https://ukraina.ru/20240927/1057737385.html

Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем

Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем - 27.09.2024 Украина.ру

Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем

Пока Владимир Зеленский в Соединенных Штатах пытается убедить власти этой страны расширить поддержку Украины, российские журналисты выяснили, что осенью 2022 года украинский лидер зарегистрировал товарный знак ZELENSKYY, под которым может осуществляться деятельность от похоронных услуг до астрологии

2024-09-27T16:54

2024-09-27T16:54

2024-09-27T16:54

эксклюзив

владимир зеленский

украина

бизнес

дональд трамп

петр порошенко

95 квартал

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Зеленский Владимир Александрович, УкраинаКак сообщило агентство РИА Новости, бренд ZELENSKYY был зарегистрирован 27 октября 2022 года во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), такая информация размещена в ее базе данных. Марку "застолбили" на следующие десять лет до 2032 года.Сама WIPO располагается в Швейцарии, однако использовать эту торговую марку можно также в США, Канаде, Евросоюзе, Великобритании, Грузии, Израиле, КНР, Армении, Молдавии и Японии.Владельцем бренда значится Зеленский Владимир Александрович, Украина (Zelenskyy Volodymyr Oleksandrovych, Ukraine). В качестве адреса проживания значится проспект Героев Сталинграда, два года назад переименованный в проспект Владимира Ивасюка. Именно этот адрес был ранее указан как место проживания Зеленского на сайте Офиса президента Украины.От продуктов до игрушек для вечеринокРегистрация торговой марки на всякий случай для широкого круга применения – обычная практика в таких случаях. Однако размах Зеленского на этом фоне поражает. Его бренд проходит по нескольким классам Ниццкой классификации товаров и услуг.Так, под брендом ZELENSKYY может выпускаться ряд продуктов, в том числе молоко, квас, хумус, соки, энергетики, пиво. Также в списке значатся всевозможные виды алкогольных напитков, сигареты, в том числе электронные, сигары, жевательный табак, кальяны а также аксессуары и сопутствующие товары: спички, зажигалки, пепельницы и т.д.Среди других товаров, которые могут выпускаться под маркой Зеленского значится домашняя и кухонная утварь, ювелирные изделия, предметы живописи, кошельки и визитницы, игрушки для розыгрышей и вечеринок.Помимо этого, есть все правовые условия чтобы под брендом ZELENSKYY стать настоящим оружейным бароном: регистрация товарного знака позволяет использовать его в продаже артиллерии, танков, взрывчатки, огнестрельного оружия, гранаты, торпеды и так далее. Среди услуг: радио и телевидение, реклама и маркетинг, сбор средств (краудфандинг), выпуск книг, проведение онлайн-игр и прочее.Есть в этом перечне и совсем уж экзотические позиции, например, услуги астролога, ритуальные услуги, а также помощь в надевании кимоно.Российские бренды ЗеленскогоКак пишут СМИ, в августе этого года Зеленский также зарегистрировал аналогичную торговую марку отдельно в США. Отмечается, что под этим брендом там разрешается выпуск книг, развлекательная деятельность, производство кино.В 2022 году Зеленский зарегистрировал не только марку ZELENSKYY. В феврале того же года Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) закрепил за главой государства товарные знаки KVARTAL 95 (студия "Квартал 95", которую основал и возглавлял до 2019 года Зеленский), "Розсміши коміка" ("Рассмеши комика" - юмористическая передача, которую вел он ранее), а также "Слуга народа" (сериал с Зеленским в главной роли, позже – название его партии).Права на свои бренды он регистрировал и в России. В 2012 году, когда Зеленский еще приезжал в РФ и работал там над рядом проектов, он зарегистрировал марки "Квартал 95", "Рассмеши комика" и "Сваты" (популярный сериал, к которому имел отношение Зеленский). Два года назад права на эти бренды он потерял, так как истек соответствующий десятилетний срок.Бизнес по доверенностиИзучая коммерческие дела Зеленского до его избрания президентом Украины становится понятен тот размах, с которым он намерен развернуться в новом бизнесе под брендом ZELENSKYY.Помимо бизнеса в сфере телевидения (Студия "Квартал 95", канал "Квартал ТВ" и другие), у него была своя доля в рыбном ресторане, анимационной студии и в строительной компании.Не обошел он стороной и Россию, впрочем, с 2014 года эта часть его коммерческой деятельности пошла на спад, однако до своего президентства с РФ он связи окончательно не рвал. Так, через кипрскую фирму он владел долей в нескольких структурах, которые занимались кино.Избравшись на высшую государственную должность Зеленский передал свои акции в этих компаниях Сергею Шефиру – своему давнему другу и бизнес-партнеру, который с 2019 года числился помощником президента Украины.В марте этого года Зеленский своим указом освободил Шефира от должности помощника. Остается ли он по-прежнему "на хозяйстве" в бывшем бизнесе Зеленского, не известно.Как Порошенко и ТрампПриход к власти в разных странах людей, ранее связанных с бизнесом, дело не редкое. Труднее сказать, найдется ли еще такой пример, когда глава государства, будучи еще в должности, регистрирует бренды, давая им собственную фамилию.Нечто похожее сделал предшественник Зеленского Петр Порошенко. Разница в том, что его компания ROSHEN (название – фамилия Порошенко без первого и последнего слогов), была создана задолго до его ухода в политику. Во время президентства Порошенко передал управление корпорацией независимому трастовому фонду.Еще один близкий пример – Дональд Трамп, который много лет занимался большим бизнесом и превратил собственное имя в широко раскрученный бренд, опять же, за много лет до появления президентских амбиций.Как бы то ни было, все это примеры серьезного бизнеса и основательного подхода, а не попытка на перспективу зарабатывать на астрологах и помощи в надевании кимоно.В ожидании провала?В истории с брендом Зеленского показательно время, когда украинский президент решил заняться правами на свою торговую марку. Октябрь 2022 года – Украина вернула под свой контроль значительные территории Харьковской области, предпринимала попытки начать наступление под Херсоном.Киевский режим в тот момент находился в состоянии, близком к эйфории, официальный Киев уверял всех в скорой победе и выходе на границы 1991 года. Получается, что Зеленский в реальности уже тогда задумался о своем будущем вне президентства.Учитывая, что месяц назад он отдельно зарегистрировал ZELENSKYY в США, планы его не изменились.В этой же плоскости лежит тема заграничной недвижимости Зеленского, о которой на днях писало издание Украина.ру.Не будь похода в президентство, который в итоге может стоить Украине государственности, Зеленский так и остался бы талантливым артистом и бизнесменом. Теперь же он задумывается о производстве алкоголя под собственным именем.Тут уместно вспомнить известный коньяк "Наполеон". Наполеоном Зеленский так и не стал, остается лишь конкурировать с "Наполеоном" алкогольным.

https://ukraina.ru/20240927/1057718968.html

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Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, украина, бизнес, дональд трамп, петр порошенко, 95 квартал