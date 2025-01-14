https://ukraina.ru/20250114/1060251472.html

Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN

Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN - 14.01.2025 Украина.ру

Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN

Президент США Джо Байден, который работает в этой должности последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает". Такую информацию своим зрителям озвучил американский телеканал CNN

2025-01-14T14:41

2025-01-14T14:41

2025-01-14T14:41

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

джо байден

сергей лавров

cnn

активы

замороженные активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102735/40/1027354028_0:0:4771:2685_1920x0_80_0_0_6ae664509ea46ffe889e2744328d0261.jpg

Издание также привело слова высокопоставленного американского чиновника, уверенного, что изъятие у Москвы $300 миллиардов стало бы рычагом для воздействия на Россию.CNN утверждает, что члены администрации Байдена детально обсуждали это предложение с командой избранного президента США Дональда Трампа, кандидатом на пост госсекретаря США Марко Рубио и будущим советником по нацбезопасности Майком Уолцом. По словам собеседников телеканала, команда Трампа "идею в целом поддерживает".Однако, оговорились журналисты CNN, Европа "не в восторге от идеи" присвоения российских активов, так как понимает, что это нарушит международное право.Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были заморожены в ЕС в рамках антироссийских санкций. Еще порядка 4-5 миллиардов долларов России заморозили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку российских активов на Западе кражей.Однако ни его слова, ни нарушение международного права не помешали лидерам G7 в июле прошлого года договориться предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет обслуживаться за счет доходов (процентов), полученных от российских замороженных активов.Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по 20 миллиардов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят Великобритания, Япония и Канада.Несколько дней назад, 10 января, Евросоюз перечислил Киеву три миллиарда евро в качестве первого транша кредита под активы РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение транша.О том, что Трамп, вероятно сохранит линию поддержки Украины, выстроенную Байденом, написал и американский Bloomberg. Издание утверждает, что ему удалось получить информацию о намерении новой администрации США продолжить оказывать Киеву поддержку. Между тем сам Трамп объявил, что хочет как можно быстрее встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.Подробнее об этом в материале Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, cnn, активы, замороженные активы