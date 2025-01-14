https://ukraina.ru/20250114/1060263195.html
Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак - 14.01.2025 Украина.ру
Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, кто заинтересован в подрыве "Турецкого потока" и зачем Украина направляет своих пожарных в Калифорнию
2025-01-14T17:23
2025-01-14T17:23
2025-01-14T17:23
видео
дональд трамп
сша
пожар
пожарные
россия
иран
сотрудничество
вклады
заморозка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060262928_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4f36373a3bb006fb30db143487e496a.jpg.webp
00:22 - Атака компрессорной станции "Русская"; 06:15 - Предмет торга Трампа с Россией; 09:08 - Помощь от Украины в тушении пожаров в Калифорнии; 12:11 - Договор о сотрудничестве между Россией и Ираном; 15:06 - Идея о заморозке вкладов россиян: почему о ней заговорили и имеет ли она основания?
сша
россия
иран
турция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060262928_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_480655d51e4b46eb11e694bd87f2645f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дональд трамп, сша, пожар, пожарные, россия, иран, сотрудничество, вклады, заморозка, замороженные активы, энергетика, трубопровод, опк, ракеты, дроны, курс, валюта, политика, санкции, турция, спг, деньги, президент, активы, северный поток, видео, джо байден
Видео, Дональд Трамп, США, пожар, пожарные, Россия, Иран, сотрудничество, вклады, заморозка, замороженные активы, энергетика, трубопровод, ОПК, ракеты, дроны, курс, валюта, политика, санкции, Турция, СПГ, деньги, президент, активы, Северный поток, Джо Байден
Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, кто заинтересован в подрыве "Турецкого потока" и зачем Украина направляет своих пожарных в Калифорнию
00:22 - Атака компрессорной станции "Русская";
06:15 - Предмет торга Трампа с Россией;
09:08 - Помощь от Украины в тушении пожаров в Калифорнии;
12:11 - Договор о сотрудничестве между Россией и Ираном;
15:06 - Идея о заморозке вкладов россиян: почему о ней заговорили и имеет ли она основания?