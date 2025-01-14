Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами - 14.01.2025 Украина.ру
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Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами
Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами - 14.01.2025 Украина.ру
Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами
Мобилизованный рецидивист ограбил военкома во время прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом 14 января рассказал депутат Верховной рады Украины (парламента) Ольга Василевская-Смаглюк.
2025-01-14T16:16
2025-01-14T16:16
новости
украина
западная украина
закарпатье
ольга василевская-смаглюк
всу
военкомат
военком
криминал
мобилизация
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По словам парламентария, инцидент произошёл на Западной Украине в здании территориального центра комплектования (переименованного военкомата). Доставленный для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) оказался специалистом по сейфам."В Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. Как потом сообщил руководитель ТЦК, эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов", - сообщила депутат.Она также рассказала подписчикам своего телеграм-канала, что мобилизованный с криминальным прошлым теперь снова в розыске. В области введён план "Перехват".Ранее украинские СМИ сообщали о мошеннических схемах при проведении сборов для ВСУ, а госструктуры – о взятках преимущественно в иностранной валюте за пособничество уклонистам. Скандальную известность приобрели факты обнаружения у коррумпированных военкомов элитной недвижимости на Украине и на Западе.Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел ситуацию в публикации Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов
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новости, украина, западная украина, закарпатье, ольга василевская-смаглюк, всу, военкомат, военком, криминал, мобилизация
Новости, Украина, Западная Украина, Закарпатье, Ольга Василевская-Смаглюк, ВСУ, военкомат, военком, криминал, мобилизация

Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами

16:16 14.01.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayденьги вор перчатка евро
деньги вор перчатка евро - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Мобилизованный рецидивист ограбил военкома во время прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом 14 января рассказал депутат Верховной рады Украины (парламента) Ольга Василевская-Смаглюк.
По словам парламентария, инцидент произошёл на Западной Украине в здании территориального центра комплектования (переименованного военкомата). Доставленный для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) оказался специалистом по сейфам.
Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. Как потом сообщил руководитель ТЦК, эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов", - сообщила депутат.
ГПСУ в одесской медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)
19 ноября 2024, 18:26
В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами Украинскими силовиками возбуждено очередное дело врачей, оформлявших уклонистов по фиктивным документам за доллары США. Об этом 19 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.
Она также рассказала подписчикам своего телеграм-канала, что мобилизованный с криминальным прошлым теперь снова в розыске. В области введён план "Перехват".
Ранее украинские СМИ сообщали о мошеннических схемах при проведении сборов для ВСУ, а госструктуры – о взятках преимущественно в иностранной валюте за пособничество уклонистам. Скандальную известность приобрели факты обнаружения у коррумпированных военкомов элитной недвижимости на Украине и на Западе.
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел ситуацию в публикации Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов
 
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