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Призрачная пятая статья НАТО и сельскохозяйственное самоубийство Украины. Западные СМИ о конфликте

Призрачная пятая статья НАТО и сельскохозяйственное самоубийство Украины. Западные СМИ о конфликте - 26.11.2026 Украина.ру

Призрачная пятая статья НАТО и сельскохозяйственное самоубийство Украины. Западные СМИ о конфликте

Украинское урегулирование споткнулось о Пятую статью. Речь идет о попытках американского переговорщика Джареда Кушнера добиться для Украины гарантий безопасности, аналогичных Пятой статье Североатлантического договора. При этом критика данной инициативы на этот раз приходит из Америки

2026-11-26T07:21

2026-11-26T07:21

2026-11-26T07:21

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Обещания без гарантииМногие сторонники курса "Америка превыше всего" выступают против появления ещё одного государства, чья безопасность всецело будет зависеть от США и чьи проблемы грозят втянуть Америку в конфликт, объясняет издание The American Conservative, ссылаясь на мнение популярного журналиста Такера Карлсона.Как отмечает издание, они разочарованы войной США с Ираном и не могут понять, почему "администрация Трампа в стремлении укрыть Украину зонтиком НАТО переплюнула даже своих демократических предшественников"."И то обстоятельство, что проводником этой идеи выступает Кушнер — по сообщениям, он даже на закрытых переговорах допускал полноценное членство Украины в альянсе — лишь подливает масла в огонь их возмущения", — говорится в статье.The American Conservative напоминает, что Москва положительно восприняла расширение повестки переговоров по инициативе Кушнера за счёт обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе. Однако совершенно неясно, почему Кремль должен соглашаться с его предложениями, связанными с НАТО, пишет газета.Но даже если бы каким-то непостижимым образом Москва и Вашингтон дали этой инициативе зелёный свет, американцам всё равно стоило бы задуматься, насколько обязательство вступить в войну с Россией — ядерной державой — ради Украины отвечает интересам их страны, резюмирует The American Conservative.Тем временем британская газета UnHerd обвиняет американских переговорщиков в том, что они обещают Украине гарантии, которые, как уже "убедительно доказали", сами не готовы выполнить."США не могут убедительно пообещать воевать за Украину в будущем, поскольку уже дважды отказались это делать. В 2014 и 2022 годах Вашингтон прямо исключил отправку американских военнослужащих на защиту Украины. Более того, президенты обеих ведущих партий неоднократно заявляли, что судьба Украины не имеет для США жизненно важного значения", — пишет издание.Поэтому дальнейшие разговоры о гарантиях такого рода лишь отвлекают от реальных проблем и в долгосрочной перспективе сделают Украину и Европу менее защищенными, полагают британские журналисты.Усталость от Украины в цифрахЖители Германии устали от Украины, констатирует издание Der Tagesspiegel, ссылаясь на новые данные репрезентативного исследования Фонда Кербера*, посвященного взглядам немцев на внешнюю политику страны.Согласно им, против военной поддержки Украины со стороны Берлина выступает 53% граждан Германии, за помощь – 46%. Это на шесть процентов меньше, чем год назад.Большинство немцев (61%) считают, что Германия и Европа прилагают недостаточно усилий для мирных переговоров между Россией и Украиной, отмечается в статье. Тем временем только 36% опрошенных полагают, что предпринимаемых усилий достаточно.За нормализацию отношений с Россией независимо от исхода украинского конфликта выступает 34% участников исследования. При этом такую позицию разделяют 75% сторонников партии "Альтернатива для Германии".Как подчеркивает издание, около двух третей немцев по-прежнему не хотят, чтобы Германия играла ведущую военную роль в Европе. Также большинство граждан не поддерживает цель правительства сделать бундесвер к 2039 году сильнейшей армией Европы в сфере обычных вооружений. Против этих планов канцлера Фридриха Мерца выступает 54% респондентов.Дорогу украинскому зерну!Аграрный сектор, которым гордилась Украина, оказался на грани банкротства, констатирует американское новостное агентство Bloomberg.По словам журналистов агентства, украинские фермеры постепенно исчерпывают финансовые резервы, на которых держались в годы конфликта, а растущие запасы непроданного зерна приводят к падению внутренних цен.Тем временем банки все менее охотно предоставляют фермерам кредиты, так как первые банкротства ожидаются уже к следующему лету, если ситуация не изменится, рассказал в интервью агентству директор одного из аграрных предприятий.Как отмечается в статье, с июля Россия и Украина активизировали взаимные удары по зерновой инфраструктуре, что нарушило логистические цепочки и привело к накоплению непроданного урожая в хозяйствах. Из-за этого во втором полугодии потери доходов аграрного сектора могут составить около 4,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки Национального банка Украины.Внутренние цены на сельскохозяйственную продукцию на Украине сильно просели, а топливо и удобрения подорожали. Все это неизбежно скажется на инвестициях в сельское хозяйство и создаст дополнительные риски для будущих урожаев, говорится в публикации.Недостаточные инвестиции скажутся на посевах следующего года, поскольку фермеры будут производить меньше продукции, опасаются украинские производители, опрошенные агентством.Тем временем Латвия думает, как помочь Украине нарастить экспорт зерна. Издание Baltus Balss цитирует обещания премьер-министра Андриса Кулбергса объявить в ближайшее время о новых возможностях перевозки украинского зерна через латвийскую инфраструктуру.При этом издание обвиняет правительство в том, что оно медлит с рассмотрением запрета на транзит зерна из России. Более того, Кулбергс назвал решение Эстонии закрыть автомобильную границу с Россией ошибочным, предупредив о возможных последствиях для грузоперевозок и экономики, напоминает латвийская газета.По словам Кулбергса, ситуация, связанная с запретом транзита российского зерна, сложная, так как там нужно учитывать не только политические, но и экономические, юридические и логистические последствия возможного запрета, говорится в статье."Премьер утверждает, что односторонние ограничения могут затронуть интересы зарубежных партнеров, в том числе компаний из Азии и США, чьи грузы уже находятся в пути", — пишет латвийская газета.*деятельность немецкого Фонда Кёрбера признана нежелательной на территории России

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https://ukraina.ru/20261120/dlya-togo-i-rushili-kolkhozy-ukraina-pogryazla-v-skhemakh-s-gosudarstvennoy-zemley-1084620228.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, европа, джаред кушнер, такер карлсон, дональд трамп, нато, bloomberg