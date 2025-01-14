Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих - 14.01.2025 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих - 14.01.2025 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих
Украинская армия несёт значительные потери в ходе оккупации территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.
2025-01-14T17:45
2025-01-14T17:45
новости
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
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Подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Боевые действия проходили в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное.При этом российскими военнослужащими были отражены три контратаки противника, сказано в сводке Минобороны РФ от 14 января. Там также отмечено, что ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.По данным Минобороны России, потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили до 51900 военнослужащих, 303 танка, 229 БМП, 168 БТР, 1561 боевую бронемашину, 1474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия.Также среди потерь ВСУ значатся 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.В потерях ВСУ учтены также 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО. Среди них также 30 единиц инженерной и другой техники, из которых 15 инженерных машин разграждения, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, одна установка разминирования УР-77 и командно-штабная машина."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - заверили в Минобороны РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ситуацию в Курской области рассмотрел полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс
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новости, россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, потери всу, кто
Новости, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, украинская армия, ВСУ, потери ВСУ, КТО

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих

17:45 14.01.2025
 
© Украина.руКарта Курской и Сумской областей
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Украина.ру
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Украинская армия несёт значительные потери в ходе оккупации территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Боевые действия проходили в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное.
При этом российскими военнослужащими были отражены три контратаки противника, сказано в сводке Минобороны РФ от 14 января. Там также отмечено, что ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны России, потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили до 51900 военнослужащих, 303 танка, 229 БМП, 168 БТР, 1561 боевую бронемашину, 1474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия.Также среди потерь ВСУ значатся 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.
В потерях ВСУ учтены также 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО. Среди них также 30 единиц инженерной и другой техники, из которых 15 инженерных машин разграждения, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, одна установка разминирования УР-77 и командно-штабная машина.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - заверили в Минобороны РФ.
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13:25
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Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ситуацию в Курской области рассмотрел полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс
 
НовостиРоссияКурская областьСШАВооруженные силы Украиныукраинская армияВСУпотери ВСУКТО
 
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