https://ukraina.ru/20261126/eto-ne-nasha-voyna-kandidat-v-prezidenty-frantsii-vystupil-protiv-otpravki-voennykh-na-ukrainu-1084750169.html

"Это не наша война": кандидат в президенты Франции выступил против отправки военных на Украину

"Это не наша война": кандидат в президенты Франции выступил против отправки военных на Украину - 26.11.2026 Украина.ру

"Это не наша война": кандидат в президенты Франции выступил против отправки военных на Украину

Олимпийский чемпион по дзюдо, кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Тедди Ринер выступил против отправки французских военных на Украину

2026-11-26T12:33

2026-11-26T12:33

2026-11-26T12:33

новости

украина

франция

европа

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a60cadab6ad9071b849ab5351dafd154.jpg

"Я не понимаю, почему мы отправляем военных на Украину, хотя это не наша война", — заявил Ринер. Когда журналисты попросили объяснить, почему он не считает украинский конфликт делом Франции и Европы, политик задал встречный вопрос: "А что, Украина — это Евросоюз?"Ринер также отметил, что ему не нравится "то, что готовится в отношении России", и сам факт переброски солдат без уведомления. Он призвал перенести президентские выборы на более ранний срок и выразил надежду, что в случае победы сможет поспособствовать завершению конфликта на Украине.В Кремле неоднократно подчёркивали: Россия не угрожает Европе, но будет решительно защищать свои национальные интересы и безопасность. Подробнее – в материале Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу

украина

франция

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, европа, ес