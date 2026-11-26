https://ukraina.ru/20261126/krovavye-investitsii-kievu-ne-pomogut-shoygu-vyskazalsya-o-dostizhenii-tseley-svo-1084749332.html

"Кровавые инвестиции" Киеву не помогут: Шойгу высказался о достижении целей СВО

"Кровавые инвестиции" Киеву не помогут: Шойгу высказался о достижении целей СВО - 26.11.2026 Украина.ру

"Кровавые инвестиции" Киеву не помогут: Шойгу высказался о достижении целей СВО

Финансовые вливания со стороны Запада не спасут киевскую хунту, а все поставленные цели спецоперации будут обязательно достигнуты, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

2026-11-26T11:58

2026-11-26T11:58

2026-11-26T11:58

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Он разъяснил, что накачка Киева деньгами не приносит результата, поэтому Запад прибегает к информационным вбросам. В частности, он обратил внимание на недавнее высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который сопоставил потери российской армии за время проведения СВО с потерями Соединенных Штатов за 14 лет войны во Вьетнаме. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что приведенные альянсом оценки абсолютно голословны и взяты с потолка.При этом глава Североатлантического блока предпочел умолчать о реальных масштабах трагедии во Вьетнаме, напомнил представитель Совбеза. В результате развязанного американцами конфликта там погибли около 3,4 миллиона вьетнамцев, причем более двух миллионов из них составляли мирные жители. Жертвами боевых действий в соседних Лаосе и Камбодже стали еще порядка 400 тысяч человек.Шойгу также привел данные о том, что американская авиация сбросила на страны этого региона около 7,5 миллиона тонн бомб — это превышает общий тоннаж боеприпасов, примененных всеми участниками Второй мировой войны. Из-за распыления военными США высокотоксичного химиката "агент оранж" пострадали от двух до пяти миллионов местных жителей, а последствия тех химических атак люди ощущают до сих пор. Еще одним примером двойных стандартов со стороны Рютте секретарь Совбеза назвал Афганистан, где за 20 лет западной оккупации погибли свыше 200 тысяч человек.Подводя итог, Шойгу отметил, что игра с цифрами давно стала привычным инструментом западных стран: с помощью мифических "успехов" украинских неонацистов они пытаются доказать результативность своих кровавых инвестиций в затягивание конфликта.Еще о затягивании конфликта - в материале Зеленский решил отказаться от переговоров и затянуть конфликт до 2029 года в дзен-канале Украина.ру.

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новости, запад, россия, вьетнам, сергей шойгу, рютте, владимир зеленский, совбез, нато