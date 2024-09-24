Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла - 24.09.2024 Украина.ру
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Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла
Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла - 24.09.2024 Украина.ру
Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* начал составлять конкуренцию главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку из-за своих связей с британской разведкой, которая по сути и управляет киевским ГУР. За это Буданов* рискует лишится должности, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-09-24T14:33
2024-09-24T14:33
эксклюзив
украина
запад
великобритания
кирилл буданов
андрей ермак
рустем умеров
минобороны
офис президента
сво
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Череда соответствующих публикаций в украинских СМИ появилась неспроста и свидетельствует о конфликте, который возник между главой ГУР и Офисом Зеленского. Напомним, изначально издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщало, что глава Минобороны Рустем Умеров якобы без согласования с Будановым* уволил двух его заместителей. "Страна.ua" информировала, что самого руководителя оборонного ведомства и украинской разведки собираются уволить "в ближайшее время". Сегодня бывший сотрудник Службы безопасности страны (СБУ) Василий Прозоров подтвердил эту информацию, указав, что Буданова* после увольнения могут назначить послом, как ранее это сделали с экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным."Министр обороны Украины Умеров и глава офиса (Ермак - Ред.) приняли решение отодвигать Буданова* от реальных рычагов власти. Сейчас, я думаю, ему просто министр обороны Украины назначит своих, подконтрольных ему замов. А возможно, мы будем свидетелями, как самого Буданова* уберут куда-нибудь. Например, послом отправят, как и господина Залужного", - цитируют Прозорова украинские телеграм-каналы. Глава ГУР может повторить судьбу бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который был уволен из-за связей с американцами в обход Ермака, отметил Руслан Калинчук. Сегодня же руководитель Офиса президента, который обладает реальной властью в стране, в отличие от бессильного Зеленского, ревностно реагирует на связи Буданова* с МИ6. К тому же, Буданов* - человек молодой и амбициозный. Неоднократно он приписывал в заслуги ГУР ряд так называемых спецопераций, а на деле терактов, которые проводились на территории России. Например, в прошлом году, комментируя убийство Дарьи Дугиной, Буданов* заявил, что Киев продолжит нападать на русских по всему миру, пока Украина не победит. ФСБ и СКР считают, что руководитель ГУР был организатором взрыва на Крымском мосту, в результате которого погибло четыре человека и два пролета переправы обрушились. Перестал появляться в медиа Буданов* с начала украинского наступления в Курской области, то есть с августа. Как обратил внимание цитируемый выше Прозоров, раньше тот "следил за действиями ГУР на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", но во "вторжении в августе 2024 года, которое Зеленский до сих пор преподносит Западу как отличную операцию, - Буданова* не было вообще, его отодвинули от этой операции полностью". "Если кого-то из украинской власти убирают, то причина может быть только одна - отношения с Ермаков. Те, кто не сумел их выстроить и начинает думать о себе, как о какой-то самостоятельной фигуре, будьте уверены в том, что этот человек долго в своем кресле не пробудет", - заявил Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру. Комментируя возможную отставку Умерова, эксперт напомнил, что Минобороны Украины представляет собой большую кормушку, дорвавшись до которой, делаются "дикие состояния". Распределением западных подношений ведает, в том числе, министр обороны, который мог забыть с кем-то поделиться. "То, что идет в плане западной помощи, сами западные разведки не контролируют. Продовольствие, амуниция и прочие госзакупки - там делаются страшные, просто дикие состояния. Соответственно, здесь может быть конфликт интересов - одним людям Умеров дает заработать, другим - нет", - отметил политолог. По его мнению, смена верхушки на Украине - это не "история про улучшение работы всего аппарата власти". У киевского режима напрочь отсутствует взгляд на перспективу государства, политики осознают, что время для них истекает, полагает Калинчук. С другой стороны, говорить о том, что Запад может отказаться от Украины даже после президентских выборов в США, преждевременно. Из нее еще можно выжать многое, а потому рассчитывать на кардинальные изменения, и уже тем более разрешение конфликта, пока не приходится, резюмировал Руслан Калинчук..Подробнее о перестановках на Украине - в статье "Могли дать взятку Ермаку": Ищенко о том, как украинским министрам удалось спровоцировать свою отставку" на сайте Украина.ру. * Признан в РФ террористом и экстремистом.
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, запад, великобритания, кирилл буданов, андрей ермак, рустем умеров, минобороны, офис президента, сво, спецоперация, кадровые перестановки, киев
Эксклюзив, Украина, Запад, Великобритания, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Минобороны, Офис президента, СВО, Спецоперация, кадровые перестановки, Киев

Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться кресла

14:33 24.09.2024
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
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Анастасия Градинарова
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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* начал составлять конкуренцию главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку из-за своих связей с британской разведкой, которая по сути и управляет киевским ГУР. За это Буданов* рискует лишится должности, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Череда соответствующих публикаций в украинских СМИ появилась неспроста и свидетельствует о конфликте, который возник между главой ГУР и Офисом Зеленского. Напомним, изначально издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщало, что глава Минобороны Рустем Умеров якобы без согласования с Будановым* уволил двух его заместителей. "Страна.ua" информировала, что самого руководителя оборонного ведомства и украинской разведки собираются уволить "в ближайшее время".
Сегодня бывший сотрудник Службы безопасности страны (СБУ) Василий Прозоров подтвердил эту информацию, указав, что Буданова* после увольнения могут назначить послом, как ранее это сделали с экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.
"Министр обороны Украины Умеров и глава офиса (Ермак - Ред.) приняли решение отодвигать Буданова* от реальных рычагов власти. Сейчас, я думаю, ему просто министр обороны Украины назначит своих, подконтрольных ему замов. А возможно, мы будем свидетелями, как самого Буданова* уберут куда-нибудь. Например, послом отправят, как и господина Залужного", - цитируют Прозорова украинские телеграм-каналы.
Глава ГУР может повторить судьбу бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который был уволен из-за связей с американцами в обход Ермака, отметил Руслан Калинчук. Сегодня же руководитель Офиса президента, который обладает реальной властью в стране, в отличие от бессильного Зеленского, ревностно реагирует на связи Буданова* с МИ6.
"Поскольку у Буданова* есть свои связи и выходы на службу внешнеполитической разведки Великобритании МИ6, то можно допустить, что он представляет некоторую альтернативу Ермаку - человеку очень ревнивому, пресекающему любые попытки выходить на американцев или британцев напрямую. Свежий пример - увольнение Кулебы, которого сместили именно потому что он начал вести диалог с американцами мимо Ермака", - пояснил политолог.
К тому же, Буданов* - человек молодой и амбициозный. Неоднократно он приписывал в заслуги ГУР ряд так называемых спецопераций, а на деле терактов, которые проводились на территории России. Например, в прошлом году, комментируя убийство Дарьи Дугиной, Буданов* заявил, что Киев продолжит нападать на русских по всему миру, пока Украина не победит. ФСБ и СКР считают, что руководитель ГУР был организатором взрыва на Крымском мосту, в результате которого погибло четыре человека и два пролета переправы обрушились.
Перестал появляться в медиа Буданов* с начала украинского наступления в Курской области, то есть с августа. Как обратил внимание цитируемый выше Прозоров, раньше тот "следил за действиями ГУР на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", но во "вторжении в августе 2024 года, которое Зеленский до сих пор преподносит Западу как отличную операцию, - Буданова* не было вообще, его отодвинули от этой операции полностью".
"Если кого-то из украинской власти убирают, то причина может быть только одна - отношения с Ермаков. Те, кто не сумел их выстроить и начинает думать о себе, как о какой-то самостоятельной фигуре, будьте уверены в том, что этот человек долго в своем кресле не пробудет", - заявил Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру.
Комментируя возможную отставку Умерова, эксперт напомнил, что Минобороны Украины представляет собой большую кормушку, дорвавшись до которой, делаются "дикие состояния". Распределением западных подношений ведает, в том числе, министр обороны, который мог забыть с кем-то поделиться.
"То, что идет в плане западной помощи, сами западные разведки не контролируют. Продовольствие, амуниция и прочие госзакупки - там делаются страшные, просто дикие состояния. Соответственно, здесь может быть конфликт интересов - одним людям Умеров дает заработать, другим - нет", - отметил политолог.
По его мнению, смена верхушки на Украине - это не "история про улучшение работы всего аппарата власти". У киевского режима напрочь отсутствует взгляд на перспективу государства, политики осознают, что время для них истекает, полагает Калинчук.
С другой стороны, говорить о том, что Запад может отказаться от Украины даже после президентских выборов в США, преждевременно. Из нее еще можно выжать многое, а потому рассчитывать на кардинальные изменения, и уже тем более разрешение конфликта, пока не приходится, резюмировал Руслан Калинчук..
Подробнее о перестановках на Украине - в статье "Могли дать взятку Ермаку": Ищенко о том, как украинским министрам удалось спровоцировать свою отставку" на сайте Украина.ру.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
ЭксклюзивУкраинаЗападВеликобританияКирилл БудановАндрей ЕрмакРустем УмеровМинобороныОфис президентаСВОСпецоперациякадровые перестановкиКиев
 
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