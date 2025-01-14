У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм
Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру подробно разобрал действия ВСУ, различные авантюры, на которые могут пойти боевики, и методы противодействия этим авантюрам, а также дал оценку возможным изменениям формата боевых действий в зоне СВО.
00:21 – Оценка действий ВСУ;
09:00 – Авантюры ВСУ и шансы обеих сторон;
10:45 – О белорусской авантюре ВСУ;
15:37 – Об окончательном освобождении Донбасса;
18:23 – О наступлении на Приднестровье;
20:24 – Об изменении формата боевых действий;
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00:21 – Оценка действий ВСУ;
09:00 – Авантюры ВСУ и шансы обеих сторон;
10:45 – О белорусской авантюре ВСУ;
15:37 – Об окончательном освобождении Донбасса;
18:23 – О наступлении на Приднестровье;
20:24 – Об изменении формата боевых действий;
#Рамм #СВО #спецоперация #война #конфликт #Залужный #Сырский #ВСУ #Молдова #АТО #Евросоюз #ООС #Россия #РФ #Украина #Белоруссия #Беларусь #переговоры #мир #Курск #Донбасс #ДНР #Днепр #ЛНР #наступление #Бердин #Днепропетровск #Красноармейск #Покровск #Мирноград #Зеленский #Путин #выборы #мобилизация #ТЦК #Молдавия #Приднестровье #Одесса #электроенергия #кризис #Европа #ЕС #Польша #Китай #Брянск #Румыния #миротворцы #Шойгу #Белоусов #Херсон #Запорожье #Харьков #КТО #президент
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru