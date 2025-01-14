Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь - 14.01.2025 Украина.ру
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Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь - 14.01.2025 Украина.ру
Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
Спикер латвийского парламента Дайга Миериня прибыла 14 января в Киев с официальным визитом, где обсудила вопросы помощи украинской армии в условиях СВО.
2025-01-14T16:58
2025-01-14T16:58
новости
латвия
киев
украина
борис писториус
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
всу
военная помощь
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Делегацию постсоветской прибалтийской республики встретили на железнодорожном вокзале. Их украинские коллеги сообщили, что в планах гостей значится ряд встреч с представителями госорганов Украины, а также учебных и реабилитационных центров для военных.По неофициальной информации, спикер Сейма Латвии уже обсудила ряд вопросов с украинскими заинтересованными. К её визиту правительство прибалтийской республики приурочило отправку крупной партии помощи для ВСУ.Накануне визита, 10 января посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол принял участие в отправке из Риги очередного груза, заявленного гуманитарным. В него вошли в том числе и дроны для украинских силовиков."В составе подготовленной помощи – грузовой автомобиль Volvo и пикап Volkswagen AMAROK, наполненный жизненно важным снаряжением. Среди переданных – дроны, дизельные обогреватели, портативные генераторы, зарядные станции, компьютерное оборудование (ноутбуки, планшеты, серверы), оптические устройства и другие необходимые вещи. Все это значительно укрепит обороноспособность украинских защитников, повысит эффективность выполнения задач по борьбе с российским врагом и поможет сохранить жизнь наших героев", - информировало посольство Украины в Латвии.Также 14 января в Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он заявил о намерении обсудить с нынешним руководством Украины вопросы поставок немецкой военной помощи. В Киеве подтвердили запланированные встречи гостя с Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым.Правительство Латвии при дефицитном бюджете на 2025 год выделило 20 миллионов евро на закупку дронов для ВСУ. Столько же было выделено в прошлом году, также при дефицитном бюджете.За несколько дней до визита делегации Сейма Латвии в Киев украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую снабжение ЕС. Подробности в публикации Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет Ранее в новостях: Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
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новости, латвия, киев, украина, борис писториус, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, дроны, сейм, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, бпла
Новости, Латвия, Киев, Украина, Борис Писториус, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, дроны, сейм, Прибалтика, бывший СССР, постсоветское пространство, БПЛА

Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь

16:58 14.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Спикер латвийского парламента Дайга Миериня прибыла 14 января в Киев с официальным визитом, где обсудила вопросы помощи украинской армии в условиях СВО.
Делегацию постсоветской прибалтийской республики встретили на железнодорожном вокзале. Их украинские коллеги сообщили, что в планах гостей значится ряд встреч с представителями госорганов Украины, а также учебных и реабилитационных центров для военных.
По неофициальной информации, спикер Сейма Латвии уже обсудила ряд вопросов с украинскими заинтересованными. К её визиту правительство прибалтийской республики приурочило отправку крупной партии помощи для ВСУ.
Накануне визита, 10 января посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол принял участие в отправке из Риги очередного груза, заявленного гуманитарным. В него вошли в том числе и дроны для украинских силовиков.
"В составе подготовленной помощи – грузовой автомобиль Volvo и пикап Volkswagen AMAROK, наполненный жизненно важным снаряжением. Среди переданных – дроны, дизельные обогреватели, портативные генераторы, зарядные станции, компьютерное оборудование (ноутбуки, планшеты, серверы), оптические устройства и другие необходимые вещи. Все это значительно укрепит обороноспособность украинских защитников, повысит эффективность выполнения задач по борьбе с российским врагом и поможет сохранить жизнь наших героев", - информировало посольство Украины в Латвии.
Также 14 января в Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он заявил о намерении обсудить с нынешним руководством Украины вопросы поставок немецкой военной помощи. В Киеве подтвердили запланированные встречи гостя с Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым.
Правительство Латвии при дефицитном бюджете на 2025 год выделило 20 миллионов евро на закупку дронов для ВСУ. Столько же было выделено в прошлом году, также при дефицитном бюджете.
За несколько дней до визита делегации Сейма Латвии в Киев украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую снабжение ЕС. Подробности в публикации Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
Ранее в новостях: Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
 
НовостиЛатвияКиевУкраинаБорис ПисториусВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьдронысеймПрибалтикабывший СССРпостсоветское пространствоБПЛА
 
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