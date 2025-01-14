https://ukraina.ru/20250114/1060263195.html

Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак

Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак - 14.01.2025 Украина.ру

Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал, кто заинтересован в подрыве "Турецкого потока" и зачем Украина направляет своих пожарных в Калифорнию

2025-01-14T17:23

2025-01-14T17:23

2025-01-14T17:23

видео

дональд трамп

сша

пожар

пожарные

россия

иран

сотрудничество

вклады

заморозка

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00:22 - Атака компрессорной станции "Русская"; 06:15 - Предмет торга Трампа с Россией; 09:08 - Помощь от Украины в тушении пожаров в Калифорнии; 12:11 - Договор о сотрудничестве между Россией и Ираном; 15:06 - Идея о заморозке вкладов россиян: почему о ней заговорили и имеет ли она основания?

сша

россия

иран

турция

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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