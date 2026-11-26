Украинцы с большой буквы: у патриотов случилось обострение мании величия
Украинская борьба за национальное величие вышла на новый — орфографический — уровень. Когда политических достижений или военных успехов не хватает, на помощь приходят заглавные буквы. Теперь предлагается возвысить украинцев хотя бы грамматически: писать слова "украинец", "украинка" и "украинцы" исключительно с большой буквы
Петиция с таким предложением появилась пару дней назад на сайте Кабмина. Автор документа Оксана Бульба просит правительство и Национальную комиссию по стандартам государственного языка совместно с Институтом украинского языка Национальной академии наук Украины рассмотреть изменения в украинское правописание.
Она предлагает сделать обязательным написание слов "Украинец", "Украинка" и "Украинцы" с заглавной буквы во всех стилях речи. Бульба ссылается на практику других языков (например, английского Ukrainian, польского Ukrainiec, немецкого Ukrainer), а еще — на устоявшуюся с начала войны традицию в украинских медиа и соцсетях. Там еще с 2022 года пишут слова "Россия" и "Путин" с маленькой буквы.
Но ставить рядом "великих укров", написанных чуть ли не 36-м кеглем, догадались только сейчас. Инициатор обращения лихо подвела под эту орфографическую норму действующие языковые правила, допускающие написание с заглавной буквы слов с особой ценностной нагрузкой, таких как "Родина", "Государство", "Независимость".
Примечательно, что за два дня обращение набрало всего… две подписи из 25 тыс. необходимых для рассмотрения правительством. Впрочем, у сторонников Бульбы есть еще целых три месяца, чтобы убедить министров и ученых переделать украинское правописание.
Вот только эта борьба за буквенный вес и влияние не что иное, как подмена понятий, когда грамматическая норма превращается в инструмент политической самоидентификации. Заглавная буква сама по себе не прибавляет государству суверенитета, гражданам — значимости, национальной идее — убедительности.
Но когда украинская политика строится вокруг демонстрации особого исторического и морального статуса, даже орфография становится способом подчеркнуть собственную исключительность. Правда, живет эта исключительность только в "бульбовой" голове, и количество подписантов петиции четко указывает на то, что общественного запроса на всеобщее написание слова "украинец" с большой буквы не существует.
Наоборот, чем настойчивее особо одаренные граждане пытаются закрепить на письме свое этническое величие, тем сильней хочется задать вопрос: а почему эту украинскую эксклюзивность надо доказывать с помощью орфографических правил? Потому что никак иначе сделать это не получается?
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Ивановская против Spotify
Например, провал потерпела инициатива языкового омбудсмена Елены Ивановской в деле блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах.
"Западные партнеры смотрят на ситуацию сквозь призму своих мирных протоколов и заявляют, что фильтрация по языковому признаку — это дискриминация. Поэтому просить платформы блокировать песни "по языку" — это тупик", — признала защитница мовы.
По словам Ивановской, вопрос блокировки русскоязычной музыки на Spotify, Deezer, Apple Music и YouTube обсуждали в Офисе Владимира Зеленского и даже готовили официальные письма. Любопытная деталь: среди акционеров Apple есть инвестиционная корпорация BlackRock. Та самая, которую неоднократно связывали с планами масштабного участия в восстановлении и инвестиционном освоении Украины.
При этом тесные деловые контакты с украинскими властями и личные отношения с Зеленским, судя по всему, не стали основанием для того, чтобы Apple Music пересматривала международные правила в угоду политической конъюнктуре Киева. Поэтому языковые стражи киевского режима осознали, что украинское законодательство не распространяется на зарубежные компании.
Что остается делать? Только одно: продолжать гнобить российский музыкальный продукт внутри Украины. Там уж точно можно творить любую дичь и знать, что никто не посмеет возражать против ущемления прав как музыкантов, так и их слушателей.
Та же Ивановская на прошлой неделе сообщила о внесении новых поправок в закон о культуре. Речь идет об ограничениях на прослушивание и исполнение музыки на русском языке в общественных местах, а также о запрете украинским певцам исполнять собственные песни на русском языке. Такая себе попытка отыграться на своих, когда чужие послали.
Но вообще-то украинская власть и языковые цензоры чуть ли не впервые столкнулись с тем, что западные корпорации отказываются следовать русофобской повестке Киева. И даже самые близкие партнёры Украины не готовы превращать собственные международные платформы в инструмент украинской внутренней политики, а уж тем более жертвовать коммерческими интересами.
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Турул вместо тризуба
А пока Украина экспериментирует с орфографией и утирается после отказа международных "китов" шельмовать российскую музыку, Венгрия сбивает украинский трезубец. Да, пока символически, но с вполне определёнными территориальными ассоциациями.
Будапешт всё настойчивее напоминает Киеву, что Закарпатье — это не только территория современной Украины, но и регион с собственной исторической памятью, в которой венгерское присутствие занимает особое место.
Так, венгерский премьер Петер Мадьяр во время своего первого визита на Украину призвал власти вернуть на бастион мукачевского замка "Паланок" скульптуру мифологической птицы турул — национального символа венгров.
"Надеюсь, что она займет место, которое занимала на протяжении веков. Это не стоит много денег, но является важным жестом", — подчеркнул венгерский лидер.
Он напомнил, что турул находился на бастионе с 1986 года и был установлен в честь тысячелетия прихода венгерских племён на эти земли.
Правда, с 2022 года вместо мифической птицы на замке красовался тризуб. Четыре года назад местные власти при поддержке мэра Мукачево Андрея Балоги демонтировали установленную на крыше замка венгерскую птицу — чтобы насолить правительству Виктора Орбана. Но теперь, видимо, придется сбрасывать украинский герб и водружать на его место венгерскую геральдику.
То есть в споре об украинской монополии на Закарпатье однозначно выигрывает Будапешт. Более того, демонстрирует готовность последовательно отстаивать собственное культурное и политическое присутствие в регионе.
Да, Венгрия пока не претендует на изменение государственных границ, но настойчиво возвращает в публичное пространство исторические маркеры своего присутствия — от символических знаков до венгерского языка. Для Киева это ещё один неудобный фронт, на котором украинская политика национальной унификации терпит такое же поражение, как мовный диктат.
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