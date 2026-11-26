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"Филины" и "Бандероли" кошмарят ВСУ в Харькове. ВС РФ обложили область "Данью"

"Филины" и "Бандероли" кошмарят ВСУ в Харькове. ВС РФ обложили область "Данью" - 26.11.2026 Украина.ру

"Филины" и "Бандероли" кошмарят ВСУ в Харькове. ВС РФ обложили область "Данью"

Российская армия продолжает расширять зону безопасности в Харьковской области в тех местах, где она граничит с Белгородской областью, в частности, в районе населенных пунктов Шопино и Новой Казачьей

2026-11-26T17:05

2026-11-26T17:05

2026-11-26T17:05

эксклюзив

сво

харьковская область

харьков

купянск

дроны

ракеты

александр чаленко

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Новая Казачья, которая была освобождена еще в начале октября, находится южнее Казачьей Лопани, расположена на трассе Т2117, с севера ведущей в Харьков, до которого 47 км. Шопино – рядом с параллельной трассой, также с севера ведущей в столицу Слобожанщины. По ней до Харькова – 28–30 км. Если от Новой Казачьей российская армия наступает на юг в сторону Цуповки, то от Казачьей Лопани – на запад в сторону Золочева.В настоящий момент военные объекты в Харькове поражаются только с помощью управляемых авиабомб – КАБов, а также ракет, в том числе баллистических, а также дронов. Если расстояние сократится еще на 10 км, то уже по военным объектам в Харькове сможет бить артиллерия, как это было весной и летом 2022 года.Расширяется буферная зона и в другом месте — к северо-востоку от Харькова. После зачистки Волчанского котла российские подразделения наступают в районе населенных пунктов Белый Колодезь и Бугаевка.Украинская пресса со ссылкой на командование военно-воздушных сил Украины заявляет, что российская армия в ноябре стала применять по украинским военным объектам, в частности в Харьковской области, новые виды ракет под названием "Филин", которые дешевле крылатых ракет.Они имеют турбореактивный двигатель Р500. Длина ракеты – 3,5 м, размах крыла – 3 м. Стартовая масса – 210 кг. Боевая масса – либо 50 кг, либо 100 кг. Дальность полета – от 600 до 1200 км. В последнем случае такое расстояние позволяет бить по любому украинскому военному объекту по всей территории Украины. "Филины" запускаются с земли. В полете им помогает связь с российскими спутниками "Комета".Скорость этих ракет по сравнению с баллистическими меньше – 600 км/ч. Однако из-за того, что они могут лететь на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности, они становятся малозаметными для украинских радаров. С другой стороны, они могут подниматься на высоту в 6 км, оставаясь недосягаемыми для украинских зенитных комплексов, вертолетов и МОГов.Также украинская пресса сообщает, что российская армия начала применять высокоточный барражирующий боеприпас "Дань-Т". Это гибрид крылатой ракеты и дрона. Он может запускаться с истребителей тактической авиации, вертолетов, тяжелых БПЛА и с рельсовых платформ. Летит на малых высотах – 20 м над землей. Скорость – 500 км/ч, масса – 207 кг, дальность поражения – 470 км.Также с территории Белгородской области российские самолеты активно бьют по военным объектам в Харьковской области с помощью других гибридных ракет — "Бандеролей", которые движутся со скоростью 550–600 км/ч. Большинство украинских дронов-перехватчиков не способны сбить "Бандероли" из-за их скорости. Поэтому после того, как 25 ноября эти гибридные ракеты ударили по Харькову, в городе начались перебои с электричеством.Что касается еще одного населенного пункта в Харьковской области – Купянска, то там идут городские бои, причем украинская сторона отмечает, что на правом берегу находится уже около 100 российских штурмовиков, которые зашли в город с севера через село Радьковка. Ситуация в городе из-за высокой боевой активности, в том числе и дронов, остается нестабильной – из-за постоянных атак и контратак позиции сторон меняются помногу раз.Читайте также статью Александра Чаленко Защитить трассу "Новороссия": после освобождения ДНР Запорожский фронт будет главным

https://ukraina.ru/20261120/nastoyaschiy-zhurnalist-rozhdaetsya-v-okope-izdanie-ukrainaru-predstavilo-knigu-voenkorov-1084636442.html

https://ukraina.ru/20261120/nichego-ne-pridumano-glavred-veche-otsenil-knigu-voenkorov-ukrainaru-1084629569.html

https://ukraina.ru/20261120/knigi-ob-svo-stanut-dokumentami-dlya-gryaduschey-debanderizatsii---kevorkyan-1084630413.html

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2026

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, харьковская область, харьков, купянск, дроны, ракеты, александр чаленко