что бы сам он или его борзые, активные и шустрые трамписты ни пытались опровергать, обещая большие перемены. Причем в главное вопросе – в использовании Украины как основного американского инструмента в переделывании мира под себя, по своим лекалам.
Байден, как известно, сказал главное: "Одной из задач было сплотить мир, чтобы защитить Украину". И понес привычную пургу про то, что делал он это исключительно для защиты демократии. Но ничто не смогло скрыть главного – все США делали при помощи Украины для себя, а не для несчастной "демократии на Днепре".
Вот главное, что, по мнению большинства обозревателей, отметил Байден:
— в мире наступила новая эра острой конкуренции, и США в ней побеждают;
— во время своего президентства Байден усилил Америку во всех сферах — заключил больше союзов, чем когда-либо за всю историю страны;
— США сегодня наиболее подготовлены, потому что все созданные или прирученные ими союзы, в том числе НАТО, выглядят сильнее, чем когда-либо;
— сделано главное: США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины, которая осталась все еще "свободной независимой страна с потенциалом к светлому будущему", а сам Байден, по его словам, "единственный, кто стоял в центре Киева, а не он". "Он" – это как вы, наверное, догадались, президент России Владимир Путин, которого Байден выбрал себе в соперники и с которым бодался не на жизнь, а насмерть и, как он сам считает, однозначно победил.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
"Мы заложили основы, благодаря которым у следующей администрации США будет возможность обеспечить украинскому народу светлое будущее", – вот квинтэссенция всего сказанного Байденом навстречу администрации Трампа.
И Трамп спорить с этим не может. Перво-наперво потому, что это его администрация уже отказалась от главного обещания на эту тему – закончить войну в Украина за 24 часа. Теперь на это отведено, как минимум, 100 дней.
Второй момент – и это главное! – именно Украина, как инструмент таранного типа в руках Байдена может остаться таковой и для Трампа, который будет переделывать прежний монополярный мир с однозначной гегемонией США в новый. Но в такой же, может, чуть-чуть видоизмененный, но все равно с однозначным доминированием США.
Именно этому подчинены две смысловые или, если хотите, только словесные эрзац-революции, которые уже приписывают Трампу в сфере международной политики.
Во-первых, Трамп уже как бы признал право России на защиту своей нацбезопасности в вопросе вступления Украины в НАТО. Трамп так и сказал, что Россия имеет право бояться такого шага Украины, ибо это приблизит войска Альянса к российским границам. И потому новый президент США как раз готов отказаться от требования Запада о вступлении Украины в НАТО. Чтобы, мол, не дразнить Россию лишний раз.
Во-вторых, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что его шеф, дескать, готов будут со временем признать Крым российским. Потому что так стало де-факто. И потому, что ни у Украины, ни у запада нет ни сил, ни возможностей отвоевать Крым у России в пользу Киева.
Революционные эти фразы однозначно потому, что до этого Запад и слышать не хотел о сказанном, ибо это как бы подрывало его право распоряжаться миром по своему усмотрению. А теперь Трамп публично признал такое право и за Россией.
Однако еще больше в этих фразах эрзаца, искусственности и полуфейковой нарочитости. Потому что Трамп, говоря эти слова, работал в своих интересах и в интересах своей будущей внешней политики. Он фактически легализовал право США на любые территориальные приобретения в первую очередь, в своих интересах. И прикрывал их разрешением действовать так же другим. Мол, можно и России, можно и США. А сам Трамп, как известно, уже сейчас хочет прирастить США Канадой и Гренландией, а также вернуть ей в собственность панамский канал, находящийся на территории Панамы.
Кроме того, это фактически дан старт территориальным распрям по всему миру. Теперь Израиль (кстати, вернейший союзник США) может претендовать на Голанские высоты и другие сейчас захваченные новые территории в Сирии или на землях, как бы отведенных для Палестинского государства. Турция – на Северный Кипр. Аргентина – на Фолклендские (Мальвинские) острова.
Вполне могут с новой силой вспыхнуть и десятки других территориальных споров не только в Африке, Азии или Латинской Америке, но и во вполне благополучной Европе, где есть Балканы, тоже почиканные Западом по своему великодержавному усмотрению, с Косово и проблемами Боснии и Герцеговины, где чмырят сербов, а те сопротивляются.
Есть многострадальные Эльзас и Лотарингия, есть финские территории, переданные СССР и наоборот – советские в Финляндию. Есть, в конце концов, "погибшие" СССР, Чехословакия и ГДР, территориальный раздерибан которых с народом согласовывался плохо или вообще никак. А как кромсали Польшу, Венгрию, Румынию, Прибалтику, так даже вспоминать страшно.
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 19:30
Андрей Суздальцев: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир Российские условия мира уже объявлены Мы не хотим перемирий, мы хотим твердый, стабильный, жесткий мир с легализацией освобожденной территории, признанный статус новых членов федерации. Но Трампу это не выгодно. Трамп хочет кинуть перчатку Путину на стол и сказать: немедленно прекращайте боевые действия по линии боевого соприкосновения.
Трамп, повторюсь, практически своими руками похоронил прежний монополярный мир, который в 1991 году пришел на смену миру биполярному, оформленному прежней Ялтинско-Потсдамской системой международных отношений, которая была закреплена договорами и соглашениями Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.
А вместе с этим миром окончательно похоронена и система так называемого международного права, которая как бы и поддерживала на плаву биполярный мир, формализуя и сдерживая соперничество США и СССР (капитализма с социализмом), и потом прикрывала американоцентричный монополярный мир западного господства.
Запад сознательно, целенаправленно и системно шел к этому. И пришел фактически в четыре этапа, плавно переходящий друг в друга за последние 80 лет.
На первом (до 1991 года) и Запад, и мир социализма поддерживали иллюзию международного права, чтобы сдерживать взаимную экспансию. Максимально формально мир на двоих был закреплен в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкский заключительный акт), который и фиксировал нерушимость границ, а также святость и неприкосновенность так называемой территориальной целостности.
На втором этапе – после развала СССР и Федеративной Югославии, вливания ГДР в ФРГ и распада Чехословакии – Запад старательно заменял международное право некими международными правилами, которые как бы определяли новое мироустройство, отменяя прежние каноны. Правила были им же. Западом, и изобретенные. Для своего же удобства, оправдания и обоснования собственных шагов.
На третьем этапе – ближе к нашим временам, когда вновь заговорили о мире многополярном, – Запад с подачи США поставил международные правила на службу демократии и общечеловеческим ценностям, которые стали как бы критериями правильности, извините за невольную тавтологию, правил. Делалось все очень просто: все, что служило демократии западного образца, признавалось правильным и правомочным, истиной в последней инстанции. А что противоречило западным ценностям, провозглашалось геополитической ересью и подлежало остракизму и осуждению.
Трамп сегодня хочет работать на четвертом заключительном этапе, когда сброшены все маски и покрывала. И когда уже не нужны никакие эрзац-демократически ширмы для объяснения и обоснования чего-либо, а наступает право сильного. Трамп сейчас, выдвигая территориальные претензии тем же Канаде, Дании (в вопросе Гренландии) и Панаме (проблема канала), уже не говорит ни о какой демократии или ценностях. Он мотивирует все просто – это нужно США для их безопасности. Или еще проще: мне нужно, я и беру. Или возьму.
Это, согласитесь, совсем другая система отношений, которая приходит на смену старым представлениям о мироустройстве и принципах его построения и функционирования
На самом же деле это и есть та пресловутая хаотизация, в которой США, как в мутной воде, будут ловить свои золотые рыбки геополитического профита, предлагая себя в роли то ли антикризисного менеджера, то ли полицейского, устанавливающего порядок. И США в этом новом мире не нужны будут ни ООН, ни ОБСЕ, ни даже НАТО, прикрывающая институционально-функциональное убожество союзнических возможностей Евросоюза.
Именно этот подход Байден и передал Трампу в "наследство". И именно это Байден и имел в виду, когда в итоговой речи заявил, что под его руководством США совершили прорыв чуть ли не везде по всем направлениям. Если Трамп продолжит давление и доведет начатое до конца – то есть до победы США, без торжества нового многополярного мира, который отстаивают, например, Россия и ее союзники по БРИКС, то так оно и будет. И США действительно не важно, кто у них президент – Байден или Трамп. Главное – чтобы дело делалось.
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2 января, 13:00
Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на УкраинеОбсуждение переговоров о мире на Украине - это иллюзия, заявил советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк
При этом никого в США не испугало даже признание Байдена в том, что оказание американцами поддержки Киеву создавало риск ядерного противостояния с Россией. Трамп не может не оценить, что США Байдена изначально ставили своей целью при помощи Украины поднять весь мир и объединить его против России.
Теперь Трамп будет этим заниматься. И то, что он хочет как бы срочно встретиться с Путиным, чтобы поговорить о мире, не должно никого вводить в заблуждение. Для Трампа пока, кроме России, есть еще и Китай с Северной Кореей и Ираном. И нет уверенности, что США потянут войну на три фронта, которую ему может гарантировать проклевывающийся многополярный мир. Трамп – прагматик-бизнесмен, как бы умеющий и считать деньги, и просчитывать возможности.
А какой Трамп актер, покажет только вера окружающих в то, что он как бы искренне сегодня говорит…
О том, чего ждет от Трампа российское руководство - в статье Павла Котова "Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова"
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаДжо БайденНАТОпереговорыБРИКСмирмногополярный мирООНОБСЕМнения
 
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Заголовок открываемого материала
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16:58Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
16:23Мобилизация 18+. США поставили Зеленского на развилку
16:16Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами
16:12Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?
15:56У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм
15:54Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя
15:54Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле
15:33Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше - "Страна.ua"
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14:59Вадим Трухачев: Киев ударил по "Турецкому потоку", чтобы наказать Венгрию за нарушение военной дисциплины
14:58ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS
14:53Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова
14:45"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды
14:41Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN
14:32TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску
14:04ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января
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