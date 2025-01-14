Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN
© AP
© AP
Президент США Джо Байден, который работает в этой должности последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает". Такую информацию своим зрителям озвучил американский телеканал CNN
"Администрация Байдена предпринимает последнюю отчаянную попытку завладеть российскими активами на сотни миллиардов долларов в качестве будущего переговорного рычага для Украины", - отметили на телеканале CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.
Издание также привело слова высокопоставленного американского чиновника, уверенного, что изъятие у Москвы $300 миллиардов стало бы рычагом для воздействия на Россию.
CNN утверждает, что члены администрации Байдена детально обсуждали это предложение с командой избранного президента США Дональда Трампа, кандидатом на пост госсекретаря США Марко Рубио и будущим советником по нацбезопасности Майком Уолцом. По словам собеседников телеканала, команда Трампа "идею в целом поддерживает".
Однако, оговорились журналисты CNN, Европа "не в восторге от идеи" присвоения российских активов, так как понимает, что это нарушит международное право.
Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были заморожены в ЕС в рамках антироссийских санкций. Еще порядка 4-5 миллиардов долларов России заморозили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку российских активов на Западе кражей.
Однако ни его слова, ни нарушение международного права не помешали лидерам G7 в июле прошлого года договориться предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет обслуживаться за счет доходов (процентов), полученных от российских замороженных активов.
Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по 20 миллиардов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят Великобритания, Япония и Канада.
Несколько дней назад, 10 января, Евросоюз перечислил Киеву три миллиарда евро в качестве первого транша кредита под активы РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение транша.
О том, что Трамп, вероятно сохранит линию поддержки Украины, выстроенную Байденом, написал и американский Bloomberg. Издание утверждает, что ему удалось получить информацию о намерении новой администрации США продолжить оказывать Киеву поддержку. Между тем сам Трамп объявил, что хочет как можно быстрее встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
Подробнее об этом в материале Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg.