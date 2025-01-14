Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак - 14.01.2025 Украина.ру
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Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак - 14.01.2025 Украина.ру
Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, кто заинтересован в подрыве "Турецкого потока" и зачем Украина направляет своих пожарных в Калифорнию
2025-01-14T17:23
2025-01-14T17:23
видео
дональд трамп
сша
пожар
пожарные
россия
иран
сотрудничество
вклады
заморозка
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00:22 - Атака компрессорной станции "Русская"; 06:15 - Предмет торга Трампа с Россией; 09:08 - Помощь от Украины в тушении пожаров в Калифорнии; 12:11 - Договор о сотрудничестве между Россией и Ираном; 15:06 - Идея о заморозке вкладов россиян: почему о ней заговорили и имеет ли она основания?
сша
россия
иран
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видео, дональд трамп, сша, пожар, пожарные, россия, иран, сотрудничество, вклады, заморозка, замороженные активы, энергетика, трубопровод, опк, ракеты, дроны, курс, валюта, политика, санкции, турция, спг, деньги, президент, активы, северный поток, видео, джо байден
Видео, Дональд Трамп, США, пожар, пожарные, Россия, Иран, сотрудничество, вклады, заморозка, замороженные активы, энергетика, трубопровод, ОПК, ракеты, дроны, курс, валюта, политика, санкции, Турция, СПГ, деньги, президент, активы, Северный поток, Джо Байден

Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак

17:23 14.01.2025
 
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, кто заинтересован в подрыве "Турецкого потока" и зачем Украина направляет своих пожарных в Калифорнию
00:22 - Атака компрессорной станции "Русская";
06:15 - Предмет торга Трампа с Россией;
09:08 - Помощь от Украины в тушении пожаров в Калифорнии;
12:11 - Договор о сотрудничестве между Россией и Ираном;
15:06 - Идея о заморозке вкладов россиян: почему о ней заговорили и имеет ли она основания?
 
ВидеоДональд ТрампСШАпожарпожарныеРоссияИрансотрудничествовкладызаморозказамороженные активыэнергетикатрубопроводОПКракетыдроныкурсвалютаполитикасанкцииТурцияСПГденьгипрезидентактивыСеверный потокДжо Байден
 
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Заголовок открываемого материала
17:45Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих
17:23Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
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