"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды - 14.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250114/1060247796.html
"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды
"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды - 14.01.2025 Украина.ру
"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды
Победа Зорана Милановича, последовательного критика Запада и Украины, который уверенно продлил свои полномочия президента Хорватии, нашла очень характерное отражение в западной пропаганде.
2025-01-14T14:45
2025-01-14T14:58
эксклюзив
украина
роберт фицо
нато
еврокомиссия
виктор орбан
вашингтон
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060249917_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_1092b972d6224c84dcc9024b3c891824.jpg
Журналисты Euronews назвали его в заголовке "хорватским Трампом", а в целом западные издания тревожно пишут о том, что "правые популисты" наступают на либеральную демократию, укрепляя свои политические позиции в центре Европы.Подобные тезисы иногда повторяются и в России. Но, на самом деле, бесконечные разговоры о грядущем наступлении "пророссийских правых" являются не более, чем мифом, выдуманным в европейских газетах, окормляемых Демпартией США.Фигура самого Милановича подтверждает это как нельзя лучше. По современным европейским стандартам это однозначно левый политик, выходец из социал-демократической партии, которая являлась прямой наследницей коммунистов.Хорватские националисты – а в основной массе это настоящие ультраправые – всегда были его главными политическими противниками, с которыми он яростно воевал, а с Трампом никогда не заигрывал.Весьма похожую биографию имеет и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он начинал как политик в Коммунистической партии Чехословакии, потом перешел в ее преемницу – Партию демократических левых, а затем основал и возглавил левоцентристскую партию "Направление – социал-демократия".Представители команды, на которую опирается Фицо, чтят память Словацкого антифашистского восстания – действительно героического и массового выступления в тылу у вермахта. В современной Словакии оно считается важнейшим событием национальной истории. Так что, когда словацкий премьер говорит о желании отпраздновать День Победы в Москве, это не политический ход, а верность своим идеалам.Итак, два патентованных "евроскептика" на поверку оказались вовсе не правыми. Остается "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который был вначале либеральной партией, а затем трансформировался в очень умеренных консерваторов.Но Орбан пришел к власти еще в 2010 году. А это значит, что попытки запугать европейцев наступлением "правых популистов", которыми занимаются европейские медиа, не имеют под собой реальных фактических оснований.Впрочем, это не совсем так. В различных европейских странах действительно существует множество различных правых и ультраправых, и они довольно часто приходят к власти.Приведем несколько стереотипных примеров.В современной Финляндии сформировано самое правое правительство со времен Второй мировой войны.Мы подробно рассказывали о представителях местной политической элиты – в особенности, лидерах партии "Истинные финны".Это отпетые ксенофобы, среди которых имеются и поклонники гитлеровцев. А спикер финского парламента Юсси Халла-ахо (большой любитель украинской власти) был официально осужден судом своей страны за "разжигание этнической ненависти".Ситуация в соседней Швеции приблизительно похожа на финскую. У нас еще, по инерции, иногда говорят о давно не существующем в природе "шведском социализме" – но, на самом деле, этой страной уже несколько лет руководит правительство Ульфа Кристерссона – лидера политической силы, которая раньше называлась понятно и просто – Правая партия.Однако ни шведский, ни даже финский правый поворот, с его дикими подробностями, совершенно не смущают европейские СМИ. Ведь местные правые являются преданными вассалами США и НАТО. А значит, они могут позволить себе делать и говорить что угодно.То же касается стран Прибалтики, где всякие левые просто запрещены – почти так же, как на Украине.То же касается Польши, где между собой вечно борются две в доску правые националистические политсилы. Еврокомиссия не заволновалась даже тогда, когда польские политики запретили аборты – в нарушение всех демократических прав, свобод и повесток. Но зато она каждый раз пытается оштрафовать за что-нибудь непонятное Словакию или Венгрию.Ультраправая Джорджа Мелони тоже прекрасно нашла общий язык с Брюсселем и Вашингтоном – хотя после ее прихода к власти в Италии стали обычными сцены с массовым зигованием на улицах. На это не обращают внимание, потому что премьер-министр Италии установила хорошие отношения с нелигитимным Зеленским.В Европарламенте тоже полностью доминируют правые консерваторы – и олицетворением этого положения дел является бесконечное господство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Но, может быть, в Западной Европе существуют какие-то другие правые борцы с евроатлантизмом?Одно время в России было модно указывать в таких случаях на "Национальное объединение", которым руководила Марин Ле Пен.Однако эта партия годами использовалась французской властью в политтехнологических целях. Чтобы ненавидящий Эммануэля Макрона избиратель, скрипя зубами, вновь и вновь голосовал за него – как за мнимую альтернативу ультраправым.А сейчас новое руководство "Национального объединения" хочет открыто пойти по пути Мелони – рассчитывая на то, что их допустят к руководству Францией, если они будут демонстрировать правильную, с точки зрения Вашингтона, евроатлантическую повестку."Новость для тех, кто ищет во французских ультраправых друзей России – вы ошибаетесь.Основные проводники набирающей силы проукраинской повестки в "Национальном объединении": глава партии Жордан Барделла и глава её молодежного крыла Пьер-Ромен Тьонне.Тьонне регулярно выражает восхищение украинской армией, считает необходимым усилить присутствие НАТО в Восточной Европе. Сам Альянс он называет безобидной организацией по гарантии мира.Буквально перед Новым годом он обвинил Владимира Путина в "идеологической атаке" и переписывании истории, поскольку тот пытается рассказать всему миру о тесной связи между Россией и Украиной.Среди проукраинских французских организаций Тьонне называют "человеком, искренне выступающим за дело помощи Украине".Недавно Барделла сменил состав внутрипартийной комиссии по иностранным делам, возглавив её сам и назначив своим замом Тьонне.Сам Барделла уже давно отмежёвывается от России. В прошлом году он стоя аплодировал приехавшему в Брюссель Зеленскому, о чём до сих пор вспоминает пресса", – пишет эксперт по Франции Олеся Орленко.Впрочем, проблему стоит поставить шире.Важно напомнить, что современные идеологические определения той или иной политсилы давно напоминают сбившийся компас, а само понятие левой идеологии зачастую оказывается размытым – потому что, на самом деле, это вовсе не про "зеленую повестку" и не про тысячу вымышленных гендеров.К примеру, социал-демократы Олафа Шольца поставили вчера антирекорд поддержки по результатам опросов – всего-навсего 14%. И это катастрофическое падение связано с тем, что команда Шольца отказалась от защиты интересов своего избирателя – немецкого избирателя – уничтожая хозяйства местных фермеров, машиностроительные и металлургические заводы, а также, постепенно ликвидируя расходы на социальную политику.Сегодня это типичная неолиберальная партия, в которой почти ничего не осталось от былой левизны.Еще более драматичную трансформацию пережили в свое время немецкие "Зеленые". Когда-то, в восьмидесятые, они являлись самой сильной левой партией ФРГ, выступая против НАТО и требуя вывода американского ядерного оружия.Однако в 1999 году, когда руководство "Зеленых" одобрило участие в агрессии против Югославии, из партии разом вышло целое поколение активистов. А на их место со временем пришли воспитанные в американских университетах грантоеды.С тех пор немецкие "Зеленые" стали самой милитаристской партией Германии, и чем-то вроде немецкого комсомола американской Демпартии. А официальные контакты с украинскими ультраправыми не вызывают у них никакой брезгливости.В этом же ключе можно вспомнить про отказавшихся от своего идейного наследия лейбористов. Современное лейбористское правительство Великобритании, которое пришло к власти совсем недавно, переживает обрушение рейтингов именно потому, что его политика совершенно ничем не отличается от политики консерваторов, и больше не направлена на защиту британских наемных работников.Одним словом, Европе не грозит никакого "правого поворота" – он давно уже состоялся.На самом деле, мы имеем дело с другим явлением. Под давлением жесткого политического, экономического и идеологического кризиса в ЕС со временем начнут приходить к власти политики разных взглядов, которых будет отличать одно качество – умение реалистично смотреть на положение дел.Такие политики будут думать о своих избирателях – вместо того, чтобы послушно выполнять инструкции Вашингтона.Они начнут заново выстраивать независимые дружественные отношения с Москвой и Пекином, действуя в собственных национальных интересах, реагируя на масштабные изменения, происходящие сейчас во всем мире.И пока еще частные успехи таких политиков, как Фицо или Миланович, являются предвестниками этих будущих перемен.
https://ukraina.ru/20250110/1060192901.html
украина
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060249917_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_dee85635bd493f6135898e23ada4bf0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, роберт фицо, нато, еврокомиссия, виктор орбан, вашингтон, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Вашингтон, Дональд Трамп

"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды

14:45 14.01.2025 (обновлено: 14:58 14.01.2025)
 
© Getty Images / fhm
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Getty Images / fhm
Читать в
ДзенTelegram
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Победа Зорана Милановича, последовательного критика Запада и Украины, который уверенно продлил свои полномочия президента Хорватии, нашла очень характерное отражение в западной пропаганде.
Журналисты Euronews назвали его в заголовке "хорватским Трампом", а в целом западные издания тревожно пишут о том, что "правые популисты" наступают на либеральную демократию, укрепляя свои политические позиции в центре Европы.
Подобные тезисы иногда повторяются и в России. Но, на самом деле, бесконечные разговоры о грядущем наступлении "пророссийских правых" являются не более, чем мифом, выдуманным в европейских газетах, окормляемых Демпартией США.
Фигура самого Милановича подтверждает это как нельзя лучше. По современным европейским стандартам это однозначно левый политик, выходец из социал-демократической партии, которая являлась прямой наследницей коммунистов.
Хорватские националисты – а в основной массе это настоящие ультраправые – всегда были его главными политическими противниками, с которыми он яростно воевал, а с Трампом никогда не заигрывал.
Весьма похожую биографию имеет и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он начинал как политик в Коммунистической партии Чехословакии, потом перешел в ее преемницу – Партию демократических левых, а затем основал и возглавил левоцентристскую партию "Направление – социал-демократия".
Представители команды, на которую опирается Фицо, чтят память Словацкого антифашистского восстания – действительно героического и массового выступления в тылу у вермахта. В современной Словакии оно считается важнейшим событием национальной истории. Так что, когда словацкий премьер говорит о желании отпраздновать День Победы в Москве, это не политический ход, а верность своим идеалам.
Итак, два патентованных "евроскептика" на поверку оказались вовсе не правыми. Остается "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который был вначале либеральной партией, а затем трансформировался в очень умеренных консерваторов.
Но Орбан пришел к власти еще в 2010 году. А это значит, что попытки запугать европейцев наступлением "правых популистов", которыми занимаются европейские медиа, не имеют под собой реальных фактических оснований.
Впрочем, это не совсем так. В различных европейских странах действительно существует множество различных правых и ультраправых, и они довольно часто приходят к власти.
Приведем несколько стереотипных примеров.
В современной Финляндии сформировано самое правое правительство со времен Второй мировой войны.
Мы подробно рассказывали о представителях местной политической элиты – в особенности, лидерах партии "Истинные финны".
Это отпетые ксенофобы, среди которых имеются и поклонники гитлеровцев. А спикер финского парламента Юсси Халла-ахо (большой любитель украинской власти) был официально осужден судом своей страны за "разжигание этнической ненависти".
Ситуация в соседней Швеции приблизительно похожа на финскую. У нас еще, по инерции, иногда говорят о давно не существующем в природе "шведском социализме" – но, на самом деле, этой страной уже несколько лет руководит правительство Ульфа Кристерссона – лидера политической силы, которая раньше называлась понятно и просто – Правая партия.
Однако ни шведский, ни даже финский правый поворот, с его дикими подробностями, совершенно не смущают европейские СМИ. Ведь местные правые являются преданными вассалами США и НАТО. А значит, они могут позволить себе делать и говорить что угодно.
То же касается стран Прибалтики, где всякие левые просто запрещены – почти так же, как на Украине.
То же касается Польши, где между собой вечно борются две в доску правые националистические политсилы. Еврокомиссия не заволновалась даже тогда, когда польские политики запретили аборты – в нарушение всех демократических прав, свобод и повесток. Но зато она каждый раз пытается оштрафовать за что-нибудь непонятное Словакию или Венгрию.
Ультраправая Джорджа Мелони тоже прекрасно нашла общий язык с Брюсселем и Вашингтоном – хотя после ее прихода к власти в Италии стали обычными сцены с массовым зигованием на улицах. На это не обращают внимание, потому что премьер-министр Италии установила хорошие отношения с нелигитимным Зеленским.
В Европарламенте тоже полностью доминируют правые консерваторы – и олицетворением этого положения дел является бесконечное господство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Зеленский под охраной
10 января, 22:00
Мушкетеры Макрона-Трампа для Зеленского. Коллективному Западу нужна и выгодна войнаВот оно, искусство дипломатии в исполнении Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, – на своем брифинге ограничился простыми словами, а вскрыл целый пласт задумок Запада. Тайный.
Но, может быть, в Западной Европе существуют какие-то другие правые борцы с евроатлантизмом?
Одно время в России было модно указывать в таких случаях на "Национальное объединение", которым руководила Марин Ле Пен.
Однако эта партия годами использовалась французской властью в политтехнологических целях. Чтобы ненавидящий Эммануэля Макрона избиратель, скрипя зубами, вновь и вновь голосовал за него – как за мнимую альтернативу ультраправым.
А сейчас новое руководство "Национального объединения" хочет открыто пойти по пути Мелони – рассчитывая на то, что их допустят к руководству Францией, если они будут демонстрировать правильную, с точки зрения Вашингтона, евроатлантическую повестку.
"Новость для тех, кто ищет во французских ультраправых друзей России – вы ошибаетесь.
Основные проводники набирающей силы проукраинской повестки в "Национальном объединении": глава партии Жордан Барделла и глава её молодежного крыла Пьер-Ромен Тьонне.
Тьонне регулярно выражает восхищение украинской армией, считает необходимым усилить присутствие НАТО в Восточной Европе. Сам Альянс он называет безобидной организацией по гарантии мира.
Буквально перед Новым годом он обвинил Владимира Путина в "идеологической атаке" и переписывании истории, поскольку тот пытается рассказать всему миру о тесной связи между Россией и Украиной.
Среди проукраинских французских организаций Тьонне называют "человеком, искренне выступающим за дело помощи Украине".
Недавно Барделла сменил состав внутрипартийной комиссии по иностранным делам, возглавив её сам и назначив своим замом Тьонне.
Сам Барделла уже давно отмежёвывается от России. В прошлом году он стоя аплодировал приехавшему в Брюссель Зеленскому, о чём до сих пор вспоминает пресса", – пишет эксперт по Франции Олеся Орленко.
Впрочем, проблему стоит поставить шире.
Важно напомнить, что современные идеологические определения той или иной политсилы давно напоминают сбившийся компас, а само понятие левой идеологии зачастую оказывается размытым – потому что, на самом деле, это вовсе не про "зеленую повестку" и не про тысячу вымышленных гендеров.
К примеру, социал-демократы Олафа Шольца поставили вчера антирекорд поддержки по результатам опросов – всего-навсего 14%. И это катастрофическое падение связано с тем, что команда Шольца отказалась от защиты интересов своего избирателя – немецкого избирателя – уничтожая хозяйства местных фермеров, машиностроительные и металлургические заводы, а также, постепенно ликвидируя расходы на социальную политику.
Сегодня это типичная неолиберальная партия, в которой почти ничего не осталось от былой левизны.
Еще более драматичную трансформацию пережили в свое время немецкие "Зеленые". Когда-то, в восьмидесятые, они являлись самой сильной левой партией ФРГ, выступая против НАТО и требуя вывода американского ядерного оружия.
Однако в 1999 году, когда руководство "Зеленых" одобрило участие в агрессии против Югославии, из партии разом вышло целое поколение активистов. А на их место со временем пришли воспитанные в американских университетах грантоеды.
С тех пор немецкие "Зеленые" стали самой милитаристской партией Германии, и чем-то вроде немецкого комсомола американской Демпартии. А официальные контакты с украинскими ультраправыми не вызывают у них никакой брезгливости.
В этом же ключе можно вспомнить про отказавшихся от своего идейного наследия лейбористов. Современное лейбористское правительство Великобритании, которое пришло к власти совсем недавно, переживает обрушение рейтингов именно потому, что его политика совершенно ничем не отличается от политики консерваторов, и больше не направлена на защиту британских наемных работников.
Одним словом, Европе не грозит никакого "правого поворота" – он давно уже состоялся.
На самом деле, мы имеем дело с другим явлением. Под давлением жесткого политического, экономического и идеологического кризиса в ЕС со временем начнут приходить к власти политики разных взглядов, которых будет отличать одно качество – умение реалистично смотреть на положение дел.
Такие политики будут думать о своих избирателях – вместо того, чтобы послушно выполнять инструкции Вашингтона.
Они начнут заново выстраивать независимые дружественные отношения с Москвой и Пекином, действуя в собственных национальных интересах, реагируя на масштабные изменения, происходящие сейчас во всем мире.
И пока еще частные успехи таких политиков, как Фицо или Миланович, являются предвестниками этих будущих перемен.
 
ЭксклюзивУкраинаРоберт ФицоНАТОЕврокомиссияВиктор ОрбанВашингтонДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17"В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов": Донецк отменил крещенские купания
15:07Патрушев высказался о судьбе новых российских территорий
15:04ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР
14:59Вадим Трухачев: Киев ударил по "Турецкому потоку", чтобы наказать Венгрию за нарушение военной дисциплины
14:58ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS
14:53Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова
14:45"Правый поворот в Европе": миф западной пропаганды
14:41Байден предпринял отчаянную попытку завладеть активами РФ, команда Трампа "в целом поддерживает" - CNN
14:32TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения Маску
14:04ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 14.00 14 января
14:00Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
13:58Первый случай: Лавров о признании Трампа о НАТО и готовности Москвы к диалогу с ним
13:57Пресса США обвинила Трампа в поражениях ВСУ
13:48Володин объяснил, что принесет мир на Украину и в Европу
13:25Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО
12:37Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg
12:34Лавров обвинил США в попытке вывести из строя "Турецкий поток"
12:21Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области
12:10Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев
12:03Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя
Лента новостейМолния