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Глава Минобороны Германии призывает европейцев согласиться на переговоры в Москве
Глава Минобороны Германии призывает европейцев согласиться на переговоры в Москве - 26.11.2026 Украина.ру
Глава Минобороны Германии призывает европейцев согласиться на переговоры в Москве
Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны принять предложение Кремля и направить своих представителей на переговоры в Москву, пишет газета Le Monde
2026-11-26T12:33
2026-11-26T12:33
2026-11-26T12:37
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По данным издания, в беседе с журналистами немецкий министр подчеркнул, что для европейцев, всерьез настроенных отстаивать собственные интересы, отказ от приглашения в российскую столицу стал бы "совершенно неуместным сигналом".На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей приехать в российскую столицу. Он пояснил, что на подключении Европы к переговорному процессу настойчиво просили в Вашингтоне, а само приглашение нужно для того, чтобы прояснить позицию европейских стран по украинскому урегулированию и понять, возможно ли их участие в трехсторонних переговорах между Россией, США и Украиной. В ответ на это в Еврокомиссии заявили, что Брюссель не готов к двусторонним консультациям с Россией и настаивает на ведении переговоров по Украине исключительно в многостороннем формате. Вместе с тем в Кремле отметили, что официального отказа от Евросоюза на отправку переговорщиков в Москву пока не поступало.Подробнее - в материале За стол хотят, а до Москвы не доедут: ЕС отказался от разговора с Кремлем в дзен-канале Украина.ру.
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Новости, Москва, Кремль, Россия, Борис Писториус, Владимир Путин, Минобороны, Еврокомиссия, ЕС
Глава Минобороны Германии призывает европейцев согласиться на переговоры в Москве
12:33 26.11.2026 (обновлено: 12:37 26.11.2026)
Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны принять предложение Кремля и направить своих представителей на переговоры в Москву, пишет газета Le Monde
По данным издания, в беседе с журналистами немецкий министр подчеркнул, что для европейцев, всерьез настроенных отстаивать собственные интересы, отказ от приглашения в российскую столицу стал бы "совершенно неуместным сигналом".
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей приехать в российскую столицу. Он пояснил, что на подключении Европы к переговорному процессу настойчиво просили в Вашингтоне, а само приглашение нужно для того, чтобы прояснить позицию европейских стран по украинскому урегулированию и понять, возможно ли их участие в трехсторонних переговорах между Россией, США и Украиной.
В ответ на это в Еврокомиссии заявили, что Брюссель не готов к двусторонним консультациям с Россией и настаивает на ведении переговоров по Украине исключительно в многостороннем формате.
Вместе с тем в Кремле отметили, что официального отказа от Евросоюза на отправку переговорщиков в Москву пока не поступало.