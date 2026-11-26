https://ukraina.ru/20261126/grossmeyster-politiki-zyat-trampa-udivil-priznaniem-o-putine-khronika-sobytiy-na-utro-26-noyabrya--1084745619.html

"Гроссмейстер политики": зять Трампа удивил признанием о Путине. Хроника событий на утро 26 ноября

"Гроссмейстер политики": зять Трампа удивил признанием о Путине. Хроника событий на утро 26 ноября - 26.11.2026 Украина.ру

"Гроссмейстер политики": зять Трампа удивил признанием о Путине. Хроника событий на утро 26 ноября

Джаред Кушнер назвал президента РФ "гроссмейстером политики", но признал, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик. На этом фоне западные аналитики предупреждают об истощении ВСУ, а в Европе растут финансовые проблемы: Германия готовится сокращать расходы, хотя от поддержки Киева отказываться не собирается

2026-11-26T09:00

2026-11-26T09:00

2026-11-26T09:00

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"Гроссмейстер политики": Кушнер рассказал о Путине и тупике в переговорахСпецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал президента РФ Владимира Путина исторической личностью и гроссмейстером политики. В интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру он поделился впечатлениями от личных встреч с российским лидером и рассказал, что мешает заключению мирного соглашения.По его словам, Путин всегда тщательно готовится к переговорам, глубоко разбирается в обсуждаемых вопросах, внимательно слушает собеседников и делает множество записей, прежде чем сформулировать свою позицию.Отдельно Кушнер отметил сдержанную позицию Москвы в ядерном вопросе. По его словам, Путин заверил американскую сторону, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе украинского конфликта.При этом представитель американского президента признал, что ситуация остается крайне опасной. По его оценке, конфликт фактически превратился в прокси-войну, в которой европейские государства вооружают и финансируют Украину для противостояния с Россией. Любая ошибка в расчетах, предупредил он, способна привести к масштабной эскалации.Что касается мирных переговоров, то здесь оптимизма заметно меньше. Кушнер признал, что обсуждение территориального вопроса зашло в тупик. К такому выводу он и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф пришли после многочисленных встреч с Путиным и российской делегацией.Вашингтон теперь пытается сначала согласовать принципы послевоенного устройства и гарантии безопасности, а уже затем вернуться к наиболее болезненным разногласиям. При этом, по словам Кушнера, США понимают нежелание Москвы прекращать огонь без полноценного мирного соглашения.Нашлось в интервью место и неожиданно теплым словам в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Кушнер назвал российского переговорщика своим замечательным другом, вспомнив совместную работу еще во время первого президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Тогда они участвовали в переговорах с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти на фоне пандемии.По словам американского спецпосланника, Дмитриев последовательно выступает за улучшение отношений России с Западом. Сам Кушнер считает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона способно изменить ход истории. Однако для начала сторонам предстоит выбраться из переговорного тупика.Армия на исходе? На Западе назвали критический срок для ВСУПока дипломаты ищут выход из конфликта, на Западе подсчитывают, насколько Украине хватит человеческих ресурсов для его продолжения. По расчетам издания IntelliNews, при наиболее неблагоприятном сценарии боеспособные резервы ВСУ могут исчерпаться уже к ноябрю 2028 года. Речь идет о прогнозе, учитывающем нынешние потери, темпы мобилизации и масштабы дезертирства.Последняя проблема, как отмечают аналитики, становится все серьезнее. По их оценкам, ежемесячно украинскую армию самовольно покидают от 6,5 до 15 тысяч военнослужащих. С начала 2022 года по октябрь 2025-го украинская прокуратура зарегистрировала более 311 тысяч уголовных производств, связанных с дезертирством и самовольным оставлением части.Пополнять ряды ВСУ при этом становится все труднее. Ситуацию осложняют массовый отъезд населения, низкая рождаемость и сокращение числа мужчин мобилизационного возраста. По приведенным изданием оценкам, на Украине осталось от 20 до 25 миллионов жителей, значительная часть которых — люди старшего возраста.Генсек НАТО предъявил России старые счётыТем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь выступил с обвинениями в адрес Москвы, хотя признал, что Россия никогда не нападала на страны Североатлантического альянса. В подтверждение своей позиции он перечислил три конфликта: Афганистан в 1979 году, Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м. Рютте подчеркнул, что НАТО обладает достаточной военной мощью для защиты своих участников, назвав подход альянса миром, основанным на силе. Подобные заявления звучат на фоне продолжающихся дискуссий о будущем европейской безопасности. Вашингтон пытается добиться договоренностей между Россией и западными странами, а руководство НАТО по-прежнему делает акцент на военном сдерживании Москвы.Денег больше нет, но Киев подождет? Мерц предупредил немцев о сокращенияхУкрепление обороны и продолжение помощи Украине требуют денег, а с ними у крупнейшей экономики Европы все сложнее. Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, предупредил сограждан, что государство больше не сможет оплачивать все привычные социальные расходы. По его словам, без пересмотра бюджетных приоритетов значительная часть государственных доходов будет уходить на социальные обязательства, оборону и обслуживание долгов.Цифры объясняют тревогу канцлера. Проект федерального бюджета Германии на 2027 год предусматривает рекордные расходы — около 561 миллиарда евро. Совокупные новые заимствования, включая специальные фонды, оцениваются примерно в 210 миллиардов.Немецкая экономика практически не растет с 2019 года. На нее давят спад промышленности, высокая стоимость энергии, конкуренция с Китаем и увеличение расходов на оборону. Потеря доступа к дешевым российским энергоносителям также стала одним из факторов ухудшения положения промышленности.При этом сокращать поддержку Украины Мерц не предлагает. Напротив, канцлер выступает за ее сохранение, несмотря на необходимость экономить внутри страны.На этом противоречии заострила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.Комментируя предстоящий саммит Евросоюза, она заявила, что брюссельские чиновники предпочитают обсуждать новые деньги для Киева вместо решения проблем собственного населения.По ее оценке, социальная политика, медицина, образование и наука оказались для европейского руководства менее приоритетными, чем продолжение финансирования украинских властей.На саммите ЕС 26–27 ноября действительно планируется обсуждение дальнейшей финансовой поддержки Киева. Однако участникам еще предстоит согласовать условия выделения средств.Трагедия в центре Варшавы: украинец поджег себя возле президентского дворцаТем временем в Польше произошел инцидент с участием украинского гражданина. Накануне вечером 22-летний мужчина совершил самоподжог напротив президентского дворца в Варшаве, возле здания Министерства культуры.Как сообщает польское издание Fakt, пострадавший пришел туда с документами, в которых, по предварительной информации, требовал равного отношения к украинцам и полякам.Происшествие случилось около 17:00. На помощь мужчине бросились прохожие и сотрудники Службы охраны государства. Огонь удалось потушить, однако молодой человек получил тяжелые ожоги лица, шеи, рук и туловища. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.Польские журналисты выяснили, что пострадавший является студентом Варшавского политехнического университета.

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https://ukraina.ru/20261125/poka-ukraintsy-sidyat-bez-sveta-zelenskiy-otbivaet-myachi-sportivnyy-piar-v-zakarpate-1084736907.html

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Кристина Черкасова

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