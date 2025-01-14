Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота" - 14.01.2025 Украина.ру
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Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота"
Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота" - 14.01.2025 Украина.ру
Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота"
Трамп хочет купить Гренландию, а, если не продадут, то есть и другие варианты. О том, чем инициатива нового президента США угрожает России, читайте в нашем материале.
2025-01-14T17:58
2025-01-14T17:58
эксклюзив
россия
сша
арктика
дональд трамп
илон маск
нато
ес
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Кто контролирует Арктику, контролирует мирНадежды, которые некоторые в России питали по поводу улучшений отношений с США после избрания Трампа президентом, начинают закономерно таять. Новая администрация еще не вступила в полномочия, а Илон Маск в соцсетях уже свергает правительства (пока только недружественных России стран, но какие его годы?) и оскорбляет руководителей государств в стиле "Путин ла-ла-ла", Марджори Тейлор Грин переименовывает Мексиканский залив в Залив Америки, а Майк Уолтц называет Арктику "своей" и возмущается, что ее моря бороздят российские ледоколы."Дело не только в Гренландии – речь про всю Арктику, — говорит он. — Мы видим, как Россия пытается стать королевой Арктики, у которой больше 60 ледоколов, некоторые из которых атомные. Знаете, сколько таких у нас? Два, один только что сгорел. Речь идет о критически важных полезных ископаемых. Вы сами видели, как встречали Дональда Трампа-младшего местные жители? Все 56 тысяч человек ждут процветания и хотят сделать Западное полушарие снова великим".И это уже куда серьезнее, чем хамство Маска по отношению к Шольцу.До предыдущего президентства Трампа США Арктикой всерьез не занимались. Хотя нельзя забывать, что еще с 40-х годов прошлого века Дания разрешила Штатам разместить в Гренландии военные базы для борьбы с германскими нацистами. Нацистов там больше нет, а американцы есть – например, на космической базе Питтуффик (ранее она называлась Туле). На Гренландию была распространена "доктрина Монро" ("доктрина Донро", как ее сейчас называют в связи с последними заявлениями Дональда Трампа), а это означает, что Штаты считают остров частью Северной Америки, а не Европы. Впрочем, географически это действительно так, но нас ведь интересует политическое измерение проблемы. В 1946 году президент Трумэн предложил Дании купить у нее Гренландию, но безрезультатно. Максимум, что получилось — это подписать в 1951 году договор с Данией об обороне острова (во время Холодной войны Гренландия была частью американской системы раннего предупреждения для обнаружения советских подлодок), добиться в 1979 году автономии Гренландии в составе Дании, а затем невключения острова в состав Евросоюза.Кратно интерес к острову вырос, когда ученые сообщили о таянии арктических ледников. Изменение климата открывает труднопроходимый регион для широкого торгового соперничества и добычи природных ресурсов. В Гренландии есть нефть, газ, графит, цинк, медь, золото, алмазы, железо, титан, ванадий, уран. И это еще далеко не все разведано. Того же гренландского урана, по нынешним оценкам, Штатам хватило бы более чем на 15 лет. А еще остров содержит 7% мировых запасов пресной воды, что по нынешним временам не менее важно, чем углеводороды.Ну и, конечно, как говорят современные исследователи, кто будет контролировать Арктику, тот будет контролировать весь мир. А Гренландия для США — это "ворота" в Арктику. Без Гренландии Штаты — просто одна из арктических держав с крошечным населением в регионе и без больших перспектив, с Гренландией (а тем более с Канадой, на которую Трамп уже тоже облизывается) — вторая, а может даже и первая арктическая держава. Соответственно, Трамп предлагал купить Гренландию еще в прошлое свое президентство, а в 2018 году Вашингтон принял программу по постройке новых ледоколов и судов арктического класса, а также по развитию полярной инфраструктуры, которой у США почти нет. Также в прошлой "трамповской" стратегии нацбезопасности Россия и Китай были обозначены как "ревизионистские державы" (в т.ч. в плане арктических претензий), а тогдашний госсекретарь Помпео заявил, что "незаконные претензии России на Северный морской путь" дестабилизируют ситуацию в Арктике и угрожают интересам США. В 2020 году в Морской стратегии Штатов было отмечено, что влияние в Арктике никому уступить нельзя, и поэтому необходимо оснащать береговую охрану новыми судами, расширять военное сотрудничество с союзниками и проводить учения в экстремально холодных условиях."Пара человек на собачьих упряжках" не помехаОт активного продвижения идеи покупки Гренландии Трампа в то время отговорили эксперты. Так, аналитический центр RAND объяснил властям, что, поскольку Гренландия — это самоуправляемая территория, ее покупка не гарантирует защиты от китайских инвестиций (а значит и влияния), но позволит местным властям при желании отказывать в доступе американским фирмам. Зато самоуправляемая Гренландия в составе НАТО (как часть Дании) позволяет содержать там военную базу, что гораздо дешевле покупки острова. Сейчас основатель Арктического института Мальте Гумперт считает так же — ничто не мешает США увеличить свое военное присутствие в Гренландии в рамках НАТО. Звездно-полосатый "флаговтык" может быть экономически не обоснован, поэтому появилось несколько альтернативных предложений: арендовать, если нужно, еще территорию для военной инфраструктуры; запустить частные компании для разработки полезных ископаемых; поддерживать автономизм и даже сепаратизм местных властей.Но Трамп персонаж специфический, и не исключено, что в данном вопросе им движут не только стратегические интересы его страны, но и амбиции – а именно стремление стать в конце жизни президентом, расширившим территорию США. Последний раз это произошло после Второй мировой войны, когда американцы присоединили кое-какие острова в Микронезии.Российские СМИ очень любят вспоминать фразу, которую Трамп произнес после признания Россией ЛДНР: "Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это умно. Он зайдет туда и будет миротворцем". Так что американский президент может воспользоваться опытом своего "геополитического соперника", не исключая даже применения вооруженной силы. От "крайних мер" не отказывается и будущий советник по нацбезопасности Майк Уолтц, поскольку речь идет о "принципиально важной теме". А в случае обретения Гренландией независимости от Дании, "появятся и новые возможности для решения проблем", ведь у армии Дании в Гренландии "лишь пара человек на собачьих упряжках".Для начала все же конгрессмены-республиканцы подготовили законопроект для покупки Гренландии под названием Make Greenland Great Again Act. Если его примут, после инаугурации можно будет начинать переговоры.Сторонники демократов инициативу, естественно, осудили. Журналист Томас Фридман в колонке для The New York Times написал, что заявления Трампа "оправдывают вторжение РФ на Украину" и похожи на приглашение Китаю захватить Тайвань. Он считает, что после этих заявлений Штатам будет сложно осуждать Пекин в случае,ч если Китай захочет присоединить Тайвань, тем более что США сами еще в 1972 году признали остров территорией КНР. "Высказывания Трампа — это безрассудная глупость", — пишет Фридман и с точки зрения интересов США это так и есть.Впрочем, слова демократов — это хорошая мина при плохой игре. Внешняя политика двух попеременно правящих американских партий отличается чисто косметически, и разница даже не в методах, а в риторике, освещающей эти методы.В 2022 году, при Байдене, Пентагон учредил Управление по арктической стратегии и глобальной устойчивости. А в октябре, менее чем через два месяца после того, как администрация Байдена объявила о планах назначить посла по особым поручениям в Арктике, в США приняли новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике до 2032 года Regaining Arctic Dominance ("Возвращение господства в Арктике"), в которой главными угрозами названы Москва и Пекин. Стратегия направлена на то, чтобы, используя российско-украинский конфликт как предлог (недопуск России к арктическим проектам через санкции), милитаризировать, а затем и приватизировать арктический регион. Летом этого года, тоже еще при демократах, стратегию обновили. Согласно обновлениям, США начнут разработку, строительство и развертывание полярных ледоколов в рамках проекта Ice Pact, модернизируют Командование аэрокосмической обороны Северной Америки и вложатся в развитие арктических беспилотников с использованием ИИ.Так что демократы критикуют Трампа не за арктический империализм, а за то, что он слишком много болтает и тем самым дает козыри соперникам.Ничего о Дании без ДанииПоскольку, как мы понимаем, "ничего о Дании без Дании" и "ничего о Гренландии без Гренландии", интересно было бы узнать позицию местных властей и общества. Глава российского МИД Лавров призвал "послушать гренландцев, как сделала это Россия в случае с Крымом и Донбассом".Axios сообщает, что Копенгаген в частном порядке сигнализирует представителям команды Трампа, что не против обсудить укрепление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове, но разговоры о включении Гренландии в состав Соединенных Штатов надо прекратить. Премьеры Дании и Гренландии даже встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. На пресс-конференции после встречи оба заявили, что готовы общаться с Трампом и что-то решать, но сначала хотели бы разъяснений, что имели в виду трамписты, когда говорили о военном вмешательстве и "паре человек на собачьих упряжках". Короче говоря, местные власти в растерянности и не понимают, что будет дальше. Но в целом можно уже сказать, что они готовы будут прогнуться под любые требования Вашингтона в виде альтернативы потере территорий.Глава МИД Дании Ларс Расмуссен согласился с тем, что "у американцев есть конкретные причины для беспокойства в отношении с ситуации с безопасностью в Арктике, где мы соседствуем" и пообещал переговоры с целью "гарантировать законные американские интересы". До войны внутри НАТО вряд ли дойдет — все понимают, что американское СВО реально закончится "Копенгагеном за три дня", тем более, как говорят сами датчане, они отдали все свое оружие Украине. И что самое главное, никто из европейских стран не вступится.И еще интересный момент. Все пять парламентский партий Гренландии высказались о стремлении к независимости (там в правящей коалиции две левые "сепаратистские" партии), но против присоединения к США, а вот у населения якобы другие взгляды. "Якобы", потому что опрос поводило республиканское агентство Patriot Polling, которое еще и занимает одно из последних мест в рейтинге социологических контор США. В общем, по данным опроса, 57,3% гренландцев желают войти в состав Соединенных Штатов, хотя избранные ими партии все как один — нет.Западня для РоссииДля нас же главный вопрос — это безопасность России. Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал ситуацию так: "Арктика — это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в арктической зоне. Мы очень внимательно следим за достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава богу, на уровне заявлений".Однако, как мы показали, за заявлениями стоят стратегии и деньги. Причем далеко не только трампистов и далеко не только республиканцев."Гренландия, — говорит Марко Форджионе из Института экспорта и международной торговли в Лондоне, — имеет огромное значение для США: для коммуникаций, транспорта и потому, что российский Северный флот — с открытием арктического маршрута — должен обязательно пройти через треугольник между Исландией, Великобританией и самой Гренландией, если он хочет выйти в Атлантику".С одной стороны, таяние морского льда и открытие ранее недоступных или малодоступных судоходных путей России на руку. Северо-Восточный проход между Беринговым проливом и мысом Нордкап летом и осенью может быть пройден судами ледового класса без поддержки ледоколов, что делает данный маршрут альтернативой мысу Доброй Надежды и Суэцкому каналу для торговли между Восточной Азией и Западной Европой. Кроме того, появляется больше возможностей для экспорта сырой нефти и СПГ. Поэтому Россия, преодолевая санкции, справилась со спуском на воду трех газовозов-ледоколов “Алексей Косыгин”, “Петр Столыпин” и “Сергей Витте” для проекта “Арктик СПГ-2” на Ямале. Всего планируют построить 15 судов, но сроки постоянно переносятся из-за тех же санкций.Однако есть и другая сторона медали. Если лучше всех обеспеченная ледоколами Россия ранее могла быть уверена в своей региональной монополии, то с таянием льдов ситуация может измениться. На сегодняшний день все арктические страны, кроме России, являются членами НАТО и имеют свои планы на регион. И здесь как раз всплывает проблема, о которой сказал Форджионе — выход в Атлантику. Северный флот РФ (в т.ч. стратегические подлодки) базируется в районе Кольского полуострова. Там же, а также на ряде островов, находятся построенные Советским Союзом военные базы, которые в 90-х забросили, но сейчас пытаются восстановить и модернизировать. Система этих баз обеспечивает контроль России над западной частью СМП и прикрывает "Медвежий разрыв" — акваторию между Северным мысом и необитаемым Медвежьим островом, который являются частью архипелага Шпицберген под управлением входящей в НАТО Норвегии. Это место — пока единственный свободный проход для российских ВМС в Атлантический океан. Из Черного моря из-за конфликта на Украине проход закрыт турецким Босфором, а Балтика после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО стала внутренним морем Альянса. Поэтому сохранение возможности выхода в Атлантику через Баренцево море и дальше в сторону Исландии и Гренландии стратегически важно для России. Кстати, под Мурманск с юга переброшены бомбардировщики, которые участвуют в СВО, но с сегодняшней дальностью полетов дронов это вряд ли можно считать абсолютной защитой.Усиление влияния США в Арктике через получение неограниченного доступа к Гренландии может стать проблемой. И хорошо, если она разрешится не через военные действия. Как сказал недавно экс-гендиректор Королевского института объединенных служб в Лондоне Майкл Кларк об арктических амбициях Трампа, "еще один дрейф назад в империалистический мир, где крупные державы считают, что у них есть естественное право брать все, что они хотят".О том, как спецоперация на Украине и наложенные на Россию санкции влияют на арктические проекты РФ, в материале "Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны России"
https://ukraina.ru/20250113/1060194268.html
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Павел Волков
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эксклюзив, россия, сша, арктика, дональд трамп, илон маск, нато, ес
Эксклюзив, Россия, США, Арктика, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО, ЕС

Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота"

17:58 14.01.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP / Evan Vucci
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Трамп хочет купить Гренландию, а, если не продадут, то есть и другие варианты. О том, чем инициатива нового президента США угрожает России, читайте в нашем материале.
Кто контролирует Арктику, контролирует мир
Надежды, которые некоторые в России питали по поводу улучшений отношений с США после избрания Трампа президентом, начинают закономерно таять. Новая администрация еще не вступила в полномочия, а Илон Маск в соцсетях уже свергает правительства (пока только недружественных России стран, но какие его годы?) и оскорбляет руководителей государств в стиле "Путин ла-ла-ла", Марджори Тейлор Грин переименовывает Мексиканский залив в Залив Америки, а Майк Уолтц называет Арктику "своей" и возмущается, что ее моря бороздят российские ледоколы.
"Дело не только в Гренландии – речь про всю Арктику, — говорит он. — Мы видим, как Россия пытается стать королевой Арктики, у которой больше 60 ледоколов, некоторые из которых атомные. Знаете, сколько таких у нас? Два, один только что сгорел. Речь идет о критически важных полезных ископаемых. Вы сами видели, как встречали Дональда Трампа-младшего местные жители? Все 56 тысяч человек ждут процветания и хотят сделать Западное полушарие снова великим".
И это уже куда серьезнее, чем хамство Маска по отношению к Шольцу.
До предыдущего президентства Трампа США Арктикой всерьез не занимались. Хотя нельзя забывать, что еще с 40-х годов прошлого века Дания разрешила Штатам разместить в Гренландии военные базы для борьбы с германскими нацистами. Нацистов там больше нет, а американцы есть – например, на космической базе Питтуффик (ранее она называлась Туле).
На Гренландию была распространена "доктрина Монро" ("доктрина Донро", как ее сейчас называют в связи с последними заявлениями Дональда Трампа), а это означает, что Штаты считают остров частью Северной Америки, а не Европы. Впрочем, географически это действительно так, но нас ведь интересует политическое измерение проблемы.
В 1946 году президент Трумэн предложил Дании купить у нее Гренландию, но безрезультатно. Максимум, что получилось — это подписать в 1951 году договор с Данией об обороне острова (во время Холодной войны Гренландия была частью американской системы раннего предупреждения для обнаружения советских подлодок), добиться в 1979 году автономии Гренландии в составе Дании, а затем невключения острова в состав Евросоюза.
Кратно интерес к острову вырос, когда ученые сообщили о таянии арктических ледников. Изменение климата открывает труднопроходимый регион для широкого торгового соперничества и добычи природных ресурсов. В Гренландии есть нефть, газ, графит, цинк, медь, золото, алмазы, железо, титан, ванадий, уран.
И это еще далеко не все разведано. Того же гренландского урана, по нынешним оценкам, Штатам хватило бы более чем на 15 лет. А еще остров содержит 7% мировых запасов пресной воды, что по нынешним временам не менее важно, чем углеводороды.
Ну и, конечно, как говорят современные исследователи, кто будет контролировать Арктику, тот будет контролировать весь мир. А Гренландия для США — это "ворота" в Арктику.
Без Гренландии Штаты — просто одна из арктических держав с крошечным населением в регионе и без больших перспектив, с Гренландией (а тем более с Канадой, на которую Трамп уже тоже облизывается) — вторая, а может даже и первая арктическая держава. Соответственно, Трамп предлагал купить Гренландию еще в прошлое свое президентство, а в 2018 году Вашингтон принял программу по постройке новых ледоколов и судов арктического класса, а также по развитию полярной инфраструктуры, которой у США почти нет.
Также в прошлой "трамповской" стратегии нацбезопасности Россия и Китай были обозначены как "ревизионистские державы" (в т.ч. в плане арктических претензий), а тогдашний госсекретарь Помпео заявил, что "незаконные претензии России на Северный морской путь" дестабилизируют ситуацию в Арктике и угрожают интересам США. В 2020 году в Морской стратегии Штатов было отмечено, что влияние в Арктике никому уступить нельзя, и поэтому необходимо оснащать береговую охрану новыми судами, расширять военное сотрудничество с союзниками и проводить учения в экстремально холодных условиях.
"Пара человек на собачьих упряжках" не помеха
От активного продвижения идеи покупки Гренландии Трампа в то время отговорили эксперты. Так, аналитический центр RAND объяснил властям, что, поскольку Гренландия — это самоуправляемая территория, ее покупка не гарантирует защиты от китайских инвестиций (а значит и влияния), но позволит местным властям при желании отказывать в доступе американским фирмам. Зато самоуправляемая Гренландия в составе НАТО (как часть Дании) позволяет содержать там военную базу, что гораздо дешевле покупки острова.
Сейчас основатель Арктического института Мальте Гумперт считает так же — ничто не мешает США увеличить свое военное присутствие в Гренландии в рамках НАТО. Звездно-полосатый "флаговтык" может быть экономически не обоснован, поэтому появилось несколько альтернативных предложений: арендовать, если нужно, еще территорию для военной инфраструктуры; запустить частные компании для разработки полезных ископаемых; поддерживать автономизм и даже сепаратизм местных властей.
Но Трамп персонаж специфический, и не исключено, что в данном вопросе им движут не только стратегические интересы его страны, но и амбиции – а именно стремление стать в конце жизни президентом, расширившим территорию США. Последний раз это произошло после Второй мировой войны, когда американцы присоединили кое-какие острова в Микронезии.
Российские СМИ очень любят вспоминать фразу, которую Трамп произнес после признания Россией ЛДНР: "Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это умно. Он зайдет туда и будет миротворцем". Так что американский президент может воспользоваться опытом своего "геополитического соперника", не исключая даже применения вооруженной силы.
От "крайних мер" не отказывается и будущий советник по нацбезопасности Майк Уолтц, поскольку речь идет о "принципиально важной теме". А в случае обретения Гренландией независимости от Дании, "появятся и новые возможности для решения проблем", ведь у армии Дании в Гренландии "лишь пара человек на собачьих упряжках".
Для начала все же конгрессмены-республиканцы подготовили законопроект для покупки Гренландии под названием Make Greenland Great Again Act. Если его примут, после инаугурации можно будет начинать переговоры.
Николай Доронин интервью
Вчера, 07:10
Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после УкраиныЗачем Трампу Гренландия? Станет ли Арктика следующей ареной противостояния США и России после Украины? Как Москва и Вашингтон могут сотрудничать в рамках Севморпути?
Сторонники демократов инициативу, естественно, осудили. Журналист Томас Фридман в колонке для The New York Times написал, что заявления Трампа "оправдывают вторжение РФ на Украину" и похожи на приглашение Китаю захватить Тайвань. Он считает, что после этих заявлений Штатам будет сложно осуждать Пекин в случае,ч если Китай захочет присоединить Тайвань, тем более что США сами еще в 1972 году признали остров территорией КНР. "Высказывания Трампа — это безрассудная глупость", — пишет Фридман и с точки зрения интересов США это так и есть.
"Как вы связаны с Гренландией? Тем, что Дональд Трамп-младший однажды ездил туда в отпуск? Скажите своему президенту, что Китай и Россия имеют такие же права на Гренландию, как и Америка", — пишет Фридман.
Впрочем, слова демократов — это хорошая мина при плохой игре. Внешняя политика двух попеременно правящих американских партий отличается чисто косметически, и разница даже не в методах, а в риторике, освещающей эти методы.
В 2022 году, при Байдене, Пентагон учредил Управление по арктической стратегии и глобальной устойчивости. А в октябре, менее чем через два месяца после того, как администрация Байдена объявила о планах назначить посла по особым поручениям в Арктике, в США приняли новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике до 2032 года Regaining Arctic Dominance ("Возвращение господства в Арктике"), в которой главными угрозами названы Москва и Пекин. Стратегия направлена на то, чтобы, используя российско-украинский конфликт как предлог (недопуск России к арктическим проектам через санкции), милитаризировать, а затем и приватизировать арктический регион.
Летом этого года, тоже еще при демократах, стратегию обновили. Согласно обновлениям, США начнут разработку, строительство и развертывание полярных ледоколов в рамках проекта Ice Pact, модернизируют Командование аэрокосмической обороны Северной Америки и вложатся в развитие арктических беспилотников с использованием ИИ.
Так что демократы критикуют Трампа не за арктический империализм, а за то, что он слишком много болтает и тем самым дает козыри соперникам.
Ничего о Дании без Дании
Поскольку, как мы понимаем, "ничего о Дании без Дании" и "ничего о Гренландии без Гренландии", интересно было бы узнать позицию местных властей и общества. Глава российского МИД Лавров призвал "послушать гренландцев, как сделала это Россия в случае с Крымом и Донбассом".
Axios сообщает, что Копенгаген в частном порядке сигнализирует представителям команды Трампа, что не против обсудить укрепление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове, но разговоры о включении Гренландии в состав Соединенных Штатов надо прекратить.
Премьеры Дании и Гренландии даже встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. На пресс-конференции после встречи оба заявили, что готовы общаться с Трампом и что-то решать, но сначала хотели бы разъяснений, что имели в виду трамписты, когда говорили о военном вмешательстве и "паре человек на собачьих упряжках".
Короче говоря, местные власти в растерянности и не понимают, что будет дальше. Но в целом можно уже сказать, что они готовы будут прогнуться под любые требования Вашингтона в виде альтернативы потере территорий.
Глава МИД Дании Ларс Расмуссен согласился с тем, что "у американцев есть конкретные причины для беспокойства в отношении с ситуации с безопасностью в Арктике, где мы соседствуем" и пообещал переговоры с целью "гарантировать законные американские интересы". До войны внутри НАТО вряд ли дойдет — все понимают, что американское СВО реально закончится "Копенгагеном за три дня", тем более, как говорят сами датчане, они отдали все свое оружие Украине. И что самое главное, никто из европейских стран не вступится.
И еще интересный момент. Все пять парламентский партий Гренландии высказались о стремлении к независимости (там в правящей коалиции две левые "сепаратистские" партии), но против присоединения к США, а вот у населения якобы другие взгляды. "Якобы", потому что опрос поводило республиканское агентство Patriot Polling, которое еще и занимает одно из последних мест в рейтинге социологических контор США. В общем, по данным опроса, 57,3% гренландцев желают войти в состав Соединенных Штатов, хотя избранные ими партии все как один — нет.
Западня для России
Для нас же главный вопрос — это безопасность России. Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал ситуацию так: "Арктика — это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в арктической зоне. Мы очень внимательно следим за достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава богу, на уровне заявлений".
Однако, как мы показали, за заявлениями стоят стратегии и деньги. Причем далеко не только трампистов и далеко не только республиканцев.
"Гренландия, — говорит Марко Форджионе из Института экспорта и международной торговли в Лондоне, — имеет огромное значение для США: для коммуникаций, транспорта и потому, что российский Северный флот — с открытием арктического маршрута — должен обязательно пройти через треугольник между Исландией, Великобританией и самой Гренландией, если он хочет выйти в Атлантику".
С одной стороны, таяние морского льда и открытие ранее недоступных или малодоступных судоходных путей России на руку. Северо-Восточный проход между Беринговым проливом и мысом Нордкап летом и осенью может быть пройден судами ледового класса без поддержки ледоколов, что делает данный маршрут альтернативой мысу Доброй Надежды и Суэцкому каналу для торговли между Восточной Азией и Западной Европой.
Кроме того, появляется больше возможностей для экспорта сырой нефти и СПГ. Поэтому Россия, преодолевая санкции, справилась со спуском на воду трех газовозов-ледоколов “Алексей Косыгин”, “Петр Столыпин” и “Сергей Витте” для проекта “Арктик СПГ-2” на Ямале. Всего планируют построить 15 судов, но сроки постоянно переносятся из-за тех же санкций.
Однако есть и другая сторона медали. Если лучше всех обеспеченная ледоколами Россия ранее могла быть уверена в своей региональной монополии, то с таянием льдов ситуация может измениться. На сегодняшний день все арктические страны, кроме России, являются членами НАТО и имеют свои планы на регион. И здесь как раз всплывает проблема, о которой сказал Форджионе — выход в Атлантику.
Северный флот РФ (в т.ч. стратегические подлодки) базируется в районе Кольского полуострова. Там же, а также на ряде островов, находятся построенные Советским Союзом военные базы, которые в 90-х забросили, но сейчас пытаются восстановить и модернизировать. Система этих баз обеспечивает контроль России над западной частью СМП и прикрывает "Медвежий разрыв" — акваторию между Северным мысом и необитаемым Медвежьим островом, который являются частью архипелага Шпицберген под управлением входящей в НАТО Норвегии.
Это место — пока единственный свободный проход для российских ВМС в Атлантический океан. Из Черного моря из-за конфликта на Украине проход закрыт турецким Босфором, а Балтика после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО стала внутренним морем Альянса. Поэтому сохранение возможности выхода в Атлантику через Баренцево море и дальше в сторону Исландии и Гренландии стратегически важно для России. Кстати, под Мурманск с юга переброшены бомбардировщики, которые участвуют в СВО, но с сегодняшней дальностью полетов дронов это вряд ли можно считать абсолютной защитой.
Усиление влияния США в Арктике через получение неограниченного доступа к Гренландии может стать проблемой. И хорошо, если она разрешится не через военные действия. Как сказал недавно экс-гендиректор Королевского института объединенных служб в Лондоне Майкл Кларк об арктических амбициях Трампа, "еще один дрейф назад в империалистический мир, где крупные державы считают, что у них есть естественное право брать все, что они хотят".
О том, как спецоперация на Украине и наложенные на Россию санкции влияют на арктические проекты РФ, в материале "Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны России"
 
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