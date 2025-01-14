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Мобилизация 18+. США поставили Зеленского на развилку

Мобилизация 18+. США поставили Зеленского на развилку - 14.01.2025 Украина.ру

Мобилизация 18+. США поставили Зеленского на развилку

Украину подталкивают к снижению мобилизационного возраста – начиная с 18 лет. Причем такое мнение высказали обе американские администрации – уходящая Байдена и приходящая Трампа.

2025-01-14T16:23

2025-01-14T16:23

2025-01-14T16:23

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мобилизация

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Так, советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил в интервью Bloomberg, что США "дали чётко понять, что нехватка живой силы является острой проблемой, которую Украине нужно решать", а для этого придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.Аналогичную мысль высказал и советник избранного президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц. "Один из вопросов, который мы будем поднимать перед украинцами, связан с реальными проблемами с военной силой. Сейчас у них призывной возраст — 25 лет, а не 18, и я думаю, многие не осознают, что Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат", — заявил Уолтц в интервью телеканалу ABC.Тем временем Владимир Зеленский пока на идёт на очевидно непопулярное решение. Учитывая, что под давлением Штатов проводить выборы, скорее всего, придётся в 2025 году, а Зеленский, скорее всего, пойдет на второй срок, входить в предвыборную кампанию с таким "прицепом" крайне опасно. Поэтому Зеленский в очередной раз внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней — до 9 мая 2025 года. Таким образом и вопрос назначения даты выборов можно отложить как минимум на осень. Между тем, украинское общественное мнение стали готовить к неизбежности принятия решения о снижении мобилизационного возраста. По этому поводу в соцсетях развернулась бурная дискуссия.Украинский политик Борислав БерёзаБудущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности конгрессмен Майк Уолтц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронта.По мнению Уолтца, снижение мобилизационного возраста необходимо для стабилизации линии фронта, чтобы могла быть достигнута та или иная сделка. А теперь самое важное. У этого заявления есть только один адресат - Зеленский. Потому что все предыдущие обращения партнеров к нему по мобилизации не имели никакой реакции со стороны президента Украины. Он мобилизацией не занимается и дистанцировался от нее. Поэтому американцы публично подняли требование – не хочешь заниматься мобилизацией тех, кому 25 лет? Тогда инициируй понижение мобилизационного возраста до 18 лет. И сразу получишь вопрос от общества – кто из детей друзей, коллег по сцене, бизнес-партнеров Зеленского, Ермака и "Слуг" воюет? Кто из детей министров Зеленского, "слуг народа" и окружения Зеленского будет призван с 18 лет? Может, сын Вани Баканова уже призван? Может, муж Лизы Богуцкой уже служит? Может, сын Руслана Стефанчука уже готовится присоединиться к штурмовым подразделениям? Может, брат Шмыгаля вспомнил о мобилизации? И если ответы на эти вопросы не устроят общество, реакция будет крайне резкой. Поэтому американцы так заставляют Зеленского работать и заниматься своими обязанностями, несмотря на его нежелание из-за возможной потери рейтинга. Либо пусть занимается изменением отношения общества к мобилизации и обеспечивает выполнение мобилизационных норм тех, кому более 25 лет, либо уменьшает призывный возраст и получает безумный негатив со стороны общества и то, что заслуживает давно. Простите, что все так цинично. Но, похоже, что с нашими шоуменами иначе нельзя. Зеленского поставили на развилку. И вечерним гундосиком здесь не отмазаться. Надо принимать решения и делать выбор.Бывший министр экономики Украины Тимофей МиловановВчера советник Трампа по национальной безопасности сказал, что Украине нужно снизить возраст мобилизации до 18 лет. Трамп на этом будет настаивать. Это нужно, чтобы наполнить армию состоятельными людьми и стабилизировать линию фронта. И что при любой поддержке и количестве оружия от США без людей в армии фронт будет сыпаться, а это не даст возможности для переговоров и мира. То есть советник Трампа говорит, что мир невозможен без стабилизации фронта. Это часть их понимания "мир через силу". Они, похоже, не думают о сдаче Украины России и готовы предоставлять оружие или хотя бы рассматривают такой вариант. Такая риторика полностью совпадает с недавней риторикой администрации Байдена о снижении возраста мобилизации и о том, что фронт сыпется из-за отсутствия людей. Но есть нюансы. Администрация Байдена говорила об этом как о причине потерь территории. Мол, это не мы виноваты, что не предоставили оружие вовремя и достаточно, а Украина, которая не мобилизовала людей. А новая администрация говорит немного по-другому. Мы за мир, но мир должен быть с позиции силы, нужна как минимум стабильность на фронте, и при любой поддержке оружием все равно нужны люди. Здесь акценты на действиях и результатах, а не на поисках виновных. Я не знаю, чем это закончится, но то, что риторика двух администраций становится похожей – одновременно и хорошая, и плохая новость. Хорошая – потому что, возможно, Украину сдавать никто не будет. Плохая – потому что возможно различия в их политике к нам будут меньше, чем некоторые люди ожидают.Народный депутат Алексей Гончаренко*От советника Трампа Уолца также прозвучало и требование США к Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Объясняется это тем, что Украина требует абсолютной поддержки от Запада в войне — соответственно, должна и сама идти на такие радикальные шаги.Украина требует поддержки. Это так. Вот только есть нюанс. В требуемом объеме она её не получает. Когда была полноценная возможность победить HIMARS-ами, нам их не давали. Когда была реальная возможность прорваться на западных танках, опять все затягивалось. Аналогичная история с самолетами.А теперь оказывается, нужно мобилизовать еще и 18-летних. А что дальше? 15-летние? Тем временем Путин нагребет по русским селам тувинцев и якутов и будет бросать их в штурмы дальше. Современные войны понижением мобилизационного возраста не выигрываются. А тянуть время на условных переговорах, убивая 18-летних украинцев, это просто преступление. Поэтому или давайте все идем ва-банк, и Украина получает необходимое количество самолетов, ракет и других номенклатур без ограничений. Или раз и навсегда закрываем тему понижения мобилизационного возраста.Блогер Евгений ПрокопишинСоветник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц призывает украинскую власть снизить призывной возраст до 18 лет. Также он заявил, что "Трамп принял реальность" по поводу того, что освободить украинские оккупированные территории от россиян уже невозможно, и будет вести переговоры с этой позиции. Простыми словами, новая власть США нам говорит: – хотите от нас оружия, значит, мобилизуйте молодых, которые им смогут качественно воевать; — вы уже не сможете отвоевать все временно оккупированные территории, но можете не потерять больше и, возможно, немного отвоевать, но для этого нужно выполнить 1-й пункт; — на переговоры нужно идти сильнее, только выполнение 2-х предыдущих пунктов позволит договориться на лучших условиях, чем это можно сделать прямо сейчас; — Украины в НАТО не будет, и это уже решено, войну у России уже не выиграть, но можно еще попытаться ее не проиграть и свести в ничью (с точки зрения геополитики, а не Украины, потому что для Украины ничья нереальна: победа или поражение).Продюсер Андрей СтесенкоНу что, теперь либо 18-летние на фронт, либо возвращение ядерного государства! Нам никто ничего не должен! Трамп понимает Путина. Шантажировали Украину санкциями при отказе сдать ядерное оружие, а теперь требуют снизить возраст мобилизации до 18! Хмммм... А что там с ограничениями, дайте нам всё и разрешение бить по всей РФ, или верните нам нашу ядерку, но молчите про детей!Украинский политик Сергей ВысоцкийВ нашем медиа-пространстве интервью будущего советника по нацбезопасности Трампа Майка Уолтца вызвало шквал заявлением о необходимости мобилизации с 18 лет. Но если дослушать это выступление до конца – можно сделать один вывод.В части, в которой Уолтц комментировал последние заявления избранного президента Трампа по Панамскому каналу и Гренландии, он дал развернутый ответ об усилиях Китая по контролю над трафиком канала и, внимание, усилий России по дальнейшему вмешательству в Арктику - по действиям России по добыче полезных ископаемых арктического пояса и в целом экспансии РФ в Арктику. Объясняя позиции Дональда Трампа, он заявил о том, что США видят вмешательство adversaries, то есть противников, в зону критических интересов США в этих регионах. То есть будущий советник по нацбезопасности поставил Китай и Россию в одну категорию противников США. Мне кажется, что это важный нюанс, демонстрирующий осознание представителями новой власти в США угрозы, которую национальным интересам Америки несет Российская Федерация. Понимая это, следует моделировать соответствующую политику с новой администрацией. Это должна быть не политика протянутой руки, а политика поиска той роли Украины, которая будет проводить интересы США с точки зрения сдерживания РФ. Нужна новая система рациональных аргументов, почему продолжение поддержки Украины несет для США больше пользы, чем отказ от поддержки. Поскольку, как я понимаю ситуацию, полностью отказываться от поддержки новая администрация не планирует. Но подходы к реализации этой поддержки будут меняться в соответствии с взглядами администрации США на глобальные и региональные вызовы. Найти рациональные, а не эмоциональные, аргументы для новой администрации – вот наша срочная задача на ближайшие несколько месяцев.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами

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эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, россия, дональд трамп, джо байден, bloomberg, нато, мобилизация