https://ukraina.ru/20250114/1060247796.html

"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды

"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды - 14.01.2025 Украина.ру

"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды

Победа Зорана Милановича, последовательного критика Запада и Украины, который уверенно продлил свои полномочия президента Хорватии, нашла очень характерное отражение в западной пропаганде.

2025-01-14T14:45

2025-01-14T14:45

2025-01-14T14:58

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Журналисты Euronews назвали его в заголовке "хорватским Трампом", а в целом западные издания тревожно пишут о том, что "правые популисты" наступают на либеральную демократию, укрепляя свои политические позиции в центре Европы.Подобные тезисы иногда повторяются и в России. Но, на самом деле, бесконечные разговоры о грядущем наступлении "пророссийских правых" являются не более, чем мифом, выдуманным в европейских газетах, окормляемых Демпартией США.Фигура самого Милановича подтверждает это как нельзя лучше. По современным европейским стандартам это однозначно левый политик, выходец из социал-демократической партии, которая являлась прямой наследницей коммунистов.Хорватские националисты – а в основной массе это настоящие ультраправые – всегда были его главными политическими противниками, с которыми он яростно воевал, а с Трампом никогда не заигрывал.Весьма похожую биографию имеет и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он начинал как политик в Коммунистической партии Чехословакии, потом перешел в ее преемницу – Партию демократических левых, а затем основал и возглавил левоцентристскую партию "Направление – социал-демократия".Представители команды, на которую опирается Фицо, чтят память Словацкого антифашистского восстания – действительно героического и массового выступления в тылу у вермахта. В современной Словакии оно считается важнейшим событием национальной истории. Так что, когда словацкий премьер говорит о желании отпраздновать День Победы в Москве, это не политический ход, а верность своим идеалам.Итак, два патентованных "евроскептика" на поверку оказались вовсе не правыми. Остается "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который был вначале либеральной партией, а затем трансформировался в очень умеренных консерваторов.Но Орбан пришел к власти еще в 2010 году. А это значит, что попытки запугать европейцев наступлением "правых популистов", которыми занимаются европейские медиа, не имеют под собой реальных фактических оснований.Впрочем, это не совсем так. В различных европейских странах действительно существует множество различных правых и ультраправых, и они довольно часто приходят к власти.Приведем несколько стереотипных примеров.В современной Финляндии сформировано самое правое правительство со времен Второй мировой войны.Мы подробно рассказывали о представителях местной политической элиты – в особенности, лидерах партии "Истинные финны".Это отпетые ксенофобы, среди которых имеются и поклонники гитлеровцев. А спикер финского парламента Юсси Халла-ахо (большой любитель украинской власти) был официально осужден судом своей страны за "разжигание этнической ненависти".Ситуация в соседней Швеции приблизительно похожа на финскую. У нас еще, по инерции, иногда говорят о давно не существующем в природе "шведском социализме" – но, на самом деле, этой страной уже несколько лет руководит правительство Ульфа Кристерссона – лидера политической силы, которая раньше называлась понятно и просто – Правая партия.Однако ни шведский, ни даже финский правый поворот, с его дикими подробностями, совершенно не смущают европейские СМИ. Ведь местные правые являются преданными вассалами США и НАТО. А значит, они могут позволить себе делать и говорить что угодно.То же касается стран Прибалтики, где всякие левые просто запрещены – почти так же, как на Украине.То же касается Польши, где между собой вечно борются две в доску правые националистические политсилы. Еврокомиссия не заволновалась даже тогда, когда польские политики запретили аборты – в нарушение всех демократических прав, свобод и повесток. Но зато она каждый раз пытается оштрафовать за что-нибудь непонятное Словакию или Венгрию.Ультраправая Джорджа Мелони тоже прекрасно нашла общий язык с Брюсселем и Вашингтоном – хотя после ее прихода к власти в Италии стали обычными сцены с массовым зигованием на улицах. На это не обращают внимание, потому что премьер-министр Италии установила хорошие отношения с нелигитимным Зеленским.В Европарламенте тоже полностью доминируют правые консерваторы – и олицетворением этого положения дел является бесконечное господство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Но, может быть, в Западной Европе существуют какие-то другие правые борцы с евроатлантизмом?Одно время в России было модно указывать в таких случаях на "Национальное объединение", которым руководила Марин Ле Пен.Однако эта партия годами использовалась французской властью в политтехнологических целях. Чтобы ненавидящий Эммануэля Макрона избиратель, скрипя зубами, вновь и вновь голосовал за него – как за мнимую альтернативу ультраправым.А сейчас новое руководство "Национального объединения" хочет открыто пойти по пути Мелони – рассчитывая на то, что их допустят к руководству Францией, если они будут демонстрировать правильную, с точки зрения Вашингтона, евроатлантическую повестку."Новость для тех, кто ищет во французских ультраправых друзей России – вы ошибаетесь.Основные проводники набирающей силы проукраинской повестки в "Национальном объединении": глава партии Жордан Барделла и глава её молодежного крыла Пьер-Ромен Тьонне.Тьонне регулярно выражает восхищение украинской армией, считает необходимым усилить присутствие НАТО в Восточной Европе. Сам Альянс он называет безобидной организацией по гарантии мира.Буквально перед Новым годом он обвинил Владимира Путина в "идеологической атаке" и переписывании истории, поскольку тот пытается рассказать всему миру о тесной связи между Россией и Украиной.Среди проукраинских французских организаций Тьонне называют "человеком, искренне выступающим за дело помощи Украине".Недавно Барделла сменил состав внутрипартийной комиссии по иностранным делам, возглавив её сам и назначив своим замом Тьонне.Сам Барделла уже давно отмежёвывается от России. В прошлом году он стоя аплодировал приехавшему в Брюссель Зеленскому, о чём до сих пор вспоминает пресса", – пишет эксперт по Франции Олеся Орленко.Впрочем, проблему стоит поставить шире.Важно напомнить, что современные идеологические определения той или иной политсилы давно напоминают сбившийся компас, а само понятие левой идеологии зачастую оказывается размытым – потому что, на самом деле, это вовсе не про "зеленую повестку" и не про тысячу вымышленных гендеров.К примеру, социал-демократы Олафа Шольца поставили вчера антирекорд поддержки по результатам опросов – всего-навсего 14%. И это катастрофическое падение связано с тем, что команда Шольца отказалась от защиты интересов своего избирателя – немецкого избирателя – уничтожая хозяйства местных фермеров, машиностроительные и металлургические заводы, а также, постепенно ликвидируя расходы на социальную политику.Сегодня это типичная неолиберальная партия, в которой почти ничего не осталось от былой левизны.Еще более драматичную трансформацию пережили в свое время немецкие "Зеленые". Когда-то, в восьмидесятые, они являлись самой сильной левой партией ФРГ, выступая против НАТО и требуя вывода американского ядерного оружия.Однако в 1999 году, когда руководство "Зеленых" одобрило участие в агрессии против Югославии, из партии разом вышло целое поколение активистов. А на их место со временем пришли воспитанные в американских университетах грантоеды.С тех пор немецкие "Зеленые" стали самой милитаристской партией Германии, и чем-то вроде немецкого комсомола американской Демпартии. А официальные контакты с украинскими ультраправыми не вызывают у них никакой брезгливости.В этом же ключе можно вспомнить про отказавшихся от своего идейного наследия лейбористов. Современное лейбористское правительство Великобритании, которое пришло к власти совсем недавно, переживает обрушение рейтингов именно потому, что его политика совершенно ничем не отличается от политики консерваторов, и больше не направлена на защиту британских наемных работников.Одним словом, Европе не грозит никакого "правого поворота" – он давно уже состоялся.На самом деле, мы имеем дело с другим явлением. Под давлением жесткого политического, экономического и идеологического кризиса в ЕС со временем начнут приходить к власти политики разных взглядов, которых будет отличать одно качество – умение реалистично смотреть на положение дел.Такие политики будут думать о своих избирателях – вместо того, чтобы послушно выполнять инструкции Вашингтона.Они начнут заново выстраивать независимые дружественные отношения с Москвой и Пекином, действуя в собственных национальных интересах, реагируя на масштабные изменения, происходящие сейчас во всем мире.И пока еще частные успехи таких политиков, как Фицо или Миланович, являются предвестниками этих будущих перемен.

https://ukraina.ru/20250110/1060192901.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, роберт фицо, нато, еврокомиссия, виктор орбан, вашингтон, дональд трамп