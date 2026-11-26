https://ukraina.ru/20261126/podzhigateli-bez-tyulpanov-ministr-oborony-niderlandov-stavit-rekordy-rusofobii-1084759159.html

Поджигатели без тюльпанов. Министр обороны Нидерландов ставит рекорды русофобии

Поджигатели без тюльпанов. Министр обороны Нидерландов ставит рекорды русофобии - 26.11.2026 Украина.ру

Поджигатели без тюльпанов. Министр обороны Нидерландов ставит рекорды русофобии

Если бы украинские современные патриоты-неонацисты определяли победителя "Лучший русофоб месяца", с большим преимуществом победила бы первый вице-премьер-министр и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус.

2026-11-26T16:13

2026-11-26T16:13

2026-11-26T16:18

мнения

россия

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нато

владимир корнилов

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Чиновник из маленькой страны в центре Европы обошла бы таких признанных грандов ненависти к России, как канцлер Германии Фридрих Мерц или президент Франции Эмманюэль Макрон.Последний прочно удерживал звание лучшего русофоба, потому что практически вплотную подвел свою страну к войне с Россией: послал на Украину своих военных, которые обслуживали технику, наносящую удары по российским тылам.А вот вроу (по-голландски – фрау или мадам) Йешилгез-Зегериус фактически не только оправдала вмешательство голландской оборонной фирмы Destinus в войну Украины против России и ее непосредственное участие в ударе по Крымскому мосту 16 ноября 2026 года, но и озвучила универсальное оправдание таких шагов. Дескать, если это удары, которые приносят вред России, то наносить их можно и нужно.Скандал вспыхнул, когда после террористической атаки, приведшей к повреждению Крымского моста, нидерландская компания Destinus публично сообщила о своей причастности к этому теракту: "Мы гордимся тем, что поддерживаем украинскую армию в ее борьбе за защиту Украины и Европы".А еще раньше открыто заявила в соцсетях, что это ее ракеты Ruta, которые используют ВСУ, а также дроны, были применены при атаках по Крымскому мосту.Тогда, 19 ноября, в газете NRC и появилось расследование, согласно которому сотрудники Destinus в начале июня 2023 года прибыли на Украину на передовую по приглашению одного из подразделений ВСУ. И там помогли украинским военным запустить беспилотник Da Vinci со взрывчаткой в сторону Воронежа.Украинский дрон врезался в жилой дом, трое человек получили ранения от осколков стекла.В ходе часа вопросов в парламенте Нидерландов 24 ноября министра обороны депутаты и выспрашивали, как так получилось, что Нидерланды через свою компанию оказались втянуты в войну и им поэтому может прилететь от России.Посольство России в Нидерландах действительно официально потребовало разъяснений. С выходом расследования газеты NRC в Telegram-канале дипмиссии было сказано:"Посольство рассчитывает получить от официальной Гааги внятные разъяснения относительно осведомленности нидерландских властей о возможной причастности работников национального оборонного предприятия к осуществлению террористических атак против России. …Отдельно подчеркиваем, что в соответствии с Женевскими конвенциями гражданские лица, принимающие непосредственное участие в военных действиях, утрачивают защиту от нападения и становятся законной целью".Как сообщил политобозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, компания Destinus давно стала частью ВПК Нидерландов и имеет прямую поддержку со стороны официальных кругов и структур, так как получает финансирование из фондов Евросоюза, например, по грантам ЕС в рамках программы Horizon Europe и от правительства Нидерландов.По данным газеты NRC, летом этого года Гаага выделила 250 миллионов евро непосредственно на разработку и производство тех самых ракет, которыми был поражен Крымский мост. А в финансовом отчете Минобороны страны тюльпанов значится, что на текущий год данной компании выделено 291,9 миллиона евро в виде госзаказа.В российском посольстве и сделали вывод: "На этом фоне все сложнее воспринимать Нидерланды в качестве стороннего наблюдателя. Своими действиями Гаага последовательно углубляет собственную вовлеченность в конфликт, способствует его затягиванию и дальнейшей эскалации".Министр, естественно, сначала говорила, что такого быть не может и что Нидерланды ни в коем случае не хотят на передовую, чтобы получить от России. Но ее, что называется, дожали.Например, один из депутатов, представитель партии "Форум за демократию" Пепейн ван Хаувелинген, несколько раз поинтересовался у министра, означает ли такое участие голландской фирмы в войне на стороне Украины то, что Нидерланды стали законной мишенью для России.Министр ответила: "Либо Россия представляет опасность, и в этом случае оправдана наша поддержка Украины, либо Россия не представляет опасности. …В один момент Россия вообще не представляет никакой опасности, и нам следует остановиться и выпить чашечку кофе с теми, кто в этом замешан. В следующий момент мы все оказываемся в опасности, если поддерживаем Украину. Быть наполовину беременным – это не вариант".Вот так: если бить по России, то можно. И так странно, но симптоматично и символично "забеременела" сама вроу Йешилгез-Зегериус не случайно. Это проявления более давнего, хронического заболевания под названием "русофобия".СМИ сообщали, что, например, 8 октября 2026 года, она с парламентской трибуны сказала: "Россия больше не агрессор. Это эвфемизм, который вы нечасто услышите от меня снова. Россия – наш враг".А когда появилось сообщение газеты NRC о голландском участии в войне на Украине, уже днем 19 ноября министр обороны Нидерландов вместе со своей французской коллегой Катрин Вотрен демонстративно посетила стенд скандальной компании Destinus на выставке вооружений NEDS в Роттердаме. То есть как бы лично поприветствовала старания фирмы.Кто же она такая, вроу Йешилгез-Зегериус, и что означают ее слова и действия?Занимает пост она с 23 февраля 2026 года. По происхождению – дочь курда, профсоюзного деятеля левых взглядов, который бежал в Нидерланды после неудачного госпереворота в Турции в 1980 году и стал там криминологом. Отсюда у нее и необычная фамилия, вторая приставка к которой – от мужа Рене Зегериуса, сотрудника департамента здравоохранения Амстердама.Хотя она – уже взрослая женщина (ей 49 лет, родилась 18 июня 1977 года в Анкаре в Турции), ее за глаза называют "девушкой Рютте". Того самого Марка, нынешнего генсека НАТО, который хоть чисто по-европейски не "грешит" связями с противоположным полом и в порочных связях с барышнями замечен не был, но на судьбу девушки с именем Дилан повлиял.Вроу Йешилгез-Зегериус – по профессии культуролог и менеджер-организатор. Долго работала мелким чиновником и политическим консультантом муниципального совета Амстердама по безопасности и страхованию, пока ее не подобрали в свои ряды патентованные грантоеды, общечеловеки и европейцы из Amnesty International и общественной некоммерческой организации SAVAN (Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland).Сначала была социалисткой, как папа, но карьерный взлет ее начался, когда в 2010 году вступила в Народную партию за свободу и демократию (VVD), которой долгое время руководил именно Рютте.В 2014 году избрана депутатом городского совета Амстердама от VVD, а в 2017-м – членом Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов. Рютте тогда почти бессменно руководил правительствами Нидерландов и везде, похоже, тянул за собой экзотическую протеже и помощницу. В 2021 году в третьем правительстве Рютте она стала статс-секретарем в министерстве экономики и климатической политики. В 2022-м назначена министром юстиции и безопасности Нидерландов.Когда в 2024 году Рютте ушел рулить НАТО, вроу Йешилгез-Зегериус стала лидером его партии VVD, опять переизбралась в парламент и стала министром обороны в коалиционном правительстве меньшинства под началом Роба Йеттена, самого молодого на этом посту и первого открытого гея*.Там Йешилгез-Зегериус, похоже, осознала, что и какие коврижки приносит в европейской политике, и потому успешно использует русофобию, самозабвенно доводя ее до маразма.Русофобия – это политический мейнстрим и идеологический цемент, который объединяет современных европолитиков в ЕС и двигает эту организацию к новым свершениям. Например, к превращению из экономического в военно-политическое объединение, которое взяло курс на активное и форсированное вооружение за счет социальных программ и интересов граждан.Чтобы подавлять недовольство и отвлекать внимание рассерженных граждан евростран от социальных проблем, русофобию нужно все время возгонять, пугая Европу "агрессивной Россией", и провоцировать ее войной на Украине.Вот для этого неонацистский режим Владимира Зеленского в Киеве не просто политически и дипломатически поддерживают, но и активно подпитывают деньгами и оружием. А теперь, как видим, и непосредственным участием европейцев в войне.На полях сражения на Украине американцы делятся разведданными из космоса, как советники засветились французы, теперь вот помогают разрушать Россию голландцы. Скоро станет известно об участии и других натовцев.Европейцы грамотно, как им кажется, балансируют на чувствах и возможностях России. С одной стороны, по "тактике салями" они все время отрезают кусочки от российской безопасности, раздвигая окна Овертона в допустимом нападении на Россию и провоцируя ее на ответный удар.С другой – пытаются не допустить такого разрастания и эскалации конфликта, чтобы Россия в соответствии со своей доктриной не ударила по Европе тактическим или даже стратегическим ядерным оружием, после чего от Европы останутся только обугленные воспоминания с проросшими тюльпанами.А между этими шагами Европа в лице НАТО и ЕС активно использует неопределенность как передышку для наращивания, перегруппировки и перевооружения с довооружением всех сил, уже имеющихся и подготавливаемых для войны.Тактика эта тоже была апробирована на Украине, когда Запад 8 лет готовился как бы выполнять Минские соглашения-2 на словах, а на самом деле готовил ВСУ и всю Украину к войне против России.Для этого и существуют такие политики, как наша вроу Йешилгез-Зегериус. Она, как Украина, уже полностью независима – в том смысле, что от нее ничего не зависит. Но свою функцию она выполняет – держит градус русофобии и поддерживает антироссийские провокации. Равно как и убеждает всех и успокаивает при этом, что Россия все равно не решится на мощный ответ.Но слово-то последнее, как вы понимаете, все равно за Россией.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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https://ukraina.ru/20261016/platit-bolshe-nekomu-niderlandy-zayavili-o-tupike-s-finansirovaniem-kieva-1083851105.html

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https://ukraina.ru/20261028/stirka-ot-stre-norvegiya-probivaet-stenu-rusofobii----1084131054.html

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