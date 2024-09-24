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Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла

Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла - 24.09.2024 Украина.ру

Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* начал составлять конкуренцию главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку из-за своих связей с британской разведкой, которая по сути и управляет киевским ГУР. За это Буданов* рискует лишится должности, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-09-24T14:33

2024-09-24T14:33

2024-09-24T14:33

эксклюзив

украина

запад

великобритания

кирилл буданов

андрей ермак

рустем умеров

минобороны

офис президента

сво

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Череда соответствующих публикаций в украинских СМИ появилась неспроста и свидетельствует о конфликте, который возник между главой ГУР и Офисом Зеленского. Напомним, изначально издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщало, что глава Минобороны Рустем Умеров якобы без согласования с Будановым* уволил двух его заместителей. "Страна.ua" информировала, что самого руководителя оборонного ведомства и украинской разведки собираются уволить "в ближайшее время". Сегодня бывший сотрудник Службы безопасности страны (СБУ) Василий Прозоров подтвердил эту информацию, указав, что Буданова* после увольнения могут назначить послом, как ранее это сделали с экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным."Министр обороны Украины Умеров и глава офиса (Ермак - Ред.) приняли решение отодвигать Буданова* от реальных рычагов власти. Сейчас, я думаю, ему просто министр обороны Украины назначит своих, подконтрольных ему замов. А возможно, мы будем свидетелями, как самого Буданова* уберут куда-нибудь. Например, послом отправят, как и господина Залужного", - цитируют Прозорова украинские телеграм-каналы. Глава ГУР может повторить судьбу бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который был уволен из-за связей с американцами в обход Ермака, отметил Руслан Калинчук. Сегодня же руководитель Офиса президента, который обладает реальной властью в стране, в отличие от бессильного Зеленского, ревностно реагирует на связи Буданова* с МИ6. К тому же, Буданов* - человек молодой и амбициозный. Неоднократно он приписывал в заслуги ГУР ряд так называемых спецопераций, а на деле терактов, которые проводились на территории России. Например, в прошлом году, комментируя убийство Дарьи Дугиной, Буданов* заявил, что Киев продолжит нападать на русских по всему миру, пока Украина не победит. ФСБ и СКР считают, что руководитель ГУР был организатором взрыва на Крымском мосту, в результате которого погибло четыре человека и два пролета переправы обрушились. Перестал появляться в медиа Буданов* с начала украинского наступления в Курской области, то есть с августа. Как обратил внимание цитируемый выше Прозоров, раньше тот "следил за действиями ГУР на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", но во "вторжении в августе 2024 года, которое Зеленский до сих пор преподносит Западу как отличную операцию, - Буданова* не было вообще, его отодвинули от этой операции полностью". "Если кого-то из украинской власти убирают, то причина может быть только одна - отношения с Ермаков. Те, кто не сумел их выстроить и начинает думать о себе, как о какой-то самостоятельной фигуре, будьте уверены в том, что этот человек долго в своем кресле не пробудет", - заявил Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру. Комментируя возможную отставку Умерова, эксперт напомнил, что Минобороны Украины представляет собой большую кормушку, дорвавшись до которой, делаются "дикие состояния". Распределением западных подношений ведает, в том числе, министр обороны, который мог забыть с кем-то поделиться. "То, что идет в плане западной помощи, сами западные разведки не контролируют. Продовольствие, амуниция и прочие госзакупки - там делаются страшные, просто дикие состояния. Соответственно, здесь может быть конфликт интересов - одним людям Умеров дает заработать, другим - нет", - отметил политолог. По его мнению, смена верхушки на Украине - это не "история про улучшение работы всего аппарата власти". У киевского режима напрочь отсутствует взгляд на перспективу государства, политики осознают, что время для них истекает, полагает Калинчук. С другой стороны, говорить о том, что Запад может отказаться от Украины даже после президентских выборов в США, преждевременно. Из нее еще можно выжать многое, а потому рассчитывать на кардинальные изменения, и уже тем более разрешение конфликта, пока не приходится, резюмировал Руслан Калинчук..Подробнее о перестановках на Украине - в статье "Могли дать взятку Ермаку": Ищенко о том, как украинским министрам удалось спровоцировать свою отставку" на сайте Украина.ру. * Признан в РФ террористом и экстремистом.

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Анастасия Градинарова

эксклюзив, украина, запад, великобритания, кирилл буданов, андрей ермак, рустем умеров, минобороны, офис президента, сво, спецоперация, кадровые перестановки, киев