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Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле "250 на 22"

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле "250 на 22" - 26.11.2026 Украина.ру

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле "250 на 22"

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом 26 ноября сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев

2026-11-26T12:50

2026-11-26T12:50

2026-11-26T12:50

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По его словам, обмен прошёл по формуле "250 на 22": российская сторона вернула 250 погибших военнослужащих, украинская — 22.Предыдущий обмен телами состоялся 22 октября. Тогда Россия передала украинской стороне 252 тела погибших военнослужащих ВСУ, Украина — 25 тел российских военных.16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными. Она уточнила, что российская сторона поддерживает регулярные контакты с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование обмена находится на завершающем этапе. Подробнее – в материале Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии

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новости, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины