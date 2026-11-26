https://ukraina.ru/20261126/nato-toropitsya-na-voynu-s-rossiey-1084751673.html

НАТО торопится на войну с Россией

НАТО торопится на войну с Россией - 26.11.2026 Украина.ру

НАТО торопится на войну с Россией

МИД РФ предупредил Эстонию о том, что она оказалась на грани войны с Россией, предъявив длинный список враждебных шагов балтийского карлика, включающий пропуск украинских БПЛА для ударов по российской территории и попытки помешать российскому судоходству в Финском заливе.

2026-11-26T13:34

2026-11-26T13:34

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В свою очередь, заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взьонтек заявил, что разрыв Варшавой дипломатических отношений с Москвой может обернуться войной. А британское военное ведомство призвало ветеранов быть готовыми вернуться в ряды вооружённых сил и отправиться на войну, после чего принц Гарри заявил, что если война будет с Россией, то он лично готов уже сейчас.Можно не обращать на эти вещи внимания, считать их случайным совпадением и связывать с психической неустойчивостью отдельных западных политиков, ссылаясь на то, что как отдельные европейские страны, так и евробюрократия в целом предварительно запланировали готовность Европы к войне с Россией на 2029–30 годы.Под этот срок и бюджеты планируются, причём именно сейчас федеральный канцлер ФРГ Мерц сражается с партнёрами по ЕС за бюджет следующего года, в частности за выделение в нём средств Украине, которое должно быть обеспечено национальными бюджетами членов ЕС. Последние не рады. Их финансовые системы – в кризисе, денег судорожно не хватает на социальные статьи, а Мерц требует платить коррумпированному полутрупу и угрожает в противном случае просто заблокировать принятие бюджета.Кстати, в самой Германии Мерцем тоже недовольны: Сара Вагенкнехт обвинила его в том, что он вгоняет страну в неподъёмные долги ради Украины.Военные бюджеты ЕС запланированы на ближайшие годы, но далеко не все ещё приняты, а войну европейские политики призывают уже. Нет ли в этом какого-то противоречия? Отнюдь нет.Во-первых, начать войну сложнее, чем выделить военный бюджет. Обосновать последний гораздо проще, так как он принимается "чтобы не было войны". Ради этого население, как правило, готово потерпеть. А вот сам факт начала войны не оставляет места оптимизму, и население должно быть уверено, что иного варианта не было: "Это не наш выбор, но мы вынуждены ответить на агрессию". Данную фразу мало произнести, пропаганда должна её умело обосновать, убедив население, что власть боролась за мир до последней минуты, но другого выхода не было.Нельзя сказать европейцам, что они должны напасть на Россию ради Украины, их необходимо убедить, что они защищаются от России. На провокации, оформление "доказательств" и работу пропаганды требуется время. В один момент психологию бюргера на психологию солдата изменить невозможно.Во-вторых, и это важнее, Европе желательно успеть развязать войну с Россией, пока Киев ещё воюет, пусть и из последних сил. Иначе придётся организовывать новую площадку для войны, вместо потерянной украинской, а это не так просто, как может показаться. Даже агрессивные, когда речь идёт о России, восточноевропейские лимитрофы не желают повторения судьбы Украины, чей демографический потенциал исчерпан, а государственные институты разрушены, в том числе и в результате "помощи" Запада, не просто дающего деньги, но выдвигающего требования по переформатированию политического и административного пространства.Наконец, в-третьих, сам формат западной помощи говорит о многом. Украина просит ракеты-перехватчики к имеющимся у неё комплексам Patriot и другим западного производства. Просит и не получает. НАТО также отказывается задействовать свои средства ПВО для уничтожения российских ракет над Украиной, мотивируя это тем, что такие действия способны привести к войне с Россией.Зато крылатые ракеты и дальнобойные беспилотники для ударов в глубину России Украина получает от партнёров по НАТО регулярно. Что касается БПЛА, только Великобритания и Германия поставляют их тысячами – это если считать только официально анонсированные поставки. Британия с Францией неоднократно обсуждали вопрос об обеспечении Украины баллистическими ракетами средней (де-факто) дальности для усиления ударов по глубокому российскому тылу.То есть защищать Украину НАТО отказывается, мотивируя это страхом перед Россией, а обеспечивать удары по России НАТО не боится. Оборонительное оружие (даже не оружие – боеприпасы) Украине давать страшно, а наступательное ничего – можно. Логика в этом есть лишь в одном случае – если НАТО желает спровоцировать Россию на превентивный удар по местам производства и путям поставки ракет на Украину, чтобы после этого развязать новый военный конфликт, имея возможность обвинить в агрессии Москву.Давайте подумаем, какую картину видит тот же западный бюргер, которому власти его страны предлагают срочно готовиться к "защите родины от России".Ему не рассказывают о массированных поставках Украине ракет и БПЛА для ударов по российскому тылу, вернее, не акцентируют на этих новостях внимание. Ему демонстрируется картина мира, в которой Запад боится что-либо сбивать не то что над Украиной – над своей территорией, чтобы "не спровоцировать Россию", которая якобы спит и видит, как бы на "беззащитный Запад" напасть.В рамках этой концепции шведские всепогодные истребители над Польшей в упор "не видят" российский БПЛА "из-за плохой погоды", НАТО "из страха" отказывается закрывать своими средствами ПВО украинское небо, а Эстония даже украинские дроны в своём небе не сбивает, мотивируя это тем, что боится России. "А вдруг обломки упадут на российскую территорию, а Москва использует это как повод для нападения", — объясняют свою позицию эстонские власти.В общем, обывателю предлагают образ слабого, беспомощного, испуганного Запада, готового на всё, лишь бы "не спровоцировать Россию". В эту же схему укладываются и истошные требования Европы срочно пустить её за стол переговоров по Украине.В то время как Россия, США и Китай уже пытаются вплотную заняться глобальным урегулированием, чётко указав, что региональные кризисы являются результатом глобального, а не наоборот, ЕС концентрируется на единственном региональном кризисе – украинском, причём, несмотря на очевидное стратегическое поражение Киева, окончательно теряющего способность оказывать сопротивление ВС РФ, Европа на голубом глазу требует от России безоговорочной капитуляции как предварительного условия для начала мирных переговоров. Ясно же, что такая позиция способствует не достижению договорённости, а срыву переговорного процесса.Зато в европейском информационном пространстве появляется новый штрих: слабая, запуганная, беспомощная Европа умоляет о переговорах, но непреклонная "агрессивная Россия" ей глумливо отказывает. Всё это создаёт у европейского обывателя впечатление неизбежности войны, которую власти его страны всеми силами пытаются предотвратить, но не могут, "из-за России".Что же касается сроков, то ведь Европа не собирается вступать в войну вся одновременно. Пусть воюют прибалты с финнами, а организовавшие Балтийский кризис британцы и примкнувшие к ним немцы с французами будут им умеренно помогать оружием и деньгами. Так это видится из Парижа и Лондона.Но современную Россию практически никогда не удавалось заставить играть по западным сценариям. Кремль умеет удивлять врагов, а как писал великий Александр Васильевич Суворов в своей "Науке побеждать": "Удивил – победил!"

https://ukraina.ru/20261124/zhdut-linii-fronta-po-elbe-voennye-ambitsii-evropy-1084699697.html

https://ukraina.ru/20261121/ugrozhayut-rossii-blokadoy-novaya-provokatsiya-na-baltike-1084655218.html

https://ukraina.ru/20261125/ukraina-i-atomnaya-bomba-1084729261.html

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мнения, весь ищенко, россия, украина, европа, фридрих мерц, нато, ес