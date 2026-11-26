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"Десятки баллистических ракет": украинский эксперт припугнул новым ударом ВС РФ
"Десятки баллистических ракет": украинский эксперт припугнул новым ударом ВС РФ - 26.11.2026 Украина.ру
"Десятки баллистических ракет": украинский эксперт припугнул новым ударом ВС РФ
Вооруженные силы России в ближайшее время могут провести новую массированную атаку по целям на Украине, предупредил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает ТСН
2026-11-26T14:48
2026-11-26T14:48
2026-11-26T14:48
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По его оценке, российская армия ведет подготовку и сосредотачивает для пуска несколько десятков баллистических ракет. Жданов предположил, что очередной удар может быть нанесен уже в ночь на 27 ноября.При этом утром 26 ноября российские войска продолжили поражать объекты на Украине в рамках проведения спецоперации. Как уточнил координатор подполья Сергей Лебедев, свыше 60 процентов сообщений о взрывах в разных регионах страны пришлось на четыре области — Запорожскую, Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую.Кроме того, утром Минобороны России сообщило о результатах ночной атаки по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве с применением ударных беспилотников и наземного высокоточного оружия. В результате попаданий в столице было поражено предприятие ОАО "Химволокно", выпускающее детали для боевых частей дронов средней и большой дальности, а также цех сборки и хранения беспилотников компании ООО "Оаклайн", работавший в интересах фирмы "Файер Пойнт".О других успехах россиян - в материале Россия прорывает ПВО ВСУ "Искандерами" и реактивными дронами — эксперт про удары по Украине в дзен-канале Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
"Десятки баллистических ракет": украинский эксперт припугнул новым ударом ВС РФ
Вооруженные силы России в ближайшее время могут провести новую массированную атаку по целям на Украине, предупредил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает ТСН
По его оценке, российская армия ведет подготовку и сосредотачивает для пуска несколько десятков баллистических ракет.
Жданов предположил, что очередной удар может быть нанесен уже в ночь на 27 ноября.
При этом утром 26 ноября российские войска продолжили поражать объекты на Украине в рамках проведения спецоперации. Как уточнил координатор подполья Сергей Лебедев, свыше 60 процентов сообщений о взрывах в разных регионах страны пришлось на четыре области — Запорожскую, Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую.
Кроме того, утром Минобороны России сообщило о результатах ночной атаки по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве с применением ударных беспилотников и наземного высокоточного оружия. В результате попаданий в столице было поражено предприятие ОАО "Химволокно", выпускающее детали для боевых частей дронов средней и большой дальности, а также цех сборки и хранения беспилотников компании ООО "Оаклайн", работавший в интересах фирмы "Файер Пойнт".