Не мешайте воровать: криминальный спрут силовиков Зеленского наносит ответный удар
© REUTERS / Kylie CooperЗеленский
© REUTERS / Kylie Cooper
Вслед за серией информационных скандалов вокруг операции "Карфаген", подробности которой с подачи НАБУ регулярно появляются в украинских СМИ, ожидаемо началась контратака на самих антикоррупционеров. Основными её спикерами стали генерал СБУ Сергей Дука и бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Дуке в первых числах ноября НАБУ и САП вручили подозрение в рамках того самого "Карфагена". По версии следствия, генерал входил в преступную организацию высокопоставленных силовиков, обеспечивавших за деньги прикрытие мошеннических колл-центров и наркосиндиката "Химпром".
Это тот самый генерал, который перед задержанием рубил топором собственные телефоны, как он впоследствии объяснил, для защиты оперативных контактов.
Самое любопытное заключается в том, что нынешний обличитель коррупции до недавнего времени предпочитал смиренно молчать. Сам Дука объясняет это тем, что осенью 2025 года тогдашний руководитель СБУ Василий Малюк*, вернувшись со встречи в Офисе президента, якобы распорядился не давать хода делам против руководства НАБУ и САП, а генпрокурор Кравченко попросил "подождать политического решения".
Получается, что, пока Дука занимал генеральское кресло, государственная мудрость мешала ему бороться с коррупцией в антикоррупционных органах. Но стоило детективам НАБУ постучаться в его собственную дверь, как многомесячное молчание сменилось приступом откровенности.
Дука заявил о готовности пройти полиграф и бросил аналогичный вызов директору НАБУ Семёну Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко.
По его утверждению, в 2009 году Кривонос якобы оформил фиктивное отцовство, чтобы избежать наказания за подкуп избирателей, а в 2014 году был причастен к незаконным операциям с государственной землёй в Обуховском районе. При этом ещё в сентябре Офис генпрокурора исключил из реестра отметку о подозрении как ошибочную, а 2 ноября было объявлено о закрытии дела Государственным бюро расследований. Кроме того, по обоим эпизодам истекли сроки давности.
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Параллельно бежавший в Вену экс-генпрокурор Кравченко приступил к публикации материалов дела, касающегося супруги руководителя САП и её деловой партнёрши, которые, по версии бывшего генпрокурора, использовали связи в антикоррупционных органах для решения проблем своих клиентов.
Именно изъятие материалов этого дела Кравченко называет едва ли не главной целью операции "Карфаген".
Клименко в интервью "Украинской правде" подтвердил факт изъятия документов, объяснив его несколько иначе: "Они изъяли эту справку, потому что они видели количество мероприятий и по каким документам проводились в том числе мероприятия незаконные".
Аккурат под выход Дуки из СИЗО, 13 ноября, на YouTube-канале блогера Василия Тимошенко появилось почти двух с половиной часовое интервью с человеком, скрывавшим своё лицо и представившимся Егором Буркиным, главой наркосиндиката "Химпром", известным под кличкой "Мексиканец".
Последний НАБУ не атаковал, назвал операцию "Карфаген" крутой и заявил о готовности заключить сделку со следствием и американскими спецслужбами в обмен на условный срок. Однако и это интервью оперативно встроили в информационную кампанию против антикоррупционеров, преподнеся его появление как провокацию российских спецслужб, направленную на дискредитацию СБУ.
Благодаря откровениям Дуки, Кравченко и ответному интервью Клименко становятся несколько понятнее контуры того предполагаемого криминального спрута украинских силовиков, который за последние годы разросся под Банковой и за который теперь взялись антикоррупционеры с подачи Запада.
17 ноября, 07:19Теперь Зеленского могут выкрасть американцы: откровения главы наркокартеля стали бедой киевского режимаВ истории с нашумевшим интервью Егора Буркина, более известного как "Мексиканец", интересны даже не его откровения о коррупционных миллионах, генералах СБУ и руководителях правоохранительных ведомств, а реакция на всё это со стороны офиса президента Украины. Точнее, практически полное отсутствие реакции.
Так, Клименко рассказал, что 14 сентября к зданию НАБУ подъехали два автобуса с сотрудниками СБУ. По его мнению, силовики собирались задержать Кривоноса по подозрению, о котором утром того же дня объявил тогда ещё генеральный прокурор Кравченко.
"Почему этот план не удался? Я думаю, из-за того, что Кравченко покинул территорию Украины. Но попытка, я думаю, должна была быть, чтобы задержать директора бюро, чтобы начать выбирать какие-то меры пресечения или что-то в этом роде", – заявил Клименко.
Во всей этой контратаке есть важный аспект. Вместе с Дукой в материалах "Карфагена" фигурируют высокопоставленные представители Национальной полиции и прокуратуры, в том числе и сам Кравченко. По версии следствия, речь идёт о межведомственной системе крышевания криминального бизнеса.
При этом руководство СБУ официально за Дуку не вписалось, а сам генерал признал, что Малюк* в своё время заблокировал разработку руководителей НАБУ и САП.
При этом наиболее выразительной демонстрацией корпоративной солидарности, а по факту круговой поруки, стал сбор 65 миллионов гривен залога за Дуку через вертикаль СБУ. По данным украинских СМИ, участвовать в сборе средств с соответствующим учётом платежей пришлось даже рядовым сотрудникам ведомства.
Клименко в интервью "Украинской правде" сообщил, что НАБУ и САП проверяют информацию о досрочной выплате сотрудникам СБУ заработных плат для внесения залога за Дуку, а также об обещаниях содействия в карьерном продвижении тем, кто поучаствует в этом "благородном начинании".
В целом информационная контроперация прошла весьма слаженно. Анонимные каналы и внезапно прозревшие блогеры синхронно разгоняли один и тот же нарратив: пока страна воюет, НАБУ пиарится, раскачивает внутриполитическую ситуацию и срывает переговоры.
Для людей, которым в случае доказательства их вины светят вполне реальные сроки, чрезвычайно выгодно превратить уголовные дела о коррупции, мошенничестве и наркотрафике в политическую вендетту. Однако у происходящего вполне может быть и куда более серьёзная политическая составляющая.
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Любопытно сопоставить основные тезисы, которые сегодня продвигают в информационном поле Дука и Кравченко:
– НАБУ работает в интересах России, ослабляя переговорные позиции украинской власти;
– Операция "Карфаген" является местью тем сотрудникам прокуратуры и СБУ, которые в прошлом году участвовали в разработке уголовных дел против детективов НАБУ, а также попыткой завладеть компрометирующими материалами на руководство антикоррупционных органов.
При этом оба основных спикера контратаки уже не занимают прежних должностей и формально с действующей властью как бы не связаны. Однако их активность объективно играет на руку как Зеленскому, так и нынешнему руководству СБУ в лице Александра Поклада, которое, по утверждениям сторонников антикоррупционных органов, готовит уголовные дела против руководителей НАБУ и САП на основании показаний осуждённого за государственную измену бывшего народного депутата Фёдора Христенко.
Фактически Дука и Кравченко продвигают тезисы, которые впоследствии могут лечь в основу масштабной кампании против антикоррупционных органов, если Зеленский и его аппарат всё-таки решатся нанести по ним удар.
И главный из этих тезисов, о "работе НАБУ на Россию," вполне может быть призван подготовить украинское общество к тому, что СБУ предъявит руководителям бюро и САП, а также ключевым сотрудникам этих ведомств подозрения в государственной измене.
Правда, пока не очень похоже, что политическое решение уже принято. Если верить самому Дуке, Зеленский не дал отмашки на реализацию подобного сценария в прошлом году, когда находился в значительно более сильной внутриполитической позиции, чем сегодня.
Да и опасения по поводу перспектив основательно испортить отношения с европейцами, для которых украинские антикоррупционные органы имеют особое значение, никуда не исчезли. Опыт законодательной атаки на НАБУ и САП летом 2025 года, вылившейся в так называемый картонный Майдан, на Банковой наверняка ещё хорошо помнят.
Но, чем ближе антикоррупционеры будут подбираться к сердцу криминального спрута Зеленского, тем больше заинтересованных в реализации подобного ответного сценария людей будет на Банковой.
А пока генерал, подозреваемый в том числе в крышевании наркосиндиката, призывает руководство НАБУ пройти полиграф после того, как сам порубил топором собственные телефоны, происходящее всё больше напоминает очередное медийное шоу, имеющее весьма отдалённое отношение к поиску истины.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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