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Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь

Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь - 14.01.2025 Украина.ру

Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь

Спикер латвийского парламента Дайга Миериня прибыла 14 января в Киев с официальным визитом, где обсудила вопросы помощи украинской армии в условиях СВО.

2025-01-14T16:58

2025-01-14T16:58

2025-01-14T16:58

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Делегацию постсоветской прибалтийской республики встретили на железнодорожном вокзале. Их украинские коллеги сообщили, что в планах гостей значится ряд встреч с представителями госорганов Украины, а также учебных и реабилитационных центров для военных.По неофициальной информации, спикер Сейма Латвии уже обсудила ряд вопросов с украинскими заинтересованными. К её визиту правительство прибалтийской республики приурочило отправку крупной партии помощи для ВСУ.Накануне визита, 10 января посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол принял участие в отправке из Риги очередного груза, заявленного гуманитарным. В него вошли в том числе и дроны для украинских силовиков."В составе подготовленной помощи – грузовой автомобиль Volvo и пикап Volkswagen AMAROK, наполненный жизненно важным снаряжением. Среди переданных – дроны, дизельные обогреватели, портативные генераторы, зарядные станции, компьютерное оборудование (ноутбуки, планшеты, серверы), оптические устройства и другие необходимые вещи. Все это значительно укрепит обороноспособность украинских защитников, повысит эффективность выполнения задач по борьбе с российским врагом и поможет сохранить жизнь наших героев", - информировало посольство Украины в Латвии.Также 14 января в Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он заявил о намерении обсудить с нынешним руководством Украины вопросы поставок немецкой военной помощи. В Киеве подтвердили запланированные встречи гостя с Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым.Правительство Латвии при дефицитном бюджете на 2025 год выделило 20 миллионов евро на закупку дронов для ВСУ. Столько же было выделено в прошлом году, также при дефицитном бюджете.За несколько дней до визита делегации Сейма Латвии в Киев украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую снабжение ЕС. Подробности в публикации Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет Ранее в новостях: Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене

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