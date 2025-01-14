https://ukraina.ru/20250114/1060250635.html

Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя

Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя - 14.01.2025 Украина.ру

Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя

Итоговое выступление пока еще пребывающего в своем кресле президента США Джо Байдена показало, что не такой уж он и демонстративный "дед Деменций", верный друг Паркинсона с Альцгеймером. И что перманентное его дуркование на телекамеры вполне может быть средством защиты от ответственности за содеянное на посту.

2025-01-14T15:54

2025-01-14T15:54

2025-01-14T15:54

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сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

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джо байден

нато

переговоры

брикс

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Мол, вы же видите, что я – немножечко тю-тю, следовательно, какой с меня спрос, мне бы к санитарам и срочно.И это дело для него нужное. Ведь практически никто не сомневается, что если нового президента США Дональда Трампа не подправят и не остановят, то приходит он в Белый дом не только по второму разу "осушать вашингтонское болото" или мстить за прежние оскорбления, унижения и преследования, но и зачищать от недругов площадку на будущее. Потому что те, кто придут после Трампа, однозначно отмстят его многочисленной семье.Однако по большому счету Байден уже сумел сделать самое главное – он практически обеспечил преемственность своей политики администрацией Трампа, что бы сам он или его борзые, активные и шустрые трамписты ни пытались опровергать, обещая большие перемены. Причем в главное вопросе – в использовании Украины как основного американского инструмента в переделывании мира под себя, по своим лекалам.Байден, как известно, сказал главное: "Одной из задач было сплотить мир, чтобы защитить Украину". И понес привычную пургу про то, что делал он это исключительно для защиты демократии. Но ничто не смогло скрыть главного – все США делали при помощи Украины для себя, а не для несчастной "демократии на Днепре".Вот главное, что, по мнению большинства обозревателей, отметил Байден:— в мире наступила новая эра острой конкуренции, и США в ней побеждают;— во время своего президентства Байден усилил Америку во всех сферах — заключил больше союзов, чем когда-либо за всю историю страны;— США сегодня наиболее подготовлены, потому что все созданные или прирученные ими союзы, в том числе НАТО, выглядят сильнее, чем когда-либо;— сделано главное: США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины, которая осталась все еще "свободной независимой страна с потенциалом к светлому будущему", а сам Байден, по его словам, "единственный, кто стоял в центре Киева, а не он". "Он" – это как вы, наверное, догадались, президент России Владимир Путин, которого Байден выбрал себе в соперники и с которым бодался не на жизнь, а насмерть и, как он сам считает, однозначно победил."Мы заложили основы, благодаря которым у следующей администрации США будет возможность обеспечить украинскому народу светлое будущее", – вот квинтэссенция всего сказанного Байденом навстречу администрации Трампа.И Трамп спорить с этим не может. Перво-наперво потому, что это его администрация уже отказалась от главного обещания на эту тему – закончить войну в Украина за 24 часа. Теперь на это отведено, как минимум, 100 дней.Второй момент – и это главное! – именно Украина, как инструмент таранного типа в руках Байдена может остаться таковой и для Трампа, который будет переделывать прежний монополярный мир с однозначной гегемонией США в новый. Но в такой же, может, чуть-чуть видоизмененный, но все равно с однозначным доминированием США.Именно этому подчинены две смысловые или, если хотите, только словесные эрзац-революции, которые уже приписывают Трампу в сфере международной политики.Во-первых, Трамп уже как бы признал право России на защиту своей нацбезопасности в вопросе вступления Украины в НАТО. Трамп так и сказал, что Россия имеет право бояться такого шага Украины, ибо это приблизит войска Альянса к российским границам. И потому новый президент США как раз готов отказаться от требования Запада о вступлении Украины в НАТО. Чтобы, мол, не дразнить Россию лишний раз.Во-вторых, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что его шеф, дескать, готов будут со временем признать Крым российским. Потому что так стало де-факто. И потому, что ни у Украины, ни у запада нет ни сил, ни возможностей отвоевать Крым у России в пользу Киева.Революционные эти фразы однозначно потому, что до этого Запад и слышать не хотел о сказанном, ибо это как бы подрывало его право распоряжаться миром по своему усмотрению. А теперь Трамп публично признал такое право и за Россией.Однако еще больше в этих фразах эрзаца, искусственности и полуфейковой нарочитости. Потому что Трамп, говоря эти слова, работал в своих интересах и в интересах своей будущей внешней политики. Он фактически легализовал право США на любые территориальные приобретения в первую очередь, в своих интересах. И прикрывал их разрешением действовать так же другим. Мол, можно и России, можно и США. А сам Трамп, как известно, уже сейчас хочет прирастить США Канадой и Гренландией, а также вернуть ей в собственность панамский канал, находящийся на территории Панамы.Кроме того, это фактически дан старт территориальным распрям по всему миру. Теперь Израиль (кстати, вернейший союзник США) может претендовать на Голанские высоты и другие сейчас захваченные новые территории в Сирии или на землях, как бы отведенных для Палестинского государства. Турция – на Северный Кипр. Аргентина – на Фолклендские (Мальвинские) острова.Вполне могут с новой силой вспыхнуть и десятки других территориальных споров не только в Африке, Азии или Латинской Америке, но и во вполне благополучной Европе, где есть Балканы, тоже почиканные Западом по своему великодержавному усмотрению, с Косово и проблемами Боснии и Герцеговины, где чмырят сербов, а те сопротивляются.Есть многострадальные Эльзас и Лотарингия, есть финские территории, переданные СССР и наоборот – советские в Финляндию. Есть, в конце концов, "погибшие" СССР, Чехословакия и ГДР, территориальный раздерибан которых с народом согласовывался плохо или вообще никак. А как кромсали Польшу, Венгрию, Румынию, Прибалтику, так даже вспоминать страшно.Трамп, повторюсь, практически своими руками похоронил прежний монополярный мир, который в 1991 году пришел на смену миру биполярному, оформленному прежней Ялтинско-Потсдамской системой международных отношений, которая была закреплена договорами и соглашениями Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.А вместе с этим миром окончательно похоронена и система так называемого международного права, которая как бы и поддерживала на плаву биполярный мир, формализуя и сдерживая соперничество США и СССР (капитализма с социализмом), и потом прикрывала американоцентричный монополярный мир западного господства.Запад сознательно, целенаправленно и системно шел к этому. И пришел фактически в четыре этапа, плавно переходящий друг в друга за последние 80 лет.На первом (до 1991 года) и Запад, и мир социализма поддерживали иллюзию международного права, чтобы сдерживать взаимную экспансию. Максимально формально мир на двоих был закреплен в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкский заключительный акт), который и фиксировал нерушимость границ, а также святость и неприкосновенность так называемой территориальной целостности.На втором этапе – после развала СССР и Федеративной Югославии, вливания ГДР в ФРГ и распада Чехословакии – Запад старательно заменял международное право некими международными правилами, которые как бы определяли новое мироустройство, отменяя прежние каноны. Правила были им же. Западом, и изобретенные. Для своего же удобства, оправдания и обоснования собственных шагов.На третьем этапе – ближе к нашим временам, когда вновь заговорили о мире многополярном, – Запад с подачи США поставил международные правила на службу демократии и общечеловеческим ценностям, которые стали как бы критериями правильности, извините за невольную тавтологию, правил. Делалось все очень просто: все, что служило демократии западного образца, признавалось правильным и правомочным, истиной в последней инстанции. А что противоречило западным ценностям, провозглашалось геополитической ересью и подлежало остракизму и осуждению.Трамп сегодня хочет работать на четвертом заключительном этапе, когда сброшены все маски и покрывала. И когда уже не нужны никакие эрзац-демократически ширмы для объяснения и обоснования чего-либо, а наступает право сильного. Трамп сейчас, выдвигая территориальные претензии тем же Канаде, Дании (в вопросе Гренландии) и Панаме (проблема канала), уже не говорит ни о какой демократии или ценностях. Он мотивирует все просто – это нужно США для их безопасности. Или еще проще: мне нужно, я и беру. Или возьму.Это, согласитесь, совсем другая система отношений, которая приходит на смену старым представлениям о мироустройстве и принципах его построения и функционированияНа самом же деле это и есть та пресловутая хаотизация, в которой США, как в мутной воде, будут ловить свои золотые рыбки геополитического профита, предлагая себя в роли то ли антикризисного менеджера, то ли полицейского, устанавливающего порядок. И США в этом новом мире не нужны будут ни ООН, ни ОБСЕ, ни даже НАТО, прикрывающая институционально-функциональное убожество союзнических возможностей Евросоюза.Именно этот подход Байден и передал Трампу в "наследство". И именно это Байден и имел в виду, когда в итоговой речи заявил, что под его руководством США совершили прорыв чуть ли не везде по всем направлениям. Если Трамп продолжит давление и доведет начатое до конца – то есть до победы США, без торжества нового многополярного мира, который отстаивают, например, Россия и ее союзники по БРИКС, то так оно и будет. И США действительно не важно, кто у них президент – Байден или Трамп. Главное – чтобы дело делалось.При этом никого в США не испугало даже признание Байдена в том, что оказание американцами поддержки Киеву создавало риск ядерного противостояния с Россией. Трамп не может не оценить, что США Байдена изначально ставили своей целью при помощи Украины поднять весь мир и объединить его против России.Теперь Трамп будет этим заниматься. И то, что он хочет как бы срочно встретиться с Путиным, чтобы поговорить о мире, не должно никого вводить в заблуждение. Для Трампа пока, кроме России, есть еще и Китай с Северной Кореей и Ираном. И нет уверенности, что США потянут войну на три фронта, которую ему может гарантировать проклевывающийся многополярный мир. Трамп – прагматик-бизнесмен, как бы умеющий и считать деньги, и просчитывать возможности.А какой Трамп актер, покажет только вера окружающих в то, что он как бы искренне сегодня говорит…О том, чего ждет от Трампа российское руководство - в статье Павла Котова "Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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