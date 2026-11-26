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Залужный встретился с Ющенко и заговорил о "войне на истощение" внутри Украины

Залужный встретился с Ющенко и заговорил о "войне на истощение" внутри Украины - 26.11.2026 Украина.ру

Залужный встретился с Ющенко и заговорил о "войне на истощение" внутри Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своем телеграм-канале рассказал о встрече с третьим украинским президентом Виктором Ющенко

2026-11-26T14:11

2026-11-26T14:11

2026-11-26T14:12

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По его словам, собеседники обсудили прошлое и будущее страны, внешнее давление, а также нынешнюю "войну на истощение" внутри самой Украины. Экс-главком отметил, что их взгляды полностью сходятся в том, что мир невозможно достичь путем "торговли" с Россией.Дипломат призвал сограждан сохранять единство и выступать на международной арене с общей позицией. Он подчеркнул, что сейчас перед Киевом стоит задача не только уберечь то, что удалось сохранить, но и восстановить разрушенные объекты, однако для этого государству необходима поддержка зарубежных партнеров.Отдельное внимание Залужный уделил роли Лондона, назвав Великобританию одним из главных союзников Киева в сферах обороны и безопасности. На днях бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон высказался за отправку на Украину военного контингента стран "коалиции желающих" еще до заключения мирного соглашения. При этом в Кремле назвали неприемлемым размещение любых иностранных контингентов на Украине, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно Джонсон в 2022 году помешал остановить конфликт и до сих пор сохраняет "далеко не мирный настрой"Подробнее - в материале "Там безопасно!": Джонсон призвал отправить на Украину "символические" войска в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, великобритания, киев, валерий залужный, борис джонсон, виктор ющенко, вооруженные силы украины