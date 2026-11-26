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Пять лет молчала — и выдала песню про пьянку: Сердючка запела на украинском

Пять лет молчала — и выдала песню про пьянку: Сердючка запела на украинском - 26.11.2026 Украина.ру

Пять лет молчала — и выдала песню про пьянку: Сердючка запела на украинском

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, впервые с февраля 2022 года выпустил новую песню. Причем на украинском языке, что для его репертуара большая редкость

2026-11-26T14:55

2026-11-26T14:55

2026-11-26T14:55

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После почти пятилетнего перерыва артист выпустил новую композицию "Два бокала просекко" при том, что предыдущий официальный релиз Сердючки, песня "Є пропозиція", состоялся 14 февраля 2022 года.За это время на Украине успели перессориться из-за русского языка, потребовать от артистов переписать старые хиты и устроить не один скандал вокруг творчества самого Данилко. А тот наконец представил песню на государственном языке.Содержание трека оказалось незамысловатым, хотя учитывая образ украинского музыканта, это никого и не удивило. Два бокала игристого вина — и героиня уже готова отдаться кавалеру, уехать к нему на такси и совершенно забыть о последствиях. Никаких сложных переживаний, глубоких смыслов и прочих творческих мучений.Однако, даже такую нехитрую историю Данилко готовил к официальному выпуску больше года. Впервые припев прозвучал еще осенью 2025-го на концерте в Праге.Публика подхватила строчки, записи разошлись по соцсетям, а сама композиция постепенно превратилась в обязательный номер гастрольной программы.Зато до официального релиза композиция успела попасть в скандал с авторскими правами. В начале ноября команда Данилко обнаружила, что некий украинский исполнитель уже записал собственную версию песни и разместил ее на музыкальных площадках. Разрешения у правообладателей он, разумеется, не спрашивал.Пришлось подключать юристов. После разбирательства чужую запись удалили со стриминговых сервисов, и Данилко смог спокойно готовиться к премьере. Тем временем "Два бокала просекко" продолжали звучать на концертах. В ноябре артист исполнил композицию в киевском дворце искусств "Украина", где зрители уже знали слова и охотно подпевали.В репертуаре Верки Сердючки украинских песен по-прежнему немного. Основную известность артисту принесли русскоязычные хиты, от которых он упорно не желает отказываться. И это при том, что на Украине исполнителей уже несколько лет призывают избавляться от русскоязычного репертуара.Сам Данилко продолжает ездить по концертам с прежней программой, чем регулярно доводит языковых активистов до возмущения. Особенно громко они негодовали летом 2025 года после выступления Сердючки в одесском клубе IBIZA Beach Club. Со сцены снова прозвучали песни на русском, и украинская публика немедленно разделилась на тех, кто пришел повеселиться, и тех, кто решил проверить артиста на патриотизм.Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин раскритиковал выступление, а ведущий Виктор Дяченко обратился с жалобой к языковому омбудсмену Тарасу Креминю. Однако наказать Данилко так и не удалось. Омбудсмен объяснил, что украинские законы не запрещают исполнять песни на русском языке. Ограничения касаются прежде всего информации о мероприятиях — афиш, объявлений и прочих организационных материалов.Языкового омбудсмена Украины, кстати говоря, на оправданиях законов ловили довольно часто. Так, например, накануне Ивановскую поймали на языковом лицемерии.Позднее за своего подопечного вступился продюсер Юрий Никитин. По его словам, Данилко категорически не собирается переписывать композиции под новые политические требования. Каждая песня для него связана с определенным периодом жизни, а потому должна оставаться в первоначальном виде.Продюсер при этом назвал Данилко гением, на которого невозможно давить. Когда другие украинские артисты наперегонки переводят старые песни, Данилко достаточно объявить собственный репертуар частью творческой биографии — и вопрос можно считать закрытым.В интервью латвийскому телевидению артист пошел еще дальше. Он признался, что полностью отказаться от русского языка не может хотя бы потому, что тогда не сумеет нормально общаться с Лаймой Вайкуле. Кроме того, некоторые композиции, по его словам, просто невозможно удачно перевести без потери первоначального смысла.

https://ukraina.ru/20261108/serdyuchka-odarila-kievlyan-svoim-prosekko-1084353099.html

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