Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua" - 21.09.2024 Украина.ру
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Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"
Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua" - 21.09.2024 Украина.ру
Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"
Принятое ранее решение об увольнении заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, было принято без согласования с главой ведомства Кириллом Будановым*. А его самого и министра обороны Рустема Умерова в ближайшее время могут быть отправлены в отставку
2024-09-21T09:28
2024-09-21T09:28
новости
украина
кирилл буданов
рустем умеров
офис президента
кабмин
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андрей ермак
отставка
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Вечером 20 сентября об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные неназванные источники.По информации "Страны" также в кулуарах обсуждаются возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно."Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточнила "Страна".Накануне стало известно, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко - без ведома самого главы ГУР. Издание заострило внимание на том, что их называют людьми бывшего министра обороны, а ныне посла в Словении Андрея Тарана."Некоторые источники говорят, что решение было принято Офисом президента, чтобы ослабить Буданова*. Сообщается, что минувшей весной у главы ГУР испортились отношения с главой ОП Ермаком. Хотя незадолго до этого он претендовал на должность главкома", - резюмировало издание.В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.О других версиях увольнения Кулебы - в материалах "Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с Россией и Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, кирилл буданов, рустем умеров, офис президента, кабмин, дмитрий кулеба, андрей ермак, отставка, владимир зеленский
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Офис президента, Кабмин, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, отставка, Владимир Зеленский

Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"

09:28 21.09.2024
 
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Принятое ранее решение об увольнении заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, было принято без согласования с главой ведомства Кириллом Будановым*. А его самого и министра обороны Рустема Умерова в ближайшее время могут быть отправлены в отставку
Вечером 20 сентября об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные неназванные источники.

"Решение было принято ещё на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым* и главой Офиса президента Андреем Ермаком существует серьёзное напряжение. Буданов* является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского", - процитировало издание своего собеседника.

По информации "Страны" также в кулуарах обсуждаются возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно.
"Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточнила "Страна".
Накануне стало известно, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко - без ведома самого главы ГУР. Издание заострило внимание на том, что их называют людьми бывшего министра обороны, а ныне посла в Словении Андрея Тарана.
"Некоторые источники говорят, что решение было принято Офисом президента, чтобы ослабить Буданова*. Сообщается, что минувшей весной у главы ГУР испортились отношения с главой ОП Ермаком. Хотя незадолго до этого он претендовал на должность главкома", - резюмировало издание.
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В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
О других версиях увольнения Кулебы - в материалах "Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с Россией и Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиУкраинаКирилл БудановРустем УмеровОфис президентаКабминДмитрий КулебаАндрей ЕрмакотставкаВладимир Зеленский
 
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