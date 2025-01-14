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Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле

Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле - 14.01.2025 Украина.ру

Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле

Владимир Зеленский не смог подписать достигнутые в Стамбуле мирные договорённости делегаций России и Украины – этому помешал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Об это заявил глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри.

2025-01-14T15:54

2025-01-14T15:54

2025-01-14T15:54

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Словацкий депутат заверил в готовности Братиславы принять на своей территории переговорный процесс по урегулированию вооружённого конфликта на украинской территории. Он также рассказал в ходе встречи с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и главой комитета по регламенту Вячеславом Тимченко о том, кто помешал умиротворению весной 2022 года.По его словам, такие мероприятия, как конференция в Швейцарии не способствовали успеху мирных переговоров, так как на них не приглашались все стороны конфликта.Кэри заявил о желании пригласить российских парламентариев в страну. При этом, как сообщает РИА "Новости", он с сожалением отметил препятствие в виде санкций Евросоюза.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022-го. По его словам, после российско-украинских в Стамбуле на то время премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что переговоры с Киевом возможны на основе стамбульских договорённостей. Об этом он также заявил 19 декабря на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией". Подробности в публикации "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом О возможности таких переговоров заявляли и турецкая сторона. Подробности в публикации Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции Также на эту тему: Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"

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новости, стамбул, россия, киев, борис джонсон, владимир зеленский, маллиган кэри, ес, слуга народа, сво, переговоры, дипломатия