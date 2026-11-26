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"Киев расширяет географию конфликта": Песков предупредил об опасной активности ВСУ в Средиземном море

"Киев расширяет географию конфликта": Песков предупредил об опасной активности ВСУ в Средиземном море - 26.11.2026 Украина.ру

"Киев расширяет географию конфликта": Песков предупредил об опасной активности ВСУ в Средиземном море

Киев пытается расширить географию конфликта. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-11-26T13:15

2026-11-26T13:15

2026-11-26T13:15

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По его словам, Североатлантический альянс и прибрежные государства обеспокоены террористической активностью киевского режима в Средиземном море и Балтике. Песков подчеркнул, что никто не хотел бы расширения географии, и назвал это потенциально очень опасным действием со стороны Украины. "Киев пытается расширить географию конфликта. Альянс и прибрежные государства обеспокоены террористической активностью киевского режима в Средиземном море и Балтике", — рассказал Песков.Песков также сделал ряд других заявлений. По его словам, Евросоюз, обсуждая расходы на поддержку Украины, собирается выделить очередную крупную сумму денег на войну, а не на мир. Кроме того, по словам официального представителя Кремля, Владимир Путин ещё не принял решение о поездке в США на саммит "Двадцатки". Пресс-секретарь отметил, что у Путина и Дональда Трампа деловые, прагматичные и дружеские отношения — это помогает им обсуждать самые сложные проблемы. Отдельно Песков сообщил, что переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, начавшиеся в среду вечером, завершились далеко за полночь. Режим пытается перенести террористическую активность в Средиземное море и Балтику. Об этом – в материале Ростислава Ищенко Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике

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новости, средиземное море, балтика, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес