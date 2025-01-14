ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР - 14.01.2025 Украина.ру
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ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР
ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР - 14.01.2025 Украина.ру
ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР
Подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом подтвердили 14 января в Минобороны РФ
2025-01-14T15:04
2025-01-14T15:04
новости
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
вс рф
дзержинск (торецк)
освобождение
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Нескучное, Времевка и Великая Новоселка расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ.Также аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщает, что Армия России продолжает продвижение под Покровском и Курахово."Западнее Курахово и Шевченко россияне вышли уже к окраинам Андреевки. Под Покровском снова продвинулись на юге, на запад в направлении Удачного, севернее в направлении Котлиного (дорога между этими сёлами уже перерезана), и восточнее около Воздвиженки в направлении трассы на Константиновку", - отмечается в публикации Deep State.Также ресурс ГУР признает, что российские силы фактически зачистили Торецк (Дзержинск), под контролем ВСУ осталась только шахта "Торецкая" в северной части города.Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" со ссылкой на собственные источники информации сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.Что еще происходит на фронте - в материале Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры.* Террористическая организация, запрещенная в России.
россия
донецкая народная республика
украина
дзержинск (торецк)
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вс рф, дзержинск (торецк), освобождение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Дзержинск (Торецк), освобождение

ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР

15:04 14.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом подтвердили 14 января в Минобороны РФ
"В результате решительных действий освобожден населенный пункт Терны. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное", - говорится в сообщении ведомства.
Нескучное, Времевка и Великая Новоселка расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ.
Также аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщает, что Армия России продолжает продвижение под Покровском и Курахово.
"Западнее Курахово и Шевченко россияне вышли уже к окраинам Андреевки. Под Покровском снова продвинулись на юге, на запад в направлении Удачного, севернее в направлении Котлиного (дорога между этими сёлами уже перерезана), и восточнее около Воздвиженки в направлении трассы на Константиновку", - отмечается в публикации Deep State.
Также ресурс ГУР признает, что российские силы фактически зачистили Торецк (Дзержинск), под контролем ВСУ осталась только шахта "Торецкая" в северной части города.
Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" со ссылкой на собственные источники информации сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.
Что еще происходит на фронте - в материале Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФДзержинск (Торецк)освобождение
 
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