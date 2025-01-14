https://ukraina.ru/20250114/1060251747.html

Вадим Трухачев: Киев ударил по "Турецкому потоку", чтобы наказать Венгрию за нарушение военной дисциплины

Вадим Трухачев: Киев ударил по "Турецкому потоку", чтобы наказать Венгрию за нарушение военной дисциплины - 14.01.2025 Украина.ру

Вадим Трухачев: Киев ударил по "Турецкому потоку", чтобы наказать Венгрию за нарушение военной дисциплины

США делегировали Британии противостояние с Россией. И такие действия не проходят без одобрения на острове и за океаном тоже. И отчасти в Брюсселе. Евросоюз принял стратегическое решение - к 2027 году избавиться от российских энергоносителей. Им это не удастся, но такая цель обозначена.

2025-01-14T14:59

2025-01-14T14:59

2025-01-14T14:59

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал атаку украинских БПЛА на станцию "Русская" в Краснодарском крае , которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток" угрозой для энергоснабжения Венгрии. По его словам, любое такое действие должно считаться нападением на суверенитет страны.- Вадим Вадимович, можно ли говорить, что Зеленский начинает энергетическую страну против восточноевропейских стран?- Разве это Зеленский начинает? Нужно смотреть в другие места. Например, есть один остров. Зеленский ничего бы не сделал, если бы с этого острова не поступила бы отмашка. А этот остров работает в тесной связке с теми, кто находится за океаном.США делегировали Британии противостояние с Россией. И такие действия не проходят без одобрения на острове и за океаном тоже. И отчасти в Брюсселе. Евросоюз принял стратегическое решение - к 2027 году избавиться от российских энергоносителей. Им это не удастся, но такая цель обозначена.Что касается Венгрии, то основная претензия Евросоюза и НАТО к ней заключается в том, что она нарушает военную дисциплину против России. И никто там слова Сийярто не услышит. Тем более что Венгрия страна не самая богатая и зависимая от средств Евросоюза. Венгрии могут пойти на уступки в вопросе о судьбе закарпатских венгров. Здесь могут даже заставить Украину создать территориальную автономию. Но во всем, что связано с Россией, никто ничего уступать не будет.- О претензиях на Южную Бессарабию заявил и лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов.- Это болгарская предвыборная кампания. Для руководителя националистической партии его хлеб — это защита соотечественников за рубежом. Технически как Болгария, не имеющая общей границы с Украиной, может здесь поучаствовать. Это не Румыния, не Венгрия, не Польша.Другое дело, что Костадинов привлек внимание к тому, что в Южной Бессарабии на юге Одесской области притесняют этнических болгар, их лишили школ на родном языке.Вот на что обращает внимание Костадинов: как может Болгария поддерживать страну, в которой нарушают права болгар. Это то же самое, на чем в соседней Румынии всплыл кандидат в президенты Джорджеску. Костадинов фактически повторил то, что в соседней стране говорит победивший кандидат в президенты.- Можно ли сказать, что восточноевропейские страны находятся в заложниках у евроатлантистов?Миллион болгар и три миллиона румын работают в странах Западной Европы. То, что Болгарии и Румынии сделали членство в Шенгенской зоне, облегчило жизнь для миллионов жителей этих стран. Это глядя с нашей стороны они кажутся заложниками.Но это у нас огромная страна, суверенитет которой никогда не прерывался. А в маленькой стране, которая восстановила свой суверенитет 150 лет, будет работать другая логика.Членство в НАТО — это оброк. Но членство в Евросоюзе, кроме отрицательных сторон, для жителей этих стран имеет и положительные.- Лидера Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберта Кикля называют "другом Кремля" в Европе. Справедливы ли такие оценки?- Кикль укроскептик. Он говорит, что карман и кошелек австрийцев должны быть превыше всего. Пусть не будучи членом НАТО Австрия не оказывает военную помощь Украине, но всю остальную помощь она оказывает.Но Кикль не будет канцлером. Ему дали сформировать правительство для того, чтобы он его не сформировал. Фамилия временного канцлера Шалленберг, министр иностранных дел. Он из системной Народной партии. В отличие от Венгрии и Словакии Австрия системообразующая богатая страна Евросоюза. Мало того, ее национальная дипломатия имеет полномочия говорить от имени всего Евросоюза. Не всякая страна имеет такие полномочия. И в такой стране в военное время допустить к власти Кикля или политика, похожего на него, не могут. Президент Ван дер Беллен дал ему сформировать правительство только для того, чтобы он его не сформировал.Подробнее о ситуации в энергетической сфере Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефти

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

https://ukraina.ru/20250114/1060245987.html

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Денис Рудометов

интервью, венгрия, россия, украина, петер сийярто, владимир зеленский, ес, нато, украина.ру, дипломатия