https://ukraina.ru/20261126/russkiy-yazyk-strashnee-vzryvov-v-dnepre-uchitelnitsa-ostavila-detey-bez-ukrytiya-1084753201.html

Русский язык страшнее взрывов? В Днепре учительница оставила детей без укрытия

Русский язык страшнее взрывов? В Днепре учительница оставила детей без укрытия - 26.11.2026 Украина.ру

Русский язык страшнее взрывов? В Днепре учительница оставила детей без укрытия

В Днепре (ранее – Днепропетровск) уволили учительницу истории, которая, по словам родственников учеников, во время обстрела закрыла школьников в классе, а сама поспешила в укрытие

2026-11-26T15:16

2026-11-26T15:16

2026-11-26T15:16

дзен украина.ру

днепр

украина

новости

школа

убежище

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102223/88/1022238873_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_988b0226c145bfe2e4fbc81dc82beaae.jpg

В днепровском лицее № 61 урок истории едва не превратился в урок выживания. 24 ноября во время воздушной тревоги школьники остались в кабинете, хотя должны были спуститься в убежище. Более того, как утверждают родственники учеников, преподавательница закрыла дверь на ключ, а после прогремевшего неподалеку взрыва сама поспешила спасаться. О произошедшем рассказала в соцсетях местная жительница Диана Яворская, чья младшая сестра учится в лицее. Девушка возмутилась поведением преподавателя, добавив, что во время атаки в здании выбило несколько окон. История быстро разошлась по украинским пабликам, и городским властям пришлось вмешаться.В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета сообщили, что директор лицея уже уволил учительницу, однако служебное расследование продолжается. Сама педагог, проработавшая в школе 16 лет, изложила несколько другую версию событий.Она признала, что часть учеников действительно осталась в кабинете после объявления тревоги, но утверждает, что никого не запирала и не бросала. По её словам, некоторые школьники сразу отправились в убежище, а остальные продолжили занятие. После взрыва учительница якобы вместе с детьми искала ключ, чтобы закрыть кабинет, и лишь затем спустилась вниз. При этом свою ошибку она все-таки признала и публично извинилась.Проблемы с доступом в укрытия между тем на Украине возникают далеко не впервые. Еще 20 июля киевляне массово жаловались, что во время воздушной атаки не могли попасть в метро и убежища. В сентябре похожая история дошла до Киевского национального университета имени Шевченко: студенты утверждали, что их не пустили в укрытие во время тревоги.А вот с чем в украинских учебных заведениях умеют бороться быстро и решительно, так это с русским языком. Тут не нужны ни выбитые окна, ни взрывы поблизости. Порой достаточно ученика с телефоном и короткого видеоролика, чтобы у преподавателя начались "серьезные неприятности".В апреле этого года в одном из киевских лицеев учителя уволили после того, как старшеклассники записали, как он разговаривает на уроке по-русски. Ролик длился меньше минуты, но его хватило для разбирательства.Представители языкового омбудсмена заинтересовались нарушением, а руководство школы поспешило принять меры. Более того, в лицее решили разместить QR-коды, через которые ученики смогут жаловаться на использование русского языка.В марте похожая участь постигла профессора Одесского национального технологического университета. На него пожаловался студент, недовольный русскоязычными лекциями и экзаменационными билетами.Преподаватель объяснял, что воспользовался старыми материалами из-за технических неполадок, а на русском отвечал тем учащимся, которые сами обращались к нему на этом языке. После проверки профессор остался без работы.Подобные истории, впрочем, начались задолго до настоящей “охоты на ведьм”. Еще в 2021-м разборки устроили в киевском лицее № 303, где преподавательница немецкого языка отказалась переходить на украинский и повздорила с учениками. Тогда же в школе № 152 учитель истории обругал школьников по-русски.В обоих случаях записи конфликтов попали в сеть, после чего педагогам пришлось распрощаться с работой. Украинские школьники быстро освоили весьма полезный навык: если преподаватель говорит что-то неугодное, достаточно включить камеру.Учитывая такую принципиальность, особенно странно выглядит история из Днепра. За несколько фраз по-русски преподавателя могут немедленно оставить без работы, а школьникам предлагают удобные способы пожаловаться на нарушителя. Зато в лицее № 61 во время воздушной тревоги часть детей продолжала сидеть за партами, пока неподалеку гремели взрывы. И лишь после того, как родственники учеников рассказали об этом в соцсетях, преподавательница лишилась должности.Между тем на Украине начали проверки вузов для выявления уклонистов. Во всех вузах Украины проводят проверки законности отсрочек от мобилизации у студентов старше 25 лет.

https://ukraina.ru/20261125/poka-ukraintsy-sidyat-bez-sveta-zelenskiy-otbivaet-myachi-sportivnyy-piar-v-zakarpate-1084736907.html

днепр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дзен украина.ру, днепр, украина, новости, школа, убежище