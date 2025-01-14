У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм - 14.01.2025 Украина.ру
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У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм
У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм - 14.01.2025 Украина.ру
У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм
Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру подробно разобрал действия ВСУ, различные авантюры, на которые могут пойти боевики, и методы противодействия... Украина.ру, 14.01.2025
2025-01-14T15:56
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Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру подробно разобрал действия ВСУ, различные авантюры, на которые могут пойти боевики, и методы противодействия этим авантюрам, а также дал оценку возможным изменениям формата боевых действий в зоне СВО.00:21 – Оценка действий ВСУ;09:00 – Авантюры ВСУ и шансы обеих сторон;10:45 – О белорусской авантюре ВСУ;15:37 – Об окончательном освобождении Донбасса;18:23 – О наступлении на Приднестровье;20:24 – Об изменении формата боевых действий;#Рамм #СВО #спецоперация #война #конфликт #Залужный #Сырский #ВСУ #Молдова #АТО #Евросоюз #ООС #Россия #РФ #Украина #Белоруссия #Беларусь #переговоры #мир #Курск #Донбасс #ДНР #Днепр #ЛНР #наступление #Бердин #Днепропетровск #Красноармейск #Покровск #Мирноград #Зеленский #Путин #выборы #мобилизация #ТЦК #Молдавия #Приднестровье #Одесса #электроенергия #кризис #Европа #ЕС #Польша #Китай #Брянск #Румыния #миротворцы #Шойгу #Белоусов #Херсон #Запорожье #Харьков #КТО #президент Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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Видео, Донбасс, Приднестровье, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру

У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм

15:56 14.01.2025
 
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Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру подробно разобрал действия ВСУ, различные авантюры, на которые могут пойти боевики, и методы противодействия этим авантюрам, а также дал оценку возможным изменениям формата боевых действий в зоне СВО.

00:21 – Оценка действий ВСУ;
09:00 – Авантюры ВСУ и шансы обеих сторон;
10:45 – О белорусской авантюре ВСУ;
15:37 – Об окончательном освобождении Донбасса;
18:23 – О наступлении на Приднестровье;
20:24 – Об изменении формата боевых действий;

#Рамм #СВО #спецоперация #война #конфликт #Залужный #Сырский #ВСУ #Молдова #АТО #Евросоюз #ООС #Россия #РФ #Украина #Белоруссия #Беларусь #переговоры #мир #Курск #Донбасс #ДНР #Днепр #ЛНР #наступление #Бердин #Днепропетровск #Красноармейск #Покровск #Мирноград #Зеленский #Путин #выборы #мобилизация #ТЦК #Молдавия #Приднестровье #Одесса #электроенергия #кризис #Европа #ЕС #Польша #Китай #Брянск #Румыния #миротворцы #Шойгу #Белоусов #Херсон #Запорожье #Харьков #КТО #президент

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