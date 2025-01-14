Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле - 14.01.2025 Украина.ру
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Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле
Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле - 14.01.2025 Украина.ру
Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле
Владимир Зеленский не смог подписать достигнутые в Стамбуле мирные договорённости делегаций России и Украины – этому помешал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Об это заявил глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри.
2025-01-14T15:54
2025-01-14T15:54
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Словацкий депутат заверил в готовности Братиславы принять на своей территории переговорный процесс по урегулированию вооружённого конфликта на украинской территории. Он также рассказал в ходе встречи с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и главой комитета по регламенту Вячеславом Тимченко о том, кто помешал умиротворению весной 2022 года.По его словам, такие мероприятия, как конференция в Швейцарии не способствовали успеху мирных переговоров, так как на них не приглашались все стороны конфликта.Кэри заявил о желании пригласить российских парламентариев в страну. При этом, как сообщает РИА "Новости", он с сожалением отметил препятствие в виде санкций Евросоюза.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022-го. По его словам, после российско-украинских в Стамбуле на то время премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что переговоры с Киевом возможны на основе стамбульских договорённостей. Об этом он также заявил 19 декабря на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией". Подробности в публикации "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом О возможности таких переговоров заявляли и турецкая сторона. Подробности в публикации Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции Также на эту тему: Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
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новости, стамбул, россия, киев, борис джонсон, владимир зеленский, маллиган кэри, ес, слуга народа, сво, переговоры, дипломатия
Новости, Стамбул, Россия, Киев, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Маллиган Кэри, ЕС, Слуга народа, СВО, переговоры, дипломатия

Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле

15:54 14.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Владимир Зеленский не смог подписать достигнутые в Стамбуле мирные договорённости делегаций России и Украины – этому помешал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Об это заявил глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри.
Словацкий депутат заверил в готовности Братиславы принять на своей территории переговорный процесс по урегулированию вооружённого конфликта на украинской территории. Он также рассказал в ходе встречи с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и главой комитета по регламенту Вячеславом Тимченко о том, кто помешал умиротворению весной 2022 года.
"В Турции, когда были переговоры, мы были в нескольких шагах от мира. А что случилось? В Киев приехал бывший премьер-министр Борис Джонсон, (Владимир) Зеленский уже не хотел вести переговоры и подписывать какие-то итоги… Мы в Словакии готовы, чтобы наша территория стала местом, где могут проходить разного уровня мирные процессы", - сказал Кэри.
По его словам, такие мероприятия, как конференция в Швейцарии не способствовали успеху мирных переговоров, так как на них не приглашались все стороны конфликта.
Кэри заявил о желании пригласить российских парламентариев в страну. При этом, как сообщает РИА "Новости", он с сожалением отметил препятствие в виде санкций Евросоюза.
Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022-го. По его словам, после российско-украинских в Стамбуле на то время премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что переговоры с Киевом возможны на основе стамбульских договорённостей. Об этом он также заявил 19 декабря на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией". Подробности в публикации "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
О возможности таких переговоров заявляли и турецкая сторона. Подробности в публикации Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции
Также на эту тему: Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
 
НовостиСтамбулРоссияКиевБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийМаллиган КэриЕССлуга народаСВОпереговорыдипломатия
 
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