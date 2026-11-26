Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле "250 на 22"
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Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом 26 ноября сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев
По его словам, обмен прошёл по формуле "250 на 22": российская сторона вернула 250 погибших военнослужащих, украинская — 22.
Предыдущий обмен телами состоялся 22 октября. Тогда Россия передала украинской стороне 252 тела погибших военнослужащих ВСУ, Украина — 25 тел российских военных.
16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными. Она уточнила, что российская сторона поддерживает регулярные контакты с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование обмена находится на завершающем этапе.
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