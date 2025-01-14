https://ukraina.ru/20250114/1060258716.html

Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке. Итоги 14 января

Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке. Итоги 14 января - 14.01.2025 Украина.ру

Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке. Итоги 14 января

Украина.ру, 14.01.2025

2025-01-14T18:00

2025-01-14T18:00

2025-01-14T18:00

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

сергей лавров

нато

мид

вооруженные силы украины

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Войска ПВО России сбили Storm Shadow и ATACMS, а министр обороны Германии Борис Писториус пообещал Киеву американские Patriot в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров подвел итоги работы дипведомства: главные заявления касались деятельности НАТО и нового президента США. Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным как можно скорее. Однако американские СМИ утверждают, что он продолжит политику помощи Киеву. ВС РФ продвигаются на фронте: в Торецке (Дзержинске) уничтожена почти половина нацистского подразделения "Лють"*. Официальная зарплата Зеленского ниже оклада главы Офиса президента Андрея Ермака.ATACMS и Storm Shadow над РФ, Писториус пообещал Киеву еще PatriotВо вторник, 14 января, Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО страны сбили запущенные с украинской территории крылатые ракеты ATACMS и Storm Shadow производства Британии и США. В ведомстве уточнили, что ВСУ метили этим западным оружием по объектам в Брянской области, еще две ракеты летели над акваторией Черного моря.В этот же день, прибывший с "неожиданным" визитом в Киев министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что до конца января Берлин разместит в качестве помощи Украине системы Patriot в польском Жешуве, что недалеко от украинской границы.В материале украинского издания "Страна" также уточняется, что разместить в Польше планируют две ЗРК и 200 немецких военных в дополнение к зенитным комплексам NASAMS, четырем истребителям F-35 и норвежским военным, которые уже находятся в Жешуве.Конференция ЛавроваОба этих события – очередное доказательство того, что НАТО не стесняясь нарушает обязательства, взятые альянсом ранее. Этот тезис в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Вновь избранный президент США Дональд Трамп, отметил он, первым среди западных лидеров честно заявил о нарушении НАТО договоренностей с РФ, в которых прямо записано: "Ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не претендует на доминирование, и ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет других".Глава российского МИД подчеркнул, что именно угроза со стороны НАТО для РФ – одна из главных первопричин украинского конфликта, добавив, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности "той страны, которая сейчас называется Украина", однако "евразийский контекст" безопасности будет доминирующим.Наконец, Лавров заявил, что как только Трамп вступит в должность президента США, Москва ознакомится с его позицией по конфликту на Украине.После инаугурации, но как можно скорееБуквально за считанные часы до того, как в Москве пообещали внимательно рассмотреть позицию Трампа по Украине, вновь избранный президент США заявил, что хочет, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше."Я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но, знаете, сначала нужно вступить в должность. Для определенных вещей это действительно необходимо", – сказал Трамп.Трамп – не тот, за кого себя выдает?Большинство экспертов склоняются к тому, что на самом деле Трамп не намерен предпринимать усилий по завершению конфликта на Украине, как говорит. И основания так думать есть: американские издания наперебой сообщают, ссылаясь на якобы достоверные источники, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.В частности, 14 января, об этом написало американское издание Bloomberg, утверждая, что узнало об этом от высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией. В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселила в ЕС "осторожный оптимизм", что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией. В то же время, отметили авторы статьи, Трамп очевидно "создал впечатление, что он не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США".Так или иначе, утверждают журналисты Bloomberg, "европейцам показалось, что Трамп может помочь Украине войти в переговоры с позиции силы".Другое американское издание – CNN – добавило, что президент США Джо Байден, который занимает эту должность последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает".Продвижение ВС РФ, уничтожение "Люти"* в ТорецкеВо вторник, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике (ДНР).Нескучное, Времевка и Великая Новоселка расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ.Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что Армия России продолжает продвижение и под Покровском (Красноармейском) и Курахово."Западнее Курахово и Шевченко россияне вышли уже к окраинам Андреевки. Под Покровском снова продвинулись на юге, на запад в направлении Удачного, севернее в направлении Котлиного (дорога между этими сёлами уже перерезана), и восточнее около Воздвиженки в направлении трассы на Константиновку", – отмечается в публикации Deep State.Также ресурс ГУР признал, что российские силы фактически зачистили Торецк (Дзержинск), под контролем ВСУ осталась только шахта "Торецкая" в северной части города.Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.Зарплата ЗеленскогоНа фоне очередных сообщений про серьезные украинские потери на фронте, особенно странно выглядит новость "24 Канала" о том, что официальная зарплата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц. Такой ответ на соответствующий запрос СМИ дало Госуправление делами Украины.При этом ранее в украинских СМИ появлялась информация о том, что зарплата главы офиса Зеленского Андрея Ермака составляет 121 тысячу гривен (294 тысяч рублей или 2870 долларов).Однако по данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов на различных махинациях".Другой украинский парламентарий – Артём Дмитрук – утверждает, что прибыль Зеленского только от деятельности ТЦК (военкоматов) составляет до четырех миллиардов долларов ежегодно.Пока другие люди считают доходы Зеленского, он продолжает просить у Запада все новую и новую военную помощь: Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину, а также: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20250114/1060252649.html

https://ukraina.ru/20250114/1060250635.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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