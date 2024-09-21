https://ukraina.ru/20240921/1057591560.html

Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"

Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua" - 21.09.2024 Украина.ру

Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"

Принятое ранее решение об увольнении заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, было принято без согласования с главой ведомства Кириллом Будановым*. А его самого и министра обороны Рустема Умерова в ближайшее время могут быть отправлены в отставку

2024-09-21T09:28

2024-09-21T09:28

2024-09-21T09:28

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кирилл буданов

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дмитрий кулеба

андрей ермак

отставка

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Вечером 20 сентября об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные неназванные источники.По информации "Страны" также в кулуарах обсуждаются возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно."Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточнила "Страна".Накануне стало известно, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко - без ведома самого главы ГУР. Издание заострило внимание на том, что их называют людьми бывшего министра обороны, а ныне посла в Словении Андрея Тарана."Некоторые источники говорят, что решение было принято Офисом президента, чтобы ослабить Буданова*. Сообщается, что минувшей весной у главы ГУР испортились отношения с главой ОП Ермаком. Хотя незадолго до этого он претендовал на должность главкома", - резюмировало издание.В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.О других версиях увольнения Кулебы - в материалах "Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с Россией и Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20240916/1057470168.html

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новости, украина, кирилл буданов, рустем умеров, офис президента, кабмин, дмитрий кулеба, андрей ермак, отставка, владимир зеленский