ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом подтвердили 14 января в Минобороны РФ
"В результате решительных действий освобожден населенный пункт Терны. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное", - говорится в сообщении ведомства.
Нескучное, Времевка и Великая Новоселка расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ.
Также аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщает, что Армия России продолжает продвижение под Покровском и Курахово.
"Западнее Курахово и Шевченко россияне вышли уже к окраинам Андреевки. Под Покровском снова продвинулись на юге, на запад в направлении Удачного, севернее в направлении Котлиного (дорога между этими сёлами уже перерезана), и восточнее около Воздвиженки в направлении трассы на Константиновку", - отмечается в публикации Deep State.
Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" со ссылкой на собственные источники информации сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.
Что еще происходит на фронте - в материале Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры.
* Террористическая организация, запрещенная в России.