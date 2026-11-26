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"Киев расширяет географию конфликта": Песков предупредил об опасной активности ВСУ в Средиземном море
"Киев расширяет географию конфликта": Песков предупредил об опасной активности ВСУ в Средиземном море - 26.11.2026 Украина.ру
"Киев расширяет географию конфликта": Песков предупредил об опасной активности ВСУ в Средиземном море
Киев пытается расширить географию конфликта. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-11-26T13:15
2026-11-26T13:15
2026-11-26T13:15
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По его словам, Североатлантический альянс и прибрежные государства обеспокоены террористической активностью киевского режима в Средиземном море и Балтике. Песков подчеркнул, что никто не хотел бы расширения географии, и назвал это потенциально очень опасным действием со стороны Украины. "Киев пытается расширить географию конфликта. Альянс и прибрежные государства обеспокоены террористической активностью киевского режима в Средиземном море и Балтике", — рассказал Песков.Песков также сделал ряд других заявлений. По его словам, Евросоюз, обсуждая расходы на поддержку Украины, собирается выделить очередную крупную сумму денег на войну, а не на мир. Кроме того, по словам официального представителя Кремля, Владимир Путин ещё не принял решение о поездке в США на саммит "Двадцатки". Пресс-секретарь отметил, что у Путина и Дональда Трампа деловые, прагматичные и дружеские отношения — это помогает им обсуждать самые сложные проблемы. Отдельно Песков сообщил, что переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, начавшиеся в среду вечером, завершились далеко за полночь. Режим пытается перенести террористическую активность в Средиземное море и Балтику. Об этом – в материале Ростислава Ищенко Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике
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новости, средиземное море, балтика, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес
Новости, Средиземное море, Балтика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС
"Киев расширяет географию конфликта": Песков предупредил об опасной активности ВСУ в Средиземном море
Киев пытается расширить географию конфликта. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, Североатлантический альянс и прибрежные государства обеспокоены террористической активностью киевского режима в Средиземном море и Балтике. Песков подчеркнул, что никто не хотел бы расширения географии, и назвал это потенциально очень опасным действием со стороны Украины.
"Киев пытается расширить географию конфликта. Альянс и прибрежные государства обеспокоены террористической активностью киевского режима в Средиземном море и Балтике", — рассказал Песков.
Песков также сделал ряд других заявлений. По его словам, Евросоюз, обсуждая расходы на поддержку Украины, собирается выделить очередную крупную сумму денег на войну, а не на мир.
Кроме того, по словам официального представителя Кремля, Владимир Путин ещё не принял решение о поездке в США на саммит "Двадцатки".
Пресс-секретарь отметил, что у Путина и Дональда Трампа деловые, прагматичные и дружеские отношения — это помогает им обсуждать самые сложные проблемы.
Отдельно Песков сообщил, что переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, начавшиеся в среду вечером, завершились далеко за полночь.
Режим пытается перенести террористическую активность в Средиземное море и Балтику. Об этом – в материале Ростислава Ищенко Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике