Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"
Принятое ранее решение об увольнении заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, было принято без согласования с главой ведомства Кириллом Будановым*. А его самого и министра обороны Рустема Умерова в ближайшее время могут быть отправлены в отставку
Вечером 20 сентября об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные неназванные источники.
"Решение было принято ещё на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым* и главой Офиса президента Андреем Ермаком существует серьёзное напряжение. Буданов* является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского", - процитировало издание своего собеседника.
По информации "Страны" также в кулуарах обсуждаются возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно.
"Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточнила "Страна".
Накануне стало известно, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко - без ведома самого главы ГУР. Издание заострило внимание на том, что их называют людьми бывшего министра обороны, а ныне посла в Словении Андрея Тарана.
"Некоторые источники говорят, что решение было принято Офисом президента, чтобы ослабить Буданова*. Сообщается, что минувшей весной у главы ГУР испортились отношения с главой ОП Ермаком. Хотя незадолго до этого он претендовал на должность главкома", - резюмировало издание.
16 сентября, 10:11Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИРуководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ
В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
О других версиях увольнения Кулебы - в материалах "Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с Россией и Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.