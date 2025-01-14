Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN - 14.01.2025 Украина.ру
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Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN
Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN - 14.01.2025 Украина.ру
Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN
Президент США Джо Байден, который работает в этой должности последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает". Такую информацию своим зрителям озвучил американский телеканал CNN
2025-01-14T14:41
2025-01-14T14:41
новости
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дональд трамп
джо байден
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активы
замороженные активы
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Издание также привело слова высокопоставленного американского чиновника, уверенного, что изъятие у Москвы $300 миллиардов стало бы рычагом для воздействия на Россию.CNN утверждает, что члены администрации Байдена детально обсуждали это предложение с командой избранного президента США Дональда Трампа, кандидатом на пост госсекретаря США Марко Рубио и будущим советником по нацбезопасности Майком Уолцом. По словам собеседников телеканала, команда Трампа "идею в целом поддерживает".Однако, оговорились журналисты CNN, Европа "не в восторге от идеи" присвоения российских активов, так как понимает, что это нарушит международное право.Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были заморожены в ЕС в рамках антироссийских санкций. Еще порядка 4-5 миллиардов долларов России заморозили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку российских активов на Западе кражей.Однако ни его слова, ни нарушение международного права не помешали лидерам G7 в июле прошлого года договориться предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет обслуживаться за счет доходов (процентов), полученных от российских замороженных активов.Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по 20 миллиардов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят Великобритания, Япония и Канада.Несколько дней назад, 10 января, Евросоюз перечислил Киеву три миллиарда евро в качестве первого транша кредита под активы РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение транша.О том, что Трамп, вероятно сохранит линию поддержки Украины, выстроенную Байденом, написал и американский Bloomberg. Издание утверждает, что ему удалось получить информацию о намерении новой администрации США продолжить оказывать Киеву поддержку. Между тем сам Трамп объявил, что хочет как можно быстрее встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.Подробнее об этом в материале Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, cnn, активы, замороженные активы
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, CNN, активы, замороженные активы

Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN

14:41 14.01.2025
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP
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Президент США Джо Байден, который работает в этой должности последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает". Такую информацию своим зрителям озвучил американский телеканал CNN
"Администрация Байдена предпринимает последнюю отчаянную попытку завладеть российскими активами на сотни миллиардов долларов в качестве будущего переговорного рычага для Украины", - отметили на телеканале CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.
Издание также привело слова высокопоставленного американского чиновника, уверенного, что изъятие у Москвы $300 миллиардов стало бы рычагом для воздействия на Россию.
CNN утверждает, что члены администрации Байдена детально обсуждали это предложение с командой избранного президента США Дональда Трампа, кандидатом на пост госсекретаря США Марко Рубио и будущим советником по нацбезопасности Майком Уолцом. По словам собеседников телеканала, команда Трампа "идею в целом поддерживает".
Однако, оговорились журналисты CNN, Европа "не в восторге от идеи" присвоения российских активов, так как понимает, что это нарушит международное право.
Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были заморожены в ЕС в рамках антироссийских санкций. Еще порядка 4-5 миллиардов долларов России заморозили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку российских активов на Западе кражей.
Однако ни его слова, ни нарушение международного права не помешали лидерам G7 в июле прошлого года договориться предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет обслуживаться за счет доходов (процентов), полученных от российских замороженных активов.
Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по 20 миллиардов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят Великобритания, Япония и Канада.
Несколько дней назад, 10 января, Евросоюз перечислил Киеву три миллиарда евро в качестве первого транша кредита под активы РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение транша.
О том, что Трамп, вероятно сохранит линию поддержки Украины, выстроенную Байденом, написал и американский Bloomberg. Издание утверждает, что ему удалось получить информацию о намерении новой администрации США продолжить оказывать Киеву поддержку. Между тем сам Трамп объявил, что хочет как можно быстрее встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
Подробнее об этом в материале Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровCNNактивызамороженные активы
 
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