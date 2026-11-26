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"Это не наша война": кандидат в президенты Франции выступил против отправки военных на Украину
"Это не наша война": кандидат в президенты Франции выступил против отправки военных на Украину - 26.11.2026 Украина.ру
"Это не наша война": кандидат в президенты Франции выступил против отправки военных на Украину
Олимпийский чемпион по дзюдо, кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Тедди Ринер выступил против отправки французских военных на Украину
2026-11-26T12:33
2026-11-26T12:33
2026-11-26T12:33
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"Я не понимаю, почему мы отправляем военных на Украину, хотя это не наша война", — заявил Ринер. Когда журналисты попросили объяснить, почему он не считает украинский конфликт делом Франции и Европы, политик задал встречный вопрос: "А что, Украина — это Евросоюз?"Ринер также отметил, что ему не нравится "то, что готовится в отношении России", и сам факт переброски солдат без уведомления. Он призвал перенести президентские выборы на более ранний срок и выразил надежду, что в случае победы сможет поспособствовать завершению конфликта на Украине.В Кремле неоднократно подчёркивали: Россия не угрожает Европе, но будет решительно защищать свои национальные интересы и безопасность. Подробнее – в материале Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу
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новости, украина, франция, европа, ес
Новости, Украина, Франция, Европа, ЕС
"Это не наша война": кандидат в президенты Франции выступил против отправки военных на Украину
Олимпийский чемпион по дзюдо, кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Тедди Ринер выступил против отправки французских военных на Украину
"Я не понимаю, почему мы отправляем военных на Украину, хотя это не наша война", — заявил Ринер. Когда журналисты попросили объяснить, почему он не считает украинский конфликт делом Франции и Европы, политик задал встречный вопрос: "А что, Украина — это Евросоюз?"
Ринер также отметил, что ему не нравится "то, что готовится в отношении России", и сам факт переброски солдат без уведомления.
Он призвал перенести президентские выборы на более ранний срок и выразил надежду, что в случае победы сможет поспособствовать завершению конфликта на Украине.
В Кремле неоднократно подчёркивали: Россия не угрожает Европе, но будет решительно защищать свои национальные интересы и безопасность. Подробнее – в материале Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу