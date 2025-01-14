https://ukraina.ru/20250114/1060252649.html

Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова

Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова - 14.01.2025 Украина.ру

Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 14 января, провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в прошедшем году

2025-01-14T14:53

2025-01-14T14:53

2025-01-14T14:53

эксклюзив

россия

сша

украина

сергей лавров

дональд трамп

джо байден

мид

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246874_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_477e6be0a8990e8459e7a49f8aa49320.jpg.webp

Позиция Трампа по Украине: Москва ждет конкретных предложенийНа сегодняшний день Россия не получала от команды Дональда Трампа каких-либо конкретных предложений по урегулированию украинского конфликта, рассказал Лавров."Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - добавил он.Глава МИД отметил, что слова будущего американского лидера о необходимости в урегулировании на Украине отталкиваться от реалий на земле заслуживают приветствия. При этом он подчеркнул, что звучащие со стороны команды Трампа заявления по Украине делаются в рамках подготовки к инаугурации следующего президента США.Лавров также напомнил, что Трамп первым из западных высокопоставленных политиков признал, что Североатлантический альянс обманывал Россию, обещая ей не продвигаться к российским границам.По его словам, НАТО занималось именно тем, что обещало не делать."И Трамп об этом сказал. Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров.Глава МИД России отметил, что Кремль ждет, когда Трамп и его команда сформулируют свое видение международных вопросов."Я понимаю, что у президента Трампа есть такое желание, он об этом говорил. Но мы также понимаем, что есть у президента будущего огромная ответственность за положение дел в своей стране, учитывая то наследство, которое он получает, в частности, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, это ужас, что там с людьми происходит", - заявил Лавров.Он отметил, что нужно будет наблюдать за тем, какими методами Трамп намерен достигать своих целей."Если еще господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться", - заявил Лавров.Гарантии безопасности для России и УкраиныУгроза со стороны НАТО для РФ – одна из главных первопричин украинского конфликта."Угрозы на западном фланге, на наших западных границах должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин [конфликта]. Ликвидированы они могут быть наверное только в контексте более широких договоренностей", - сказал Лавров.Он добавил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности "той же страны, которая сейчас называется Украина", однако "евразийский контекст" безопасности будет доминирующим.Адекватность Зеленского под вопросомВ своем выступлении Лавров прокомментировал недавнее интервью Владимира Зеленского американскому ученому и автору подкастов Лексу Фридману, в ходе которого он неоднократно выражался с использованием нецензурной брани."Просто использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границы 1991-го года. Но адекватность этого гражданина - это отдельный вопрос", - выразил свое мнение глава МИД РФ.Совет БайденуУходящему президенту США Джо Байдену следовало бы в эти последние дни на посту учитывать, что большинство американцев хотят видеть от властей другую политику."Когда тебя уже не избрали и твоя команда видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, но чисто этически, исходя из человеческой порядочности, досиди эти три месяца между выборами и инаугурацией и понимай, что народ хочет другой политики. Нет, мы обязательно сделаем так, хлопнем дверью, чтобы никому мало не показалось", - сказал глава МИД РФ.Прозвучавшее из Белого дома заявление о продолжении поддержки Украины является завещанием уходящей администрации истребить все русское."Когда уходящая администрация [США] в лице [госсекретаря США Энтони] Блинкена, [помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка] Салливана говорят, мы уверены, что новый Белый дом продолжит политику поддержки Украины. Это что, завещание истреблять все русское по-прежнему? Это не такая простая вещь, это очень опасная вещь", - рассказал Лавров.По его словам, среди мирового большинства появились сильные конкуренты Запада, желающие честно соперничать в спорте, в финансах, в экономике."Но Запад вот эту инерцию своего тотального превосходства, "конца истории" - по крайней мере не Запад, но нынешние элиты уже не могут преодолеть, и они скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде, в экономике", - заявил глава российского дипломатического ведомства.США и Украина против "Турецкого потока"Лавров прокомментировал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" вблизи Анапы Краснодарского края. Как сообщало Минобороны РФ, в минувшую субботу девять БПЛА пытались нарушить работу этого объекта, все беспилотники были сбиты. Целью нападения являлась остановка подачи газа через этот трубопровод европейским потребителям.По словам главы российской дипломатии, Соединенные Штаты "науськивают" Украину совершить теракт против "Турецкого потока" по аналогии со взрывом газопроводов "Северный поток" в Балтийском море."У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя", - сказал министр.Устав ООН останется неизменным, а Японии и ФРГ в Совбезе не будетУстав Организации Объединенных Наций, "международно-правовой смысл ялтинско-потсдамской системы" не требуют изменений, отметил Лавров.Другое дело, продолжил глава МИД, что этот устав нужно всем выполнять."Причем исполнять не выборочно, как меню используют: "Выберу-ка я сегодня рыбку, а завтра что-нибудь покрепче". А исполнять надо во всей его полноте", - подчеркнул Лавров.Что касается реформы Совбеза (СБ) ООН, то Россия поддерживает расширение СБ, однако вопрос в том, какие страны должны туда войти, сказал Лавров."Те страны, которые несут особую ответственность в мировой экономике, мировых финансах, и соответственно, и в мировой политике, мировых военных раскладах, конечно, далеко не все представлены в Совете безопасности ООН. Мы не раз говорили, что такие державы как Индия и Бразилия по всем параметрам давно заслужили постоянную прописку в СБ ООН одновременно с соответствующим решением по африканскому постоянному членству в Совете безопасности", - заявил министр иностранных дел.По его словам, Запад все равно пытается нарушить этот процесс и обеспечить себе преимущество."И уже сейчас из 15 постоянных членов имея 6, американцы в числе своих главных претендентов на членство в СБ на постоянной основе называют Германию и Японию, которые не имеют никакого самостоятельного голоса в мировой политике, слепо, покорно следуют в фарватере США, а когда США их ущемляет напрямую, они пикнуть не смеют", - резюмировал Лавров.Сербии ломают рукиЗапад требует от Сербии поддержать антироссийские санкции и одновременно с этим признать независимость Косова как условие для принятия Белграда в Евросоюз, ответил Лавров на вопрос о действиях сербских властей. По его словам, этой стране Запад "выламывает руки"."И когда президент [Сербии Александр] Вучич говорит: "Мы не свернем с курса на вступление в Евросоюз" долгие годы, и все эти долгие годы в ответ он слышит: "Да, мы вас здесь ждем, но для этого надо сперва признать независимость Косово", то есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению. И, во-вторых, "вы конечно должны присоединиться ко всем санкциям Европейского союза против Российской Федерации". То есть одновременно с приглашением к самоунижению требуют предать своего союзника", - отметил глава МИД РФ.США ранее ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), более 56% акций которой принадлежит "Газпрому" и "Газпром нефти". Вучич заявлял, что этими санкциями Вашингтон требует выхода российских компаний из NIS."Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - прокомментировал Лавров.Он добавил, что санкции против Сербии предприняты уходящей администрацией Джо Байдена, чтобы "подложить свинью" России и Дональду Трампу."Поэтому когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации... Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", - подытожил министр.Армения: ЕС и ЕАЭС несовместимыОдин из вопросов, заданных Лаврову, касался Армении и планов руководства этой страны законодательно оформить курс на вступление в Европейский союз. По словам главы российской дипломатии, являться членом ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одновременно у Еревана не получиться."Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают", - заявил глава дипведомства.Лавров назвал "непростыми" отношения РФ и Армении на нынешнем этапе. Подписание главой МИД Армении Араратом Мирзояном с госсекретарем США Энтони Блинкеном соглашения о стратегическом партнерстве двух стран российский министр назвал "суверенным решением" этих государств."Главное ведь не что подписал и не как оно называется, а что вытекает из этого", - подчеркнул Лавров.В вопросе Гренландии Трампу нужно послушать гренландцевПланам избранного президента США Трампа получить контроль над Гренландией (самоуправляемой автономии в составе Дании) должно предшествовать изучение позиции жителей острова, отметил глава российского МИД."Я думаю, что для начала нужно послушать гренландцев", - сказал он.Лавров сравнил это с тем, как Россия послушала мнение жителей Новороссии и Крыма, чтобы узнать их отношении к тому режиму, который установился на Украине в результате государственного переворота 2014 года.Партнерство с Китаем – фактор стабилизацииСотрудничество РФ и КНР - это один из главных стабилизирующих факторов современной международной жизни, заявил Лавров."Нет никаких сомнений, что российско-китайская связка - это один из главных стабилизирующих факторов современной международной жизни и тех процессов, которые разворачиваются в том числе, для нагнетания конфронтации и враждебности в международных делах, чем занимаются наши соседи из североатлантического альянса под руководством Соединенных Штатов", - подчеркнул министр.По его словам, США хотят "вбивать клинья, сеять смуту" в самых разных регионах – Европе, Тайваньском проливе, в Южно-Китайском море или Индотихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке - "заварушку какую-нибудь учинить труда большого не составляет"."А потом смотреть, как страны, претендовавшие на влияние в том или ином регионе, из-за этих кризисов и конфликтов тратят средства, внимание, время не на развитие, а на урегулирование этих кризисов. А США получают все больше и больше выгод", - сказал Лавров.Что касается Тайваня, то для России – это недружественная территория, отметил он."Тайвань против нас объявил санкции. Вот вам и критерии... Мы исходим из того, что недружественными являются правительства сегодняшние в тех странах, которые присоединились к санкциям", - подытожил министр.Пожары в КалифорнииОтвечая на один из вопросов, глава российской дипломатии коснулся темы разрушительных лесных пожаров, охвативших американский штат Калифорния. Он сравнил сумму ущерба от этого бедствия с размером помощи США Украине."Ущерб [от пожаров] оценивают под 150 миллиардов долларов. Это даже больше, чем они закачали на Украину, но сопоставимые цифры", - отметил Лавров.Потерянная внешнеполитическая тонкость ЯпонииИсходящие от Токио сигналы о готовности Японии к мирному договору с РФ, по мнению Лаврова, являются несолидными."Получаем иногда сигналы, мол, мы готовы возобновить диалог по мирному договору, дайте нашим людям опять ездить на [Курильские] острова по каким-то культурным делам. Ну, это даже несолидно. Причем это все так делается. Приходит кто-то и говорит: вам просили передать. А где тут написано: "Уважаемый такой"? Нет этого. Просто: вот вам - давайте, работайте", - охарактеризовал он отношения РФ с Японией.По его словам, Японию всегда отличало очень тонкое отношение к жизни, начиная от кухни и вплоть до ритуалов."Вот эта вот тонкость - она куда-то исчезла в отношениях с нами", - сказал министр.При этом он отметил, что Япония имеет мужество не отменять гастроли российских артистов.Искушение ничего не менять в СирииВ ходе ответа на один из вопросов глава российского МИД не согласился с тезисом одного из журналистов, который заявил, что РФ ушла с Ближнего Востока."Да, произошли события в Сирии, которые комментировали президент и другие наши представители. Во многом они произошли, потому что в последние 10 лет с момента, когда по просьбе президента Сирийской Арабской Республики мы туда направили наш контингент и когда мы создали с турками и иранцами астанинский формат, было торможение политического процесса. И наверное, было искушение ничего не менять. Мы считали, что это неправильно", - сказал он.По его словам, посольство РФ никуда не уезжало из Дамаска, у российских дипломатов есть повседневные контакты, Москва хочет быть полезной в усилиях по нормализации обстановки.По его словам, участники урегулирования ситуации в Сирии выступают за то, чтобы подключить Москву к этому процессу."Я общался с нашими коллегами из Турции, из стран Залива, они сейчас провели вторую уже встречу..., где участвовали арабы, Турция, некоторые западные страны. Они исходят из того, что к этому процессу надо обязательно подключить и Россию, и Китай, и Иран, конечно же", - заявил он.Глава российской дипломатии добавил, что астанинский формат по Сирии может сыграть свою роль в этом вопросе.Крушение азербайджанского самолета в КазахстанеКомментируя катастрофу самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный 25 декабря прошлого года, Лавров призвал дождаться полноценного расследования и не использовать сведения, которые не подтверждаются данными расшифровки черных ящиков.Что касается отношений РФ и Азербайджана, то Лавров оценил их очень высоко."Они доверительные, президенты регулярно общаются, закрытых тем каких-либо не существует. У них, у президента [России Владимира] Путина и президента [Азербайджана Ильхама] Алиева, налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов", - сказал он.Вьетнам предлагает провести переговоры у себяКак рассказал Лавров, Вьетнам предложил принять у себя переговоры по Украине."Мы услышали, что Вьетнам готов принять у себя даже переговоры. Мы признательны за это, очень ценим отношение наших вьетнамских друзей. Но не можем сейчас ничего комментировать, потому что никаких конкретных предложений нет, а задачи, которые мы решаем, обязаны быть доведены до конца", - отметил он.Лавров добавил, что посреднические услуги предлагают многие страны, в том числе Туркция.Детали разговора Путина и ШольцаВ середине ноября прошлого года по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся первый с 2022 года его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как рассказал Лавров, в ходе этой беседы глава правительства Германии не сказал ничего нового."Я надеюсь меня президент не будет очень сильно ругать. Я не выдаю секреты. В разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего бы он не говорил публично каждый второй день: "Вы должны уйти!". Ни слова про первопричины, ни слова про русский язык и права русских, которых Зеленский хочет забрать себе", - прокомментировал глава МИД.О том, как в мире отреагировали на интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону - в материале издания Украина.ру В мире восхищение, в Киеве — разочарование. Реакция на интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.

https://ukraina.ru/20250114/1060236455.html

https://ukraina.ru/20250113/1060211715.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, сша, украина, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, мид, владимир зеленский, нато, сво